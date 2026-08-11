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Topos mexicanos solicitaron apoyo logístico para trasladarse a Colombia tras el terremoto de 7,4

El comandante del grupo de rescate, Carlos Cienfuegos, solicitó ayuda para trasladarse a Colombia tras las graves afectaciones que provocó el terremoto en varias ciudades del país

Carlos Cienfuegos solicitó la colaboración de quienes puedan facilitar una camioneta para transportar las herramientas y equipos de rescate - crédito @Javierito321/X

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Luego del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, los mensajes de solidaridad y la disposición para brindar ayuda al país aumentan.

Ese es el caso del grupo de rescate Topos USAR BREC, liderado por el comandante Carlos Cienfuegos, que a través de un video solicitó apoyo logístico para trasladarse desde Venezuela a Colombia y asistir en las ciudades más afectadas por el sismo.

El rescatista señaló que estaban a punto de regresar a México, pero la situación ocurrida en Colombia los motivó a quedarse y buscar opciones para trasladarse al país.

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Cienfuegos - crédito @Javierito321/X
Carlos Cienfuegos señaló que estaban a punto de regresar a México, pero la situación ocurrida en Colombia los motivó a quedarse y buscar opciones para trasladarse al país - crédito @Javierito321/X

“Mañana regresábamos a México, pero nos acabamos de enterar de un terremoto muy fuerte que afectó a los hermanos de Colombia”, indicó.

También solicitó la colaboración de quienes puedan facilitar una camioneta para transportar las herramientas y equipos de rescate.

“Pido su solidaridad. Si alguien puede prestarnos una camioneta Toyota 4x4, una camioneta grande con varias herramientas, se lo agradeceremos. Es posible que consigamos un boleto de avión. Si contamos con la herramienta y salimos hoy, también podríamos llegar pronto. El problema del avión es que no podemos llevar generadores con gasolina ni algunas herramientas que ya utilizamos con ustedes”, señaló el comandante Cienfuegos.

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Carlos Cien Fuegos agradeció a quienes puedan brindar ayuda para poder trasladarse a Colombia, enviando un mensaje de solidaridad con Colombia y con las personas que resultaron afectadas por el fuerte sismo de 7,4.

“Si algún hermano venezolano tiene los recursos y puede apoyarnos con un vehículo, o incluso dos, para llegar a Colombia y también ayudar con el combustible, se lo agradeceremos de corazón. Ahora quienes nos necesitan son los hermanos colombianos. Muchas gracias. Todo por Israel y México”, expresó.

Carlos Cien Fuegos agradeció a quienes puedan brindar ayuda para poder trasladarse a Colombia - crédito Agencia EFE
Carlos Cien Fuegos agradeció a quienes puedan brindar ayuda para poder trasladarse a Colombia - crédito Agencia EFE

En declaraciones a medios de comunicación, el comandante Carlos Cienfuegos indicó que uno de los problemas para salir de Venezuela son los protocolos entre ambos Gobiernos.

“El problema surge con los trámites de los gobiernos y los protocolos; eso siempre retrasa todo. Hemos visto videos donde la gente está pidiendo guantes, algo que aquí tenemos de sobra. Siempre se pierde el control por esos retrasos y eso agrava el desastre. Lo que más nos urge es salir, ya estamos organizando la logística, acomodando las herramientas y el equipo”, aseveró.

Y agregó: “Me preocupa que, según entiendo, habrá un vuelo saliendo de La Guaira, pero nos están pidiendo currículums tanto míos como de mi equipo. Llevamos más de un mes apoyando a la gente en Venezuela, rescatando víctimas, y ahora para que Venezuela nos permita viajar en su avión, nos exigen currículums. No conozco a nadie que viaje con currículum para ayudar en una emergencia. Tengo cincuenta y cuatro años de servicio y experiencia internacional”.

Carlos Cien Fuegos señaló a Caracol Radio que su intención es ayudar a Colombia y sus zonas más afectadas, recordando que ha estado en más de una ocasión en el país.

“Hay edificios en condiciones similares a los de aquí, sin bomberos ni equipos de rescate. Queremos ayudar a los colombianos. Pido a los gobiernos de Venezuela y Colombia que no pongan obstáculos. He estado muchas veces en Colombia, en ciudades como Manizales y Bogotá, y tengo amigos bomberos con quienes he trabajado”, expresó.

Carlos Cienfuegos señaló que su intención es ayudar a Colombia y sus zonas más afectadas, recordando que ha estado en más de una ocasión en el país- crédito @Ronaldfvargass/X
Carlos Cienfuegos señaló que su intención es ayudar a Colombia y sus zonas más afectadas, recordando que ha estado en más de una ocasión en el país- crédito @Ronaldfvargass/X

Asimismo, indicó que cuando lleguen a Cali se pondrán a disposición de los Bomberos de Cali con el propósito de poder brindar apoyo en los rescate con los equipos que tienen a disposición.

“Al llegar a Cali, iremos a la estación de bomberos para ponernos a disposición y apoyar con lo que tenemos. Cuanto más rápido podamos salir, más vidas se podrán salvar. Les pido a ambos gobiernos que nos permitan realizar el trabajo que llevamos haciendo durante cincuenta y cuatro años y así poder ayudar a nuestros hermanos de Colombia. Muchas gracias”, aseveró a Caracol Radio.

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