Alejandro Domínguez y sus impresiones de Colombia antes del partido con Portugal: “con todas las ilusiones de que este sea el Mundial”

El presidente de la Conmebol atendió a los medios de comunicación en Miami, previo al partido que decidirá el liderato del Grupo K - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, celebró este sábado en Miami el rendimiento de los equipos sudamericanos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y se mostró optimista de cara a los partidos de eliminación directa, horas antes del duelo entre Colombia y Portugal que jugará el liderato del Grupo K en la Ciudad del Sol.

“La sorpresa para mí es que vinieron seis sudamericanos y cinco siguen en combate. Creo que es la gran sorpresa para el mundo”, afirmó Domínguez a Infobae Colombia de comunicación cuando llegaba al escenario deportivo, colmado de espectadores.

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De los seis representantes de la Conmebol en el torneo, cinco avanzan a la siguiente ronda: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay avanzan a la ronda de dieciseisavos. Por su parte, Uruguay cayó ante España por 1-0 el viernes 26 de junio, resultado que el dirigente reconoció, aunque con matices: “A Uruguay se le escapó el triunfo. No le quito mérito a España, pero no me sorprendió”, apuntó.

Sobre las aspiraciones continentales en el certamen orbital, Domínguez no se guardó nada en cuanto a sus expectativas. “Sigo soñando con que la copa se quede en casa”, dijo, y añadió: “Tengo la seguridad de que tenemos todas las condiciones. Ahora hay que jugar partido a partido, hay que ser confidentes y también hay que tener un poco de suerte, que todos necesitamos”.

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El dirigente también hizo una defensa sobre el nivel de los equipos sudamericanos en la Copa del Mundo: “Siempre sostuve, y más que nunca lo sostengo, que cuanto más equipos sudamericanos, mejor el nivel del Mundial”.

Domínguez celebró el triunfo de Alemania sobre Ecuador, y lamentó la elminación de Uruguay en primera ronda tras caer ante España - crédito Vincent Carchietta/Imagn Images

Uno de los resultados que más resonó durante la fase de grupos fue la victoria de Ecuador ante Alemania por 2-1, en la última jornada del Grupo E en Nueva Jersey. Para Domínguez, el análisis fue breve y contundente: “Sorpresa para Alemania”. El triunfo ecuatoriano, sellado con gol de Gonzalo Plata en el minuto 77, permitió a la Tri clasificarse a la ronda de 32 como uno de los mejores terceros del torneo.

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Respecto a la vigente campeona, Argentina, el presidente de la Conmebol fue elogioso. “Argentina está en un muy, muy, muy buen momento”, señaló, y descartó cualquier preocupación por el camino que pueda depararle el sorteo de cruces. Sobre la posibilidad de que la Albiceleste se enfrentara a España, respondió con pragmatismo: “Si se da, se da”. Consultado por Brasil, el dirigente fue igual de categórico pese a las dudas que dejó la Canarinha en sus tres partidos de la fase de grupos: “Brasil es una potencia. Cuando quiere jugar al fútbol, nadie puede contra ellos”, expresó.

En lo que se refiere a Colombia, la protagonista de la jornada de la Conmebol en el que desde el sorteo era visto como uno de los cruces más esperados de la fase de grupos, Domínguez también hizo una valoración positiva.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v DR Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 23, 2026 Colombia's Daniel Munoz celebrates scoring their first goal with Luis Diaz and Juan Quintero REUTERS/Raquel Cunha

“Veo una Colombia muy, muy fuerte y bueno, con todas las ilusiones de que este sea el mundial para Colombia”, expresó Domínguez. Los Cafeteros llegan al cierre del grupo como líderes con seis puntos, dos más que Portugal, que necesita ganar para quedarse con el primer lugar del Grupo K. A los de Néstor Lorenzo les basta con el empate.

Al margen del torneo, Domínguez se refirió al formato del Mundial. Ante la consulta sobre si la Copa América debería disputarse siempre en Estados Unidos —planteamiento que, según dijo, le trasladó gente del Inter de Miami—, el dirigente evitó dar una respuesta definitiva, pero sí aprovechó para defender la expansión del torneo: “Creo que es un éxito el hecho de tener un mundial de 48, lo que me hace también ratificar de que un mundial de 62 va a ser aún mejor”, afirmó.

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