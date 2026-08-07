Marco Silva, técnico de Benfica, calificó el primer gol de Jhon Jáder Durán con el equipo: “Es un ejemplo”

Marco Silva, director técnico de Benfica, dijo que Jhon Jáder Durán fue el ejemplo de que el equipo ingresó bien en el segundo tiempo - crédito Benfica

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Jhon Jáder Durán dio un paso más en su proceso de adaptación al Benfica al marcar su primer gol oficial con el club portugués. El delantero colombiano fue uno de los protagonistas en la goleada 6-1 sobre Heart of Midlothian, por la ida de la tercera ronda de clasificación de la Europa League, un resultado que dejó prácticamente encaminada la serie para el equipo lisboeta.

Más allá de la anotación, el técnico Marco Silva valoró el comportamiento colectivo de la jugada y puso la acción del atacante como ejemplo del funcionamiento que espera de su equipo.

Durán ingresó en el segundo tiempo y encontró el premio a su insistencia en el minuto 87, cuando definió una acción colectiva para convertir el quinto gol del Benfica. El tanto llegó después de varias aproximaciones del colombiano, que había mostrado movilidad y participación desde su ingreso al terreno de juego. Tras el compromiso, Silva explicó que los cambios tardaron algunos minutos en adaptarse a las modificaciones tácticas del rival, pero destacó que finalmente lograron encontrar el ritmo que necesitaba el equipo para ampliar la ventaja.

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El atacante Jhon Jáder Durán fue uno de los más destacados en la goleada ante Heart of Midlothian -crédito @SLBenfica/X

Marco Silva explicó por qué destacó el gol de Durán

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador portugués señaló que el desarrollo del segundo tiempo obligó al Benfica a realizar ajustes. Según explicó, Heart of Midlothian modificó su planteamiento y eso dificultó el inicio del complemento para los locales.

“En la segunda parte no empezamos el partido tan bien. El rival cambió su estructura táctica, crecieron un poco en el partido. Los que entraron tardaron en entrar en ritmo e intensidad. Cuando conseguimos entrar en ritmo tuvimos buenos momentos. El gol de Durán es un ejemplo de ello, la buena reacción de Prestianni al perder la posesión y la forma en que remató”, afirmó el entrenador.

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Así celebró Jhon Jader Durán su primer gol oficial con el Benfica de Portugal, lo hizo en fase previa de Europa League - crédito Benfica

Las palabras del técnico dejan ver que el reconocimiento no estuvo dirigido únicamente a la definición del colombiano, sino al desarrollo completo de la jugada. Silva resaltó la recuperación tras la pérdida del balón, la asociación ofensiva y la capacidad del equipo para ejecutar una acción colectiva que terminó con la definición de Durán dentro del área.

El delantero colombiano participó en esa secuencia después de combinar con el noruego Andreas Schjelderup, quien intervino en la construcción de la jugada antes de la definición. La acción fue una muestra del juego asociativo que Benfica busca consolidar durante el inicio de la temporada.

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Él es Marco Silva, el director técnico de Jhon Jader Durán y de Richard Ríos, quien ha dado protagonismo a esos colombianos - crédito Reuters

Durán suma argumentos para pelear por un lugar

El tanto frente al conjunto escocés representa el primer gol oficial de Jhon Jáder Durán con Benfica, luego de haber anotado previamente en un partido amistoso de preparación. Aunque todavía parte como una alternativa en el ataque, el colombiano comienza a mostrar señales de adaptación a la idea de juego del cuerpo técnico.

La competencia por el puesto de delantero centro no será sencilla. El principal referente de la posición continúa siendo el griego Vangelis Pavlidis, quien llegó al club con el objetivo de liderar el frente ofensivo. Sin embargo, Durán busca aprovechar cada oportunidad para aumentar sus minutos y convencer al entrenador de que puede aspirar a un lugar en la formación titular.

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En sus primeras presentaciones, el atacante ha mostrado una versión más participativa, con mayor movilidad y compromiso en la presión, aspectos que también fueron destacados por Silva al analizar la jugada del gol. Esa evolución podría darle más opciones en una temporada en la que Benfica disputará la liga portuguesa, las competencias europeas y los torneos locales.