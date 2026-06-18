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Así puede visitar el curioso monumento que le dio un récord Guinness al municipio de Ráquira en Boyacá

Esta estructura no solo hace parte de un mirador, sino que destaca las artesanías típicas del pueblo

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La gigantesca alcancía de Ráquira, recién certificada por Guinness World Records como la más grande del mundo, ha convertido a este municipio boyacense en el nuevo epicentro del turismo artesanal colombiano, desplazando a Alemania y reafirmando el talento de los alfareros locales - crédito pueblitodebarro / Instagram

El municipio de Ráquira, en el corazón de Boyacá, ha captado la atención nacional e internacional al lograr un hito sin precedentes: la creación de la alcancía con forma de marrano, la más grande del mundo, certificada por Guinness World Records. Esta proeza, que desplazó a la ciudad de Luisburgo en Alemania, simboliza el ingenio y la identidad de una región donde la cerámica es mucho más que un oficio.

La monumental estructura, ubicada en el parque temático Pueblito de Barro, Mirador Mano del Artesano, se eleva nueve metros sobre el terreno y tiene un peso aproximado de 30.000 kilos. Además, puede almacenar 127.000 monedas de 1.000 pesos, lo que equivale a un ahorro potencial de 127 millones de pesos, según los responsables del proyecto. Este dato la convierte en una referencia obligada para quienes buscan comprender el alcance real de la hazaña.

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La construcción de la alcancía implicó el uso de más de 18 metros cúbicos de concreto y seis toneladas de hierro, materiales que permitieron mantener la esencia artesanal sin sacrificar estabilidad ni seguridad.

Uno de los detalles más comentados durante la ceremonia fue el diseño del marrano, que luce la camiseta del futbolista colombiano Luis Díaz, acentuando el orgullo nacional durante la celebración. Para muchos asistentes, las dimensiones de la obra resultaron sorprendentes y reforzaron la admiración por el arte local.

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El interior del gigantesco marrano alberga una tienda de recuerdos y una galería de alcancías artesanales, lo que convierte el sitio en un destino turístico integrado para visitantes y curiosos. Los alfareros de Ráquira, herederos de una tradición centenaria, idearon soluciones técnicas inéditas para cumplir con las exigencias internacionales.

La certificación no solo destaca el tamaño de la obra, sino el legado cultural que representa para Boyacá y Colombia. Este reconocimiento mundial posiciona a Ráquira como destino imperdible y confirma que la creatividad artesanal puede alcanzar logros globales.

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