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La Juventus habría encontrado la solución para el fichaje de Jhon Lucumí: un colombiano sería la clave

El defensor central sigue siendo el objetivo de la “Vecchia Signora” en el mercado, pero Bologna ha puesto muchos obstáculos para la contratación

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Jhon Lucumí sigue siendo la prioridad de la Juventus para la nueva temporada en la Serie A - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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Jhon Lucumí es uno de los pocos jugadores de la selección Colombia que encontraron mercado después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Gustavo Puerta y Dávinson Sánchez, gracias a su rendimiento y experiencia con el Bologna de Italia, conjunto con el que lleva cuatro años.

La Juventus lleva un buen tiempo detrás de Lucumí, incluso tenía una oferta en la mesa y el club del defensor central la rechazó, lo que ha dificultado las conversaciones y la “Vecchia Signora” avanza en la pretemporada con la plantilla actual, pero le guarda espacio al jugador.

El conjunto italiano, al parecer, encontró la manera de quedarse con el cafetero y sería gracias a otro colombiano, lo que convencería al Bologna y sería cuestión de tiempo para llegar a un acuerdo, pues a mediados de agosto arranca la Serie A y el 1 de septiembre cierra el mercado de fichajes.

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La solución de la Juventus

Juventus avanza por Jhon Lucumí con una propuesta que incluye a Juan David Cabal y Fabio Miretti como parte de pago, más una suma de dinero, para intentar convencer a Bologna de vender al defensor colombiano, tasado en 22 millones de euros. El club de Emilia-Romaña pretende 25 millones de euros por el pase.

El técnico Luciano Spalletti busca un central zurdo y el perfil del colombiano es el que más lo convence. En ese marco, el director deportivo Frederic Massara tomó el control de la negociación para destrabar el acuerdo.

Jhon Lucumí viene de ser uno de los jugadores más rendidores de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS
Jhon Lucumí viene de ser uno de los jugadores más rendidores de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

La estrategia se apoya en el valor de mercado de las piezas ofrecidas: Cabal está tasado en siete milones de euros y Miretti en 15 millones de euros, según Transfermarkt. En Bologna recuerdan que la cláusula de rescisión de Lucumí expiró recientemente y era de 28 millones de euros.

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En el club no tienen apuro, aunque reconocen que le prometieron al jugador facilitar su salida en este mercado y todavía no llegó una oferta que consideren adecuada. También se menciona un supuesto interés de equipos de la Premier League como Manchester United y Chelsea, una competencia que podría alterar el escenario al tratarse de clubes con capacidad para pagar la cifra solicitada.

Se confirmó el parte médico del jugador de la selección Colombia - crédito @juventusfc/X
Juan David Cabal se irá de la Juventus por la falta de minutos, condición física y nuevas prioridades del club - crédito @juventusfc/X

En el plano deportivo, el técnico del Bologna, Domenico Tedesco, ya proyecta un once sin Lucumí, con una zaga que tendría a Helland y Heggem. La temporada 26/27 de Serie A comenzará el 22 de agosto, y si el pase se concreta, el debut del colombiano en Juventus sería el domingo 23 como visitante ante Frosinone.

Los otros interesados

El defensor colombiano quedó en el centro del mercado europeo de fichajes tras el Mundial 2026, con versiones sobre interés de clubes de Inglaterra, Italia y Turquía y una preferencia del jugador por Juventus, pese a las trabas del Bologna para llegar a un acuerdo.

El periodista italiano Nicolo Schira informó en X que Notingham Forest, Como, Galatasaray y Beksitas consultaron por el zaguero del Bologna, aunque el futbolista tendría como prioridad recalar en el equipo de Turín, debido a su experiencia en la Serie A y el proyecto de la “Vecchia Signora”.

El periodista italiano Nicolò Schira informó que Jhon Lucumí habría dado prioridad a la Juventus y reveló los detalles del presunto contrato. - crédito @NicoSchira/X
El periodista italiano Nicolò Schira informó que Jhon Lucumí habría dado prioridad a la Juventus y reveló los detalles del presunto contrato. - crédito @NicoSchira/X

En la cuenta partidaria Juve FC se citó al periodista Fabrizio Romano con una actualización de las tratativas: “El defensor ha puesto en pausa las negociaciones avanzadas con el Como porque su máxima prioridad es unirse a la Juventus. La Juve y el Bologna ahora están intentando llegar a un acuerdo”.

De manera extraoficial, se menciona que el Bologna pretende 25 millones de euros por el pase del jugador, mientras que el directivo del club, Cristiano Fenucci, dijo semanas atrás que la institución se comprometió con Lucumí a facilitar una negociación para su salida.

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