La hinchada de Nacional está enojada tras perder el título de la Liga BetPlay como local ante Junior: “Son unos ca...”

Atlético Nacional disputó la final de la Liga BetPlay ante su público -crédito David Jaramillo/Colprensa

Este 8 de junio de 2026, Junior se coronó como campeón del fútbol profesional colombiano tras derrotar en el global por 3-1 a Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay.

En ese contexto, la hinchada de Atlético Nacional expresó su malestar tras el partido. En medio del enojo, la frustración y la impotencia por el resultado, los aficionados criticaron el desempeño del “Verdolaga” en los 90 minutos.

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La hinchada del cuadro "Verdolaga" se mostró dolida por la derrota ante Junior-crédito @CaracolDeportes/X

El 8 de junio de 2026, el periodista Fernando Calle, de Caracol Radio, habló con uno de los hinchas de Atlético Nacional que estuvo en las tribunas del Atanasio Girardot. Al consultarle qué sentía tras perder el título ante el bicampeón de Colombia, respondió: “Perdimos. Mal, perdimos en Barranquilla. Lo que pasa es que en el fútbol se gana, se pierde y se empata, ¿sí o no? Pero es como se pierde. Se vio la hinchada. ¿Usted sabe qué hizo, usted sabe qué hizo esa hinchada hoy? Hay gente que desde las cinco de la tarde salía a trabajar y venía a picar papel, a enrollar rollos, a organizar banderas, porque ama a este equipo. Goles achicó, le hago yo".

Y añadió: “Hoy la, la tenía que meter Morelos. Perdimos el partido en Barranquilla, nada que hacer. Nos ganaron. Nada, hay que levantarnos, esto es Nacional y aquí hay que levantarnos. Pero lo que sí hay que decirle a los jugadores, si están conscientes de la institución que están. Nos dieron un tricampeonato y los queremos por eso. Pero la historia de Nacional se escribe a diario. Nacional es grande, pero no grande solo de nombre. Hoy todo lo que hizo la hinchada lo tenían que hacer ellos adentro. Porque son unos cagones, eso es lo que son. Y ojalá estuvieran aquí pa’ decírselo, son unos cagones", dijo.

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Estas fueron las reacciones de la hinchada "Verdolaga", frustrada tras ver a su equipo perder en la final de la Liga BetPlay ante Junior-crédito @eyquesedeisyy/Instagram

En medio del trabajo que hizo el medio especializado en fútbol Ey que se Deisy de Instagram, varios hinchas mostraron el enojo a la final. Una de ellas estuvo enfocada al cobro tiro penal que falló el delantero Alfredo Morelos en el segundo tiempo, en el partido ante Junior.

“Y poner a patear a Morelos después de que Cardona estaba enchufado. ¡Jueputa! Ese penalti tenía que cobrarlo era Cardona, señor. El técnico no supo leer la situación ni la serie. Desde Barranquilla hasta aquí en Medellín", dijo.

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Por otra parte, otro de los hinchas de Atlético Nacional reflexionaron afirmando que el título se perdió en el juego de ida, disputado en Barranquilla:

“No, definitivamente, hermano, la final la perdimos en Barranquilla. Fue en Barranquilla que se perdió la final, hermano. Realmente Chipi Chipi (el portero Harlen Castillo) nos entregó allá y aquí nos entregó el señor Morelos. De verdad que Juárez tenía razón cuando lo sentaba. Y hay otra cosa, no podés jugar todo el semestre con un técnico, con un técnico de Educación Física (Diego Arias)“, expresó.

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Otro de los hinchas que habló tras la derrota fue un poco más sereno al mencionar que Atlético Nacional jugó bien durante el duelo de vuelta ante Junior, pero que la fortuna no acompañó al “Verdolaga”, detallando cada una de las situaciones que tuvo el equipo dirigido por Diego Arias:

“Parce, no, se hizo lo que se pudo. Una pelota en el palo, un gol anulado. Se hizo lo que se pudo. Después del penalti errado, pues ya la gente se bajó, pero bueno, esto es Nacional y hay que dejar la vida. Ya esperar que sigue el otro semestre. Eh, obligación ganarlo y bueno, lo que se venga”, analizó.

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Finalmente, otro fanático de Atlético Nacional fue más a fondo de la situación, y criticó al presidente del club, Sebastián Botero:

“Si el penalti era decisivo, hubiéramos podido meternos en el partido. Morelos estaba fuera del partido, tenía que cobrar Edwin Cardona, hermano. Y Nacional necesita un presidente que se pare en la raya. No tenemos quién, quién nos mande allá arriba. O sea, el presidente de Nacional es un títere, porque la organización los maneja a ellos y eso es lo que a ellos les gusta. ¿Sí me entiende? Ahí nunca vamos a hacer nada", reflexionó.

