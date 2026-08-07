Gianni Infantino llegó a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: fue recibido por Ramón Jesurún

Así fue el recibimiento del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón -crédito Federación Colombiana de Fútbol

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El 7 de agosto de 2026, alrededor de las 4:30 a. m. (hora de Colombia), la Federación Colombiana de Fútbol en cabeza de su presidente Ramón Jesurún recibió en Cali a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, por una visita oficial al país, según informó la propia entidad.

Ambos dirigentes participarán Cali en el “Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas”, previsto en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana.

La foto oficial de Gianni Infantino con Ramón Jesurún en Cali-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Más tarde, el itinerario tendrá un tramo diplomático: Infantino acompañará al acto oficial de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programado para las 3:00 p. m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

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La visita del máximo mandatario de la FIFA se da tras conocerse la versión de la canciller saliente Rosa Villavicencio, argumentando que Infantino no asistiría a la posesión por falta de tiempo para coordinar el viaje:

“No sé por qué no va a venir (Gianni Infantino). El poco tiempo para planificar un viaje de este tipo hace que no vengan todas las delegaciones que se hubieran querido”, dijo en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

En la misma entrevista, Villavicencio también sostuvo que las invitaciones a Gobiernos dependen de la nueva administración:

“La competencia de invitar a Gobiernos es del nuevo Gobierno. Nosotros, como Cancillería, simplemente operativizamos las invitaciones que ellos hagan. Lamentamos que no hayan invitado a los países europeos”.

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Estos serán los asistentes de la posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente de Argentina Javier Milei llegó a la posesión de Abelardo de la Espriella-crédito John Reyes Mejía/EFE

Entre los asistentes figura el rey de España Felipe VI, con llegada prevista el 7 de agosto de 2026, al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares.

La lista de mandatarios invitados incluye al presidente de Argentina Javier Milei, al presidente de Ecuador Daniel Noboa, al presidente de Chile José Antonio Kast, al presidente de Paraguay Santiago Peña, al presidente de Panamá José Raúl Mulino, al primer ministro de Curazao Gilmar Pisas, al jefe de Estado de Honduras Nasry Asfura y a la presidenta de Costa Rica Laura Fernández Delgado.

Estados Unidos comunicó que el presidente Donald Trump no asistirá, pero enviará una comitiva “de primer nivel” integrada por Joseph M. Humire (subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas), Hugo Guevara (encargado de Negocios de la embajada), el representante a la Cámara Mario Díaz-Balart, Terrance Cole (administrador de la DEA), Sara Carter Bailey (directora antidrogas), Cliff Sims (asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente), Viviana Bovo (asesora para el Hemisferio Occidental) y Kris Jarvis (Fuerza de Tarea Conjunta Vulcán).

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Dentro de los invitados se encuentran los cancilleres de Israel, Suecia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile y Honduras. En el plano local, asistirán el alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas, el alcalde de Santa Marta Carlos Pinedo Cuello, el alcalde de Montería Hugo García, el alcalde de Sincelejo Yahir Fernando Acuña, el alcalde de Popayán Juan Carlos Muñoz, el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey y el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya.

Ramón Jesurún también visitó a la leyenda del fútbol colombiano Eduardo Emilio Vilarete

Emilio Eduardo Vilarete jungo a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol-crédito FCF

El 6 de agosto de 2026, Ramón Jesurún y el presidente de Dimayor Eduardo Emilio Vilarete estuvieron presentes con el exdelantero de la selección Colombia Eduardo Emilio Vilarete avanza en su recuperación tras una cirugía en Bogotá en la que le amputaron la pierna izquierda por un sarcoma, un cuadro que motivó la visita de los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor y reactivó el reconocimiento público a un exdelantero que marcó más de 200 goles en su carrera.

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El respaldo institucional incluyó a los 36 clubes del fútbol profesional colombiano, que se sumaron a los mensajes de apoyo al exjugador y a su familia. La visita en la Clínica Los Nogales estuvo encabezada por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, y el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.

La confirmación de la amputación por cáncer fue entregada por su hija Angélica Vilarete en declaraciones citadas por Blu Radio. La familia informó:

“Seguimos a su lado con mucha fortaleza y cariño en esta nueva etapa, que requerirá tiempo, paciencia y muchos cuidados durante su recuperación. Les estaremos contando cómo va avanzando la situación”.

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