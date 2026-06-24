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Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras el partido ante la República Democrática del Congo

Luego del encuentro en el estadio de Guadalajara, todo quedó listo para la pelea en la última jornada para definir los clasificados a los dieciseisavos de final

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La Selección Colombia y la RD Congo se enfrentaron en el estadio de Guadalajara, en el cierre de la segunda fecha del Mundial 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
La Selección Colombia y la RD Congo se enfrentaron en el estadio de Guadalajara, en el cierre de la segunda fecha del Mundial 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La Selección Colombia tuvo un partido complicado frente a la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara en la noche del 23 de junio, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en la que sufrió para conseguir el triunfo por la mínima diferencia.

Luego del compromiso en territorio mexicano, hubo cambios en el grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA, pues previamente se registró la goleada de Portugal, que venía de una crisis interna y de no celebrar en la primera fecha.

De esta manera, el combinado nacional se alista para la última jornada contra los lusos en Miami, en un compromiso que llama mucho la atención de los aficionados por el nivel delas plantillas, sus figuras y un duelo especial porque eran los favoritos para pasar a los dieciseisavos de final.

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