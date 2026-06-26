Así analiza la prensa portuguesa a la selección Colombia previo al partido del Mundial 2026: “Infunden temor”

Record de Portugal analizó el funcionamiento colectivo de la selección Colombia previo al duelo ante el equipo de CR7 en Miami-crédito Daniel Becerril/REUTERS

Colombia llega al cruce con Portugal ya clasificada y como líder de su grupo con seis puntos, después de dos victorias que confirmaron el peso del equipo de Néstor Lorenzo pero también una limitación que atraviesa su juego: domina mucho más de lo que logra traducir en daño real.

Los “Cafeteros” se impusieron ante Uzbekistán por 3-1 y a República Democrática del Congo por 1-0 en las dos primeras jornadas. Los resultados, sin embargo, fueron más ajustados de lo que sugirió el control del juego.

El partido entre Colombia y Portugal se jugará el 27 de junio de 2026, a partir de las 6:30 p. m. (hora de nuestro país) en el estadio de Miami, y será dirigido por el árbitro australiano Alireza Faghani.

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El equipo de Néstor Lorenzo combina control territorial y baja contundencia

El diario portugués destacó la labor en el ataque de Luis Díaz para el cuadro "Cafetero"-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

En este contexto, el periodista Rui Malheiro, del diario Record de Portugal explicó que la selección Colombia parte de una idea central desde su juego: hay selecciones que intimidan por lo que hacen y otras por lo que tienen, y la Colombia de Lorenzo entra en ambas categorías. El equipo reúne posesión, dominio territorial y calidad individual, pero no convierte ese caudal en una agresión proporcional sobre el arco rival.

Ese desajuste se vio en los dos primeros encuentros. Colombia circula mucho la pelota y remata con frecuencia, pero hiere poco, una característica que el análisis presenta como uno de los rasgos más nítidos del seleccionado cafetero.

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La inconstancia no aparece como un problema nuevo. El medio sostiene que forma parte del retrato de este equipo y que viene de atrás, incluso dentro de un ciclo que sí logró darle una identidad a una selección que antes no la tenía.

En el comienzo del análisis de Record de Portugal detallaron que el cuadro “Cafetero” se destaca por

“Hay equipos que infunden temor por lo que hacen y equipos que infunden temor por lo que tienen. Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, pertenece a ambas familias. Dado el perfil de sus rivales, los Cafeteros han sido un equipo de posesión, dominio territorial y calidad individual, llegando a la tercera jornada ya clasificados, liderando su grupo con 6 puntos y un récord perfecto de victorias”.

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Néstor Lorenzo quiere asegurar el primer puesto del grupo K en el Mundial de Norteamérica 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acerca de Néstor Lorenzo, destacaron al extécnico de Melgar de Perú como uno de los cerebros de la clasificación “Cafetera” para regresar a una Copa del Mundo luego de 8 años de ausencia

“El artífice de este equipo es un entrenador argentino que ha dedicado su vida a Colombia. Néstor Lorenzo, exdefensa central, fue asistente técnico de José Pékerman en Colombia entre enero de 2012 y febrero de 2019, ayudando al equipo a alcanzar los octavos de final en Rusia 2018 y los cuartos de final en Brasil 2014. Regresó en julio de 2022, tras el rotundo fracaso en la clasificación para el Mundial de Qatar, para construir una identidad donde el talento estaba disperso. Lo hizo con una idea clara: posesión alta, construcción paciente desde la defensa, ataque por las bandas y creación de desequilibrio a través de la clase individual de un futbolista de élite, un jugador creativo que parece estar esperando las grandes competiciones internacionales, y más de una docena de jugadores de apoyo indiscutiblemente valiosos”, detalló.

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La identidad apareció con triunfos de prestigio y una final perdida en 2024

La prensa portuguesa explicó el proceso de Néstor Lorenzo desde sus orígenes en el camino mundialista 2026-crédito Daniel Becerril/REUTERS

Bajo la conducción de Néstor Lorenzo, Colombia acumuló victorias de relieve ante Brasil, Argentina, Alemania y España. En esos partidos, el equipo mostró una faceta distinta: leyó mejor el instante en que una transición ofensiva podía convertirse en contraataques de mucha más contundencia.

Ese recorrido también incluyó la llegada a la final de la Copa América 2024. Allí perdió por un gol de Lautaro Martínez tras una asistencia de Giovani Lo Celso, dos futbolistas que habían ingresado desde el banco en el equipo de Lionel Scaloni.

La fotografía que deja el análisis citado por Record es la de un rival ya instalado en la siguiente fase, con liderazgo de grupo y pleno de triunfos, pero también con una diferencia visible entre el dominio estadístico y la eficacia. Frente a Portugal, esa tensión entre talento, control y falta de pegada aparece como el dato más preciso para entender al equipo colombiano.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v DR Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 23, 2026 Colombia's Daniel Munoz celebrates after the match REUTERS/Raquel Cunha

Este fue el detalle del rol de Daniel Muñoz en el campo de juego:

“Sin embargo, la característica que más interesa a Portugal no es lo que hace Colombia contra equipos más pequeños, sino lo que hace contra los grandes. Ahí es donde el plan se invierte. Contra rivales más débiles, Lorenzo adelanta el bloque defensivo, impulsa a los laterales hacia adelante y presiona; contra rivales de mayor nivel, se repliega, cede terreno y se apoya en una transición agresiva hacia Díaz y las internadas de Muñoz, ganador de la Conference League 2025/26 y la FA Cup 2024/25. Así fue como venció a Brasil y Argentina, y probablemente así afrontará el partido contra Portugal. No imponiendo su presencia con el balón, sino cediéndolo, en varios momentos, voluntariamente, esperando espacios a la espalda de la defensa. Quienes esperan a la Colombia que dominó a Uzbekistán y la República Democrática del Congo podrían encontrarse con una Colombia que prefiere ceder la posesión y atacar en profundidad. Esa es la diferencia que lo cambia todo”, explicaron.

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De Luis Díaz resaltaron su rol clave en el ataque, como eje principal de la selección Colombia-crédito Daniel Becerril/REUTERS

Acerca de Luis Díaz, el diario portugués explicó la importancia que tiene en el buen posicionamiento que tiene en el ataque, y el rol que maneja con futbolistas desde las sociedades como con Gustavo Puerta, Jhon Arias, Richard Ríos, entre otros:

“Desde un punto de vista estructural, Colombia comienza con una formación 4-3-3 con Lerma como único pivote por delante de la defensa de cuatro. Pero esta única denominación es engañosa, e identificar sus variaciones es la primera tarea para cualquiera que la estudie”.

Y añadieron: “Sin balón, la estructura también puede variar de un partido a otro. Puede defender entre un 4-4-2 y un 4-2-3-1, preferiblemente en un bloque medio, colocando a Puerta, quien ocupó el lugar de Ríos, y a Lerma uno al lado del otro como doble pivote, con Arias cada vez más adelantado, pero también puede hacerlo en un 4-1-4-1 y un 4-3-3, con presión en rombo en los saques de meta, especialmente porque James Rodríguez y Luis Díaz no son muy buenos en el trabajo defensivo. De hecho, el jugador del Bayern es un especialista en posicionarse para disparar en profundidad tan pronto como el equipo recupera el balón. En ataque, el bloque se estira con fluctuaciones muy interesantes”, concluyeron.

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