La Selección Colombia aspira a más cosas contra Portugal: busca una marca que solo logró una vez en la Copa del Mundo

La Selección Colombia quiere vencer a Portugal para hacer historia en el Mundiall 2026 y terminar primera del grupo K - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Hay mucha expectativa por el compromiso entre la Selección Colombia y Portugal, el 27 de junio en Miami, pues no solo se da en el cierre de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino a otros temas como la definición del líder del grupo K.

La Tricolor quiere repetir un hito del Mundial de Brasil 2014, cuando realizó su mejor presentación en la historia de este certamen de la FIFA porque llegó a los cuartos de final, así como otros resultados que elevaron a esa plantilla al recuerdo eterno de los aficionados.

De otro lado, el combinado nacional también sigue atento a lo que pueda pasar con su posible rival en los dieciseisavos de final, ya que todo indica que saldría de un grupo en el que se encuentran dos conjuntos de alto nivel y saben lo que es derrotar a los colombianos.

PUBLICIDAD

Otra aspiración de la Selección Colombia en el grupo K

Los dirigidos por Néstor Lorenzo han hecho un excelente trabajo en la Copa del Mundo, pues las victorias frente a Uzbekistán y la República Democrática del Congo le dieron el boleto a los dieciseisavos de final de manera anticipada y sin llegar a la última fecha con presión.

El siguiente paso de la Selección Colombia es quedar primera del grupo K, tal como ocurrió en Brasil 2014, lo que sería grandioso para los cafeteros porque demostrarían que tienen condiciones para llegar lejos en el certamen de Estados Unidos, México y Canadá.

Jackson Martínez fue la figura de Colombia en la goleada 4-1 sobre Japón en el Mundial Brasil 2014 - crédito Colprensa

Durante el certamen de hace 12 años, la Tricolor llegó después de 16 años de ausencia, con una nómina reconocida por sus figuras y el técnico José Pekerman, que contaba como asistente técnico a Néstor Lorenzo, el actual timonel de la escuadra nacional.

PUBLICIDAD

Colombia acabó primera del grupo C en 2014 con nueve puntos, producto de los triunfos sobre Grecia por 3-0, Costa de Marfil con marcador de 2-1 y Japón con goleada de 4-1, además de una diferencia de gol de +7, cifras más que importantes para el equipo en ese entonces.

James Rodríguez celebra el gol que abrió el marcador en el partido de la selección Colombia contra Costa de Marfil - crédito Colprensa

Fue la primera y única vez que el combinado nacional terminó una fase de grupos con puntaje perfecto, aunque en dos veces sí terminó en el liderato porque en el Mundial de Rusia 2018 logró seis unidades y superó a Japón y Senegal, que terminaron con cuatro.

Tres cambios ante Portugal

Volviendo al presente, la Selección Colombia no le teme a Portugal de cara al encuentro con el que cerrará la acción en el grupo K del Mundial 2026, pero también piensa en lo que serán los dieciseisavos de final, pues hay opción de que le toque un equipo díficil.

PUBLICIDAD

Por esa razón, el técnico Néstor Lorenzo no puso de titulares a Daniel Muñoz, Johan Mojica y Luis Javier Suárez, pues les dará descanso y se quedarán en el banco de suplentes en el compromiso en el estadio de Miami, donde arrancará a las 6:30 p.m.

Daniel Muñoz será suplente contra Portugal en el Mundial 2026 por decisión técnica - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Aunque el entrenador sorprendió por guardar al lateral derecho, goleador del equipo con dos tantos, y al delantero al que tiene mayor confianza, el caso del marcador izquierdo se debe a que tiene una tarjeta amarilla y, en caso de ser amonestado de nuevo, sería suspendido una fecha.

De otro lado, Santiago Arias, Déiver Machado y Jhon Córdoba tomaron esos puestos y son titulares contra Portugal, con el objetivo de figurar en un compromiso complicado, que promete emociones y goles de principio a fin, debido al nivel de las escuadras y el choque de la estrella de Cristiano Ronaldo frente a James Rodríguez, su excompañero en Real Madrid entre 2014 y 2016.

PUBLICIDAD