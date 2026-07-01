Así reaccionaron los políticos a la designación de Miguel Gómez Martínez como próximo ministro de Hacienda del Gobierno De la Espriella: “Total respaldo”

José Manuel Restrepo, Rodrigo Lara y Andrés Forero se pronunciaron en X tras conocerse que Miguel Gómez Martínez será el próximo ministro de Vivienda - crédito Colprensa - Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la designación de Miguel Gómez Martínez como nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público. El nombramiento se comunicó al término del primer encuentro entre el equipo de empalme del futuro gobierno, celebrado en la sede de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá.

Gómez Martínez se convirtió en el segundo integrante confirmado del gabinete para el próximo cuatrienio. El economista asumirá la conducción de una de las carteras más influyentes, responsable de la política económica y fiscal del país.

La noticia, difundida durante las labores de empalme, fue ratificada públicamente por el propio Miguel Gómez Martínez ante los medios. El ministro designado tendrá a su cargo la orientación de los principales lineamientos financieros de la administración entrante.

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Tras lo anterior, María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, publicó: “El gobierno de los NUNCA es con los de SIEMPRE”. Aludió así a la continuidad de apellidos tradicionales en la administración pública.

María José Pizarro cuestionó la designación de Miguel Gómez Martínez y criticó la permanencia de figuras tradicionales en el gobierno - crédito @PizarroMariaJo/X

En el mismo mensaje, Pizarro recordó que Miguel Gómez Martínez es “hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado”, además de hermano del senador electo Enrique Gómez Martínez, cuyo partido avaló al presidente electo.

Por otra parte, desde el equipo entrante, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo utilizó X para respaldar la decisión: “Bienvenido Miguel Gómez Martínez a este desafío”.

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En su mensaje subrayó “su profesionalismo, integridad, experiencia y compromiso de país será fundamental en un momento desafiante de crecimiento y de nuestras finanzas públicas”.

José Manuel Restrepo respaldó a Miguel Gómez Martínez y destacó su papel clave para la economía de Colombia - crédito @jrestrp/X

Restrepo aseguró su “total respaldo a quien liderará la cartera económica de Colombia” y añadió que “llegó el momento de corregir el rumbo económico de país que ha seguido una línea profunda de destrucción”.

El apoyo se extendió a otros miembros del gabinete. Rodrigo Lara, designado ministro del Interior, calificó la decisión como “extraordinaria”.

En varios mensajes, describió a Gómez Martínez como “un profesional destacado, un hombre serio y ponderado y una gran persona”. Añadió: “Fabuloso acierto” y concluyó con la frase “Leña gruesa”. También empleó la etiqueta #PatriaMilagro, reflejando unidad en el equipo.

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Rodrigo Lara calificó como extraordinaria la designación de Miguel Gómez Martínez y destacó unidad en el gabinete - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Otras voces del espectro político aportaron sus perspectivas. Andrés Forero, representante del Centro Democrático, envió sus felicitaciones: “Felicito a @miguelgomezm por su designación como @MinHacienda del próximo gobierno". Forero consideró a Gómez Martínez “un hombre honesto e inteligente” y le deseó “éxitos”.

En su trino advirtió que, dado que el gobierno de Gustavo Petro “deja un país empeñado y asfixiado con impuestos”, el nuevo ministro deberá actuar “con creatividad y tacto para equilibrar las finanzas”.

Andrés Forero felicitó a Miguel Gómez Martínez y advirtió sobre los retos fiscales que deja el gobierno anterior - crédito @AForeroM/X

Las críticas también estuvieron presentes con Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien escribió: “Los nietos de Laureano necesitaron aliarse con el amigote de los narcos para volver al poder, dijeron ser ‘Los nunca’ pero llevan generaciones bebiendo la dulce leche del Estado”.

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Añadió que “Miguel Gómez Martínez hace 15 años ya estaba firme contra Petro” y concluyó: “Nada nuevo bajo el sol”.

Carlos Carrillo criticó el regreso de apellidos tradicionales y cuestionó alianzas políticas en el nuevo gobierno - crédito @CarlosCarrilloA/X

Así anunció Abelardo de la Espriella el nombramiento de Miguel Gómez Martínez

El presidente electo Abelardo de la Espriella oficializó la designación de Miguel Gómez Martínez como nuevo titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En un mensaje publicado en X, De la Espriella afirmó: “Los grandes desafíos exigen experiencia, carácter y convicción”. Además, señaló que Gómez Martínez representa a “un hombre que nunca se ha rendido ante las crisis”, subrayando su trayectoria y compromiso con el manejo responsable de los recursos públicos.

Abelardo de la Espriella designó a Miguel Gómez Martínez en Hacienda y prometió disciplina fiscal para Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mandatario enfatizó la necesidad de recuperar valores fundamentales en la administración estatal: “Nunca más el desorden. Nunca más el despilfarro. Nunca más las mentiras que hipotecan el futuro de Colombia”. También resaltó que la confianza será pilar de la gestión económica, destacando la importancia de administrar “cada peso de los colombianos” con rigor y transparencia.

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De la Espriella sostuvo que inicia “una nueva etapa de disciplina fiscal, transparencia y prosperidad para todos los colombianos”. Y concluyó su mensaje ratificando su respaldo al ministro designado: “Firme con la responsabilidad y Firme por la Patria”.