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Atlético Nacional cayó en la final de la Liga BetPlay pese al triunfo ante Junior

La locura del portero Mauro Silveira tras ganar la estrella 12 con el Junior de Barranquilla-crédito David Jaramillo/Colprensa

Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay 2026-I y alcanzó su estrella 12 tras perder 1-0 con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, un resultado que no alteró el 3-1 en el marcador global que había construido en la ida. El equipo dirigido por Alfredo Arias sostuvo la ventaja obtenida con el 3-0 del primer partido y logró su segundo bicampeonato.

El momento que pudo cambiar la serie llegó en el segundo tiempo: después del gol de Edwin Cardona para Atlético Nacional a los 55 minutos, Alfredo Morelos dispuso de un penal para recortar aún más la diferencia, pero remató afuera. Ese fallo mantuvo intacta la ventaja de Junior en la definición.

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Durante el primer tiempo, el desarrollo del partido mostró una superioridad territorial del local y una postura más reactiva del visitante. Nacional adelantó líneas y buscó volumen ofensivo, mientras Junior despejó con frecuencia y trató de atacar los espacios con Luis Fernando Muriel como referencia.

La primera llegada al arco fue de Junior con un remate de Brayan Castrillón controlado por Harlen Castillo. La respuesta de Atlético Nacional llegó con un disparo de William Tesillo que detuvo Mauro Silveira sin rebote.

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La primera ocasión clara del conjunto antioqueño se produjo a los 19 minutos, cuando Juan Manuel Rengifo filtró un pase para Andrés Román, Silveira alcanzó a cortar y el rebote le quedó a Morelos, que definió por encima del arco. A los 32, Román llegó a convertir tras una serie de rebotes en el área, pero la acción fue invalidada por fuera de juego luego de la revisión del VAR.

Nacional generó las mejores opciones antes del descanso

El verde tuvo dos palos durante el primer tiempo-crédito David Jaramillo/Colprensa

Después del gol anulado, Milton Casco remató desde el borde del área y la pelota pegó en el palo. A los 39 minutos, Morelos volvió a encontrarse con el poste en un tiro libre, en la última llegada clara del primer tiempo, que terminó 0-0.

El dato central de la final fue este: Junior perdió por la mínima en Medellín, pero el 3-0 conseguido en Barranquilla le alcanzó para ganar la serie por 3-1 y quedarse con el título. La derrota en la vuelta no modificó el desenlace porque Nacional necesitaba al menos tres goles para igualar la definición.

En el arranque del segundo tiempo, Junior estuvo cerca de golpear de nuevo cuando Castrillón quedó mano a mano ante Harlen Castillo, que contuvo el intento del delantero. Esa jugada anticipó un tramo del partido en el que el visitante encontró espacios pese a la presión del local.

El 1-0 llegó a los 55 minutos, cuando Edwin Cardona, en su primera intervención directa del partido, recibió un centro desde la izquierda y empujó la pelota al fondo. La anotación dejó el global 1-3 y reactivó la expectativa de Nacional por una remontada.

El penal fallado por Morelos frenó la reacción del local

Pese a los intentos de Nacional, Junior fue sólido en defensa-crédito David Jaramillo/Colprensa

En la acción siguiente al gol, el árbitro Carlos Betancur sancionó penal para Nacional por una falta de Mauro Silveira sobre Alfredo Morelos. El propio delantero ejecutó el cobro, pero su remate se fue afuera y dejó al local sin la posibilidad de quedar a un gol de igualar la serie.

El impacto anímico de esa jugada se reflejó en el resto del encuentro. La siguiente ocasión clara de Nacional recién apareció en el minuto 79, con un remate de Cardona que pasó cerca del palo.

Junior también tuvo espacios para ampliar la diferencia en el tramo final, cuando Joel Canchimbo aprovechó el desorden defensivo del local, pero definió mal ante Harlen Castillo y su remate pegó en un costado de la red. Nacional cerró el partido con un nuevo reclamo de penal.

Ya sobre el final, el VAR convocó a Carlos Betancur para revisar una posible infracción a favor del equipo antioqueño por una acción en la que el balón parecía impactar en el brazo de Fabián Ángel. Tras observar la jugada, el árbitro decidió no sancionar penal.