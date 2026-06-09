New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 4 de las finales de la NBA

Victor Wembanyama le dio a los San Antonio Spurs su primera victoria en las Finales de la NBA 2026 con una actuación que rompió el aura de invencibilidad que venía rodeando a los New York Knicks en postemporada. El pívot francés lideró el triunfo por 115-111, el lunes 8 de junio, que recortó la ventaja de Nueva York a 2-1 en la serie.

Wembanyama, que había fallado la canasta del triunfo en el juego 2 y protagonizado el pase perdido que le costó a San Antonio el segundo encuentro, respondió con la actuación más completa de su corta historia en las Finales, algo en lo que fue determinante el ajuste táctico para aprovechar su dominio en la pintura.

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Según datos de GeniusIQ, su promedio de distancia de tiro bajó de 15,2 pies en el juego 2 a 10,6 pies en el juego 3. Esto tenía como objetivo recibir alley-oops —cuatro en total, su máximo en cualquier partido de postemporada— y convertir desde cerca, en lugar de forzar desde la media distancia.

La defensa de San Antonio Spurs frenó el triple de los Knicks en el último cuarto - crédito Europa Press

La primera mitad contó una historia diferente a la vista hasta ahora en la serie, con los Spurs poniéndose en ventaja con un parcial demoledor: Wembanyama anotó nueve puntos en los primeros cinco minutos con cuatro de cuatro en tiros de campo, y Stephon Castle sumó siete más en el mismo lapso. San Antonio llegó a tener una ventaja de 11 puntos al final del primer cuarto.

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Fue en el segundo período donde los Knicks encontraron el ritmo: Jose Alvarado y Jordan Clarkson iniciaron la reacción desde el banco, y OG Anunoby tomó el relevo con 17 puntos en esa mitad —cinco de seis en tiros de campo, dos triples y cinco tiros libres convertidos— mientras Jalen Brunson seguía en modo de ataque permanente. Nueva York anotó 42 puntos en el segundo cuarto y se fue al descanso arriba 64-57.

La segunda mitad fue del equipo tejano. Los Spurs sacaron una ventaja de 11 puntos a los Knicks por 11 puntos en los últimos dos cuartos, con Dylan Harper aportando 13 puntos desde el banco y Wembanyama desplegando su toque suave cerca del aro. De’Aaron Fox completó el trabajo con un doble en los instantes finales que amplió la ventaja a cinco y terminó con 12 puntos, tres rebotes y ocho asistencias.

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Igualmente decisiva fue la defensa de San Antonio en el cuarto período: los Knicks convirtieron apenas dos de 12 intentos desde el triple, con Landry Shamet —uno de sus tiradores más fiables en estos playoffs— en una noche para olvidar: uno de ocho en tiros de campo y uno de siete desde la línea de 3 puntos.

Las claves del juego 4

Wembanyama firmó 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones, superó a Dikembe Mutombo en tapones en una postemporada y entró en otro récord de juventud en unas Finales de la NBA - crédito Wendell Cruz/Imagn Images

Victor Wembanyama: el pívot de los Spurs llega al juego 4 con un doble motivo. Primero, la reivindicación personal tras los errores del juego 2. Segundo, la confirmación de que el ajuste táctico —más juego cerca del aro, más alley-oops, menos tiros de media distancia— podía funcionar en el Madison Square Garden.

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32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias, tres tapones y dos robos en 39 minutos en el Madison Square Garden, fueron las credenciales del francés en una noche memorable que también le permitió entrar a los récords. Con sus tres tapones en el juego 3, llegó a 70 en la postemporada y superó a Dikembe Mutombo (69 en 1994) como el jugador con más tapones en una sola postemporada desde que el registro se lleva en 1974, según ESPN. El francés también se convirtió en el segundo jugador más joven —22 años y 155 días— en registrar al menos 30 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias en un partido de Finales, solo por detrás de Magic Johnson (20 años y 276 días).

Stephon Castle: la victoria no fue solo de Wembanyama. El escolta anotó 23 puntos (8 de 14 en tiros de campo) con cinco rebotes y cinco asistencias, y fue el autor de los dos tiros libres que sellaron el partido con seis segundos en el reloj, tras una canasta de tres puntos de OG Anunoby que había recortado la diferencia a dos. Antes, con menos de dos minutos en el marcador, Castle había detenido una racha de los Knicks con un triple que resultó determinante.

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Karl-Anthony Towns no pudo imponerse en su batalla individual con Wembanyama y tuvo que asumir más responsabilidades en el apartado ofensivo, sin éxito - crédito Wendell Cruz/Imagn Images

Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges: la actuación de ambos en el juego 3 fue la gran anomalía de la serie para Nueva York, tomando en cuenta lo corrido de la postemporada. El dominicano había promediado más de 20 puntos en los dos primeros juegos y esta vez sus números se quedaron en 11 puntos y 8 rebotes a la par que batallaba con Wembanyama sin éxito. En cuanto a Bridges, había anotado 20 en el juego 2 y en el Madison Square Garden tuvo un acierto bajo: uno de cinco en tiros de campo.

Jalen Brunson: el jugador franquicia de los Knicks anotó 32 puntos, pero sus cinco pérdidas de balón pesaron tanto como sus canastas.

Expectativas para el Juego 4

Mikal Bridges, de los New York Knicks, y De'Aaron Fox, de los San Antonio Spurs, en acción durante el tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. 8 de junio de 2026. REUTERS/Nathan Howard

San Antonio llega al juego 4 con algo que no tenía antes del lunes: impulso. La victoria en el Madison Square Garden, la primera de los Spurs como visitante en estas Finales, los coloca en posición de igualar la serie si repiten el rendimiento del juego 3. Ningún equipo ha remontado un 0-3 en la historia de la NBA, pero los Spurs no están en esa posición: con un triunfo el miércoles, la serie quedaría igualada a dos y el juego 5 —en San Antonio— adquiriría una dimensión completamente distinta.

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El hecho de que seis jugadores de los Spurs terminaran en doble dígito de puntos en el juego 3 y que el equipo repartiera 28 asistencias —frente a un promedio de 14 en los dos primeros partidos— sugiere que el colectivo tejano encontró finalmente su mejor versión en el momento más oportuno. Si San Antonio mantiene esa fórmula y Castle sigue tomando decisiones acertadas en los momentos de mayor presión, los Knicks tendrán que encontrar respuestas que no tuvieron en el tercer encuentro.

Mike Brown tendrá que tomar nota de varios aspectos importantes, como su desaparición ofensiva —y especialmente la falta de acierto desde el triple— que dejaron el peso ofensivo en manos de Towns y Bridges.

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Para que los Knicks recuperen el control de la serie, necesitan que sus dos aleros, Anunoby y Hart, vuelvan a los números que mostraron en Texas. Además, en los momentos decisivos del cuarto período y cuando el equipo más lo necesitaba, la defensa de los Spurs contuvo a Jalen Brunson con eficacia. Su gestión del balón y su capacidad para crear ventajas para Towns y Bridges serán tan determinantes como su producción anotadora si quieren defender la localía con éxito.

Hora y dónde ver el juego 4 en Colombia

El juego 4 de las Finales de la NBA 2026 entre los Knicks y los Spurs se disputará el miércoles 10 de junio a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el Madison Square Garden de Nueva York. La transmisión estará disponible a través de Prime Video y el NBA League Pass.

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