Gloria Arizabaleta confirmó a Luis Gustavo Moreno como su abogado en proceso que adelanta la Corte Suprema: así insistió en su inocencia

La exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta anunció en la tarde del lunes 3 de agosto de 2026 que atenderá los requerimientos de la justicia y confirmó al abogado Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y apoderado de Sneyder Pinilla, involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como su abogado ante la Corte Suprema.
Frente a la investigación que adelanta la Sala de Instrucción, la excongresista vallecaucana y exesposa del excandidato presidencial Roy Barreras informó que comparecerá ante las autoridades y sostuvo que buscará proteger sus garantías procesales en este mediático expediente.
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Uno en el que resultó mencionado el abogado del saliente presidente de la República Gustavo Petro, Alejandro Carranza.
“He conferido poder al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien asumirá mi defensa técnica y ejercerá las actuaciones necesarias para garantizar el respeto de mi presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso”, expresó la exparlamentaria, que acudirá a los llamados judiciales con disposición de colaboración para responder frente a los delitos que serían endilgados.
En desarrollo...
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