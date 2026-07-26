Colombia

Director de la Policía, general William Rincón, publicó una carta abierta sobre su gestión ante salida del Gobierno Petro

El uniformado destacó las cifras positivas que se produjeron durante su gestión en cuanto a capturas, incautaciones y aumento de pie de fuerza

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El general William Rincón Zambrano afirmó que la dignidad policial fue el eje de su gestión durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Policía
El general William Rincón Zambrano afirmó que la dignidad policial fue el eje de su gestión durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Policía

En una carta abierta, el director general de la Policía Nacional de Colombia, general William Rincón Zambrano, habló sobre su desempeño como parte del saliente Gobierno Petro, al mando de la Policía Nacional de Colombia, desde que fue nombrado, el 24 de octubre de 2025.

En la misiva afirmó que, en primer lugar, la dignidad y la humanidad de los policías fueron puestas en el centro de su agenda de seguridad ciudadana durante su gestión, y también detalló los logros operacionales y sociales alcanzados bajo este enfoque.

Según el propio Rincón Zambrano, asumir la dirección de la Policía implicó comprender que “Colombia nos estaba haciendo una petición urgente: volver a poner la dignidad, la sensibilidad y la humanidad en el centro de la agenda nacional de la seguridad ciudadana”.

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crédito Catalina Olaya/Colprensa
El general Rincón aseguró que la Policía Nacional reportó más de 290 mil capturas y la incautación de 320 toneladas de cocaína en el último año - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En su mensaje, el general describió cómo, tras recorrer estaciones y comandos, llegó a la convicción de que “ningún policía puede cuidar plenamente la dignidad de los demás si antes la Institución no protege la suya”.

El director indicó que la transformación institucional se tradujo en acciones concretas para el bienestar policial. “Cuidar a quienes cuidan a Colombia también es hacer seguridad ciudadana”, afirmó.

Los avances de su gestión, según la carta

Entre los avances mencionados, destacó la incorporación de más de 23.000 nuevos uniformados a través del Plan 20.000, la ampliación de oportunidades para mujeres y mejoras en educación y salud para los integrantes de la fuerza.

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En materia operativa, la carta detalla que, en el último año, la Policía realizó más de 290.000 capturas, retiró de circulación cerca de 14.000 armas de fuego y recuperó aproximadamente 4.000 vehículos y más de 15.000 motocicletas hurtadas.

“Cada arma incautada puede representar una tragedia evitada y cada uno de los vehículos recuperados significa una familia que recupera el fruto de años de trabajo”, sostuvo Rincón Zambrano.

El combate contra el narcotráfico recibió un impulso con la incautación de más de 320 toneladas de cocaína y la aplicación de medidas de extinción de dominio a bienes ligados a economías ilegales. Sobre la lucha contra el secuestro y la extorsión, reportó más de 2.000 capturas y la prevención de pérdidas económicas superiores a 173.000 millones de pesos. El general subrayó que en varios municipios no se registraron casos de secuestro durante este periodo, lo que “representa hogares que pudieron permanecer unidos y personas que conservaron su libertad”.

Los avances ambientales que destacó Rincón Zambrano

La seguridad vial y la protección del patrimonio natural también fueron prioridades. Se realizaron 491 capturas en carreteras, se intervino en 5 mil minas ilegales y se produjeron 3.000 capturas por delitos ambientales.

“Cuidar los bosques, los ríos y los ecosistemas es también proteger la vida y garantizar que las próximas generaciones puedan habitar un país con futuro”, aseguró el director general.

En el plano interno, la gestión incluyó el fortalecimiento de la educación policial y la mejora de las condiciones laborales. Más de 1,4 millones de beneficiarios accedieron a procesos de formación y capacitación, mientras 24.000 estudiantes policías participaron en programas académicos y de entrenamiento.

“Una Policía mejor formada comprende con mayor claridad los límites de la autoridad, responde con mayor profesionalismo a la transformación de las amenazas y presta un servicio más efectivo”, expresó Rincón Zambrano.

El director resaltó la reducción del 60 % en el uso de la fuerza durante manifestaciones sociales, tras la transformación de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El director resaltó la reducción del 60 % en el uso de la fuerza durante manifestaciones sociales, tras la transformación de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En cuanto al reconocimiento y apoyo económico, 344.000 beneficiarios accedieron a programas de bienestar, 61.000 uniformados recibieron la prima de orden público y 23.000 auxiliares comenzaron a recibir una remuneración que el director califica como realmente digna. Se invirtieron 150.000 millones de pesos en el Subsistema de Salud.

El general dedicó un espacio a la memoria de los 34 policías que perdieron la vida en el cumplimiento del deber entre 2025 y lo que va de 2026. “Hoy honramos su memoria y acompañamos con amor y honra a sus familias y compañeros”, resaltó.

La misiva concluyó con un llamado a que el país recuerde esta etapa como el momento en que la Policía entendió que “la seguridad no consiste exclusivamente en combatir el delito, sino en cuidar la vida; que ejercer la autoridad exige humanidad y que decidió hacer de la dignidad el fundamento de su servicio”.

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