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Luis Díaz estará por siempre en la historia del Liverpool: el club lo incluyó entre los 100 mejores jugadores

El colombiano está por encima de actuales jugadores de la plantilla como Alexis Mac Allister y otros como Phillipe Coutinho y Daniel Sturridge

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Luis Díaz llegó al Liverpool tras destacadas temporadas con Porto de Portugal, en su primera experiencia internacional - crédito AP Foto/Rui Vieira
Luis Díaz llegó al Liverpool tras destacadas temporadas con Porto de Portugal, en su primera experiencia internacional - crédito AP Foto/Rui Vieira

El colombiano Luis Díaz fue incluido en el puesto 76 entre los 100 mejores jugadores en la historia de Liverpool, una distinción que el club inglés construyó con votos de aficionados, exjugadores, periodistas y miembros de la institución, y que lo instala entre las figuras más recordadas de sus 134 años tras cerrar su ciclo en Anfield con títulos, goles y un campeonato de Premier League.

El reconocimiento se apoya en una producción concreta: 148 partidos, 41 goles, 17 asistencias y cinco títulos con la camiseta roja. En ese tramo, el colombiano ganó la Supercopa de Inglaterra, la FA Cup de 2022, la Carabao Cup de 2022 y 2024, y la Premier League 2024/25.

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La lista del club se publica en forma gradual desde el puesto 100 hacia arriba. En esa clasificación, Díaz aparece por encima de nombres como Luis García, Dirk Kuyt, Philippe Coutinho, Daniel Sturridge, Curtis Jones y Alexis Mac Allister.

La página oficial de Liverpool definió el paso del colombiano con una frase: “Luis Díaz hizo un impacto deslumbrante tras llegar al Liverpool y marcharse como campeón de la Premier League”.

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Luis Díaz celebra con los hinchas el título de la Premier League 2024-2025 con el Liverpool FC - crédito REUTERS/Phil Noble/File Photo
Luis Díaz celebra con los hinchas el título de la Premier League 2024-2025 con el Liverpool FC - crédito REUTERS/Phil Noble/File Photo

En esa misma reseña, el club recordó que el delantero llegó procedente del Porto en enero de 2022 y entró de inmediato en la estructura ofensiva de Jürgen Klopp. También señaló que fue titular en las tres finales de esa primera etapa, cuando el equipo ganó la Copa de la Liga y la FA Cup, perdió la final de la Liga de Campeones y terminó subcampeón de la Premier League.

La web oficial del club también subrayó uno de sus registros individuales más destacados: “Se convirtió en el decimosexto jugador en marcar un hat-trick con el Liverpool en una competición europea con un triplete en Anfield contra el Bayer Leverkusen en noviembre de 2024”.

El atacante salió del club en agosto, después de que el Bayern Múnich pagara 70 millones de euros por su fichaje.

Luis Díaz fue el primer jugador colombiano en ser campeón con el Liverpool de Inglaterra - crédito Reuters/John Sibley
Luis Díaz fue el primer jugador colombiano en ser campeón con el Liverpool de Inglaterra - crédito Reuters/John Sibley

La inclusión de Díaz en el listado no respondió a una decisión editorial aislada del club. El escalafón se armó con criterios de habilidad, impacto, legado y éxito, evaluados por aficionados, exjugadores, periodistas y un panel de miembros de la institución en 2026.

Al despedirse, luego de ser fichado por el Bayern Múnich el propio jugador resumió ese vínculo con la frase “Tres años y medio que atesoraré para siempre. Llegué con todos los sueños del mundo y me voy orgulloso de todo lo que logramos juntos”.

  • 75: Alan A’Court
  • 76: Luis Díaz
  • 77: Ronnie Moran
  • 78: Tommy Lawrence
  • 79: Daniel Sturridge
  • 80: Ray Houghton
  • 81: Dirk Kuyt
  • 82: Matt Busby
  • 83: Vladimir Smicer
  • 84: Gerry Byrne
  • 85: Phil Taylor
  • 86: Jerzy Dudek
  • 87: Philippe Coutinho
  • 88: Sam Raybould
  • 89: Jack Parkinson
  • 90: David Johnson
  • 91: Danny Murphy
  • 92: Dick Forshaw
  • 93: Curtis Jones
  • 94: Lucas Leiva
  • 95: Adam Lallana
  • 96: Bobby Robinson
  • 97: Jack Cox
  • 98: Luis García
  • 99: Dominik Szoboszlai
  • 100: Alexis Mac Allister

La expectativa de Luis Díaz en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Colombia

Luis Díaz jugó 45 minutos y tendrá 10 días de recuperación hasta el partido de la fecha 1 ante Uzbekistán - crédito FCF
Luis Díaz jugó 45 minutos y tendrá 10 días de recuperación hasta el partido de la fecha 1 ante Uzbekistán - crédito FCF

Luis Díaz aseguró que Colombia hará un gran Mundial, una convicción que vinculó con el crecimiento del plantel, los resultados conseguidos durante el proceso de Néstor Lorenzo y la cercanía de un torneo que marcará la séptima participación del país en una cita mundialista:

“Yo sé que tenemos una gran Selección, tenemos un gran equipo, un gran cuerpo técnico. Así como te dije, hemos hecho un proceso digno y muy bueno porque hemos sacado resultados muy importantes y hemos crecido demasiado. Hay que seguir de esa misma manera. Vamos a conseguirlo, vamos a hacer un gran Mundial. Yo tengo muchísima fe que lo vamos a conseguir. Lo vamos a lograr y vamos a darle muchísima alegría al pueblo colombiano”, dijo Díaz

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