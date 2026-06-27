La Selección Colombia ya tendría rival en dieciseisavos de final: quedó entre dos equipos

Croacia y Ghana tuvieron un partido movido en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Pilar Olivares/REUTERS

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá entró a su fin el 27 de junio, con varios partidos importantes y llenos de goles, además del suspenso entre los aficionados por saber los últimos clasificados a los dieciseisavos de final.

La Selección Colombia tendrá como rival a un equipo del grupo L, el cual contaba con Inglaterra, Croacia y Ghana como los aspirantes a la segunda ronda del certamen, todos ellos jugaron a la misma hora y tuvieron una definición de infarto hasta los minutos finales.

Con estos resultados, el combinado nacional empieza a imaginar el camino que arrancaría en las fases finales del Mundial 2026, ya que el objetivo es alcanzar los cuartos de final y repetir la campaña de 2014, cuando acabó como la quinta mejor escuadra del torneo.

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¿Cuál sería el rival de la Selección Colombia?

Durante la tarde del sábado 27 de junio, las emociones empezaron en el grupo L con tres equipos en la pelea por dos cupos a la siguiente fase y otro a la espera de definirse si queda o no como uno de los ocho mejores terceros en la ronda de grupos.

Ghana y Croacia serán los rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026, luego de que se terminaran las acciones en la zona L, la cual fue ganada por Inglaterra por su triunfo por 2-0 sobre Panamá, para alcanzar los siete puntos en el liderato.

Croacia y Ghana avanzaron como segundo y mejor tercero a dieciseisavos del Mundial 2026 - crédito Peter Cziborra/REUTERS

Con respecto a los africanos y europeos, se vieron en la última jornada y la victoria fue para los croatas por 2-1, un resultado que se definió hasta los últimos minutos del juego porque los “Black Stars” apretaron hasta el final por conseguir un empate que los ayudara en la clasificación.

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Si Colombia termina primera del grupo K, se verá con Ghana, pero si es segunda, enfrentará a Croacia, según los cruces establecidos por la FIFA durante el sorteo de la fase de grupos y las rondas finales en diciembre de 2025, pues se tuvo en cuenta a los mejores terceros.

Como dato curioso, la Tricolor ya se vio con los croatas recientemente, en marzo de 2026 en Orlando, Florida, donde perdió por 2-1 en un compromiso amistoso con prácticamente los mismos jugadores que tiene en la Copa del Mundo, lo que sería una revancha.

La victoria que definió el grupo L

Croacia venció 2-1 a Ghana y aseguró su pase como segunda de grupo en un partido que expuso el desgaste de una generación que todavía se resiste a quedar fuera, con Luka Modric al borde de una eliminación que finalmente no llegó.

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El arranque mostró a una Croacia agresiva en la presión y con mayor control de la pelota, aunque sin demasiada profundidad. Vlasic fue el primero en inquietar con un disparo al palo, en una señal temprana de que el equipo balcánico jugaría cerca del área rival.

El peso del partido también obligó a Modric a un esfuerzo defensivo inhabitual, con un despliegue que remitió a versiones más jóvenes del capitán. En ese contexto apareció Petar Sucic, que no esperó una jugada elaborada: encontró espacio, armó el remate desde fuera del área y colocó el balón junto al poste para el 1-0.

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Luka Modric celebró con Croacia la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 - crédito James Lang/IMAGN IMAGES vía Reuters

La respuesta africana fue limitada en la primera mitad. Ghana apenas consiguió acercarse con un disparo de Semenyo que se fue demasiado cruzado, mientras Croacia mantenía el control territorial sin traducirlo en una superioridad más amplia en el marcador.

El segundo tiempo modificó el ritmo del encuentro. Al descanso, Queiroz hizo entrar a Fatawu y el futbolista del Leicester alteró de inmediato el desarrollo del juego con 10 minutos de fuerte impacto ofensivo. De esa reacción nació el empate de Luckassen. La jugada llegó a balón parado, con un envío al segundo palo que terminó en la red, aunque la acción obligó al árbitro a revisar una posible interferencia de Sibo, que estaba en fuera de juego y bloqueó a Perisic lejos de la disputa directa de la pelota. El colegiado sostuvo la decisión y se lo explicó a Filadelfia: “Está en fuera de juego, pero no influye en la jugada”.

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La respuesta llegó otra vez desde el área rival. Mario Pasalic obligó a una gran intervención de Asare, uno de los arqueros destacados del torneo, y poco después Vlasic marcó de cabeza tras un córner para establecer el 2-1 que devolvió a Croacia al segundo puesto.