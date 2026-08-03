Gloria Arizabaleta confirmó a Luis Gustavo Moreno como su abogado en proceso que adelanta la Corte Suprema: así insistió en su inocencia

La exrepresentante a la Cámara le entregó poder al abogado Luis Gustavo Moreno para que lidere su defensa, en el proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema - crédito suministrado a Infobae Colombia

Guardar

La exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta anunció en la tarde del lunes 3 de agosto de 2026 que atenderá los requerimientos de la justicia y confirmó al abogado Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y apoderado de Sneyder Pinilla, involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como su abogado ante la Corte Suprema.

Frente a la investigación que adelanta la Sala de Instrucción, la excongresista vallecaucana y exesposa del excandidato presidencial Roy Barreras informó que comparecerá ante las autoridades y sostuvo que buscará proteger sus garantías procesales en este mediático expediente.

PUBLICIDAD

La exrepresentante Gloria Arizabaleta ha sido señalada de pedir cuotas políticas en altos cargos del Estado, a cambio de favorecimiento al presidente Gustavo Petro - crédito @gloriaearizabaleta/Instagram - Presidencia

Uno en el que resultó mencionado el abogado del saliente presidente de la República Gustavo Petro, Alejandro Carranza.

“He conferido poder al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien asumirá mi defensa técnica y ejercerá las actuaciones necesarias para garantizar el respeto de mi presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso”, expresó la exparlamentaria, que acudirá a los llamados judiciales con disposición de colaboración para responder frente a los delitos que serían endilgados.

En desarrollo...