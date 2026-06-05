James Rodríguez y su familia habrían recibido amenazas tras el gesto con Antonella, hija de Gustavo Petro, en la despedida de la selección Colombia

En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

Una delicada situación habría desencadenado un gesto por el que decenas de usuarios en redes sociales salieron a cuestionar al capitán y volante de la selección Colombia, James Rodríguez.

Algunos lo acusaron de negarle una foto a Antonella y, además, circuló una versión tergiversada que lo señalaba de no haberle dado la mano a la hija menor del presidente Gustavo Petro al saludarla.

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La escena ocurrió durante la entrega del Pabellón Nacional, cuando Antonella saludaba a los jugadores junto a su padre. La joven de 17 años sonrió al ver acercarse a James Rodríguez, le pidió una fotografía y el futbolista siguió su recorrido sin detenerse ni mirarla, una secuencia que quedó registrada en video y desató comentarios en redes sociales.

La reacción de la hija menor del presidente no pasó inadvertida. Su expresión cambió después del paso del capitán de la selección Colombia: dejó la sonrisa inicial y mostró un gesto de desilusión.

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Antonella no ocultó la desilusión en su rostro luego de lo ocurrido - crédito Presidencia de la República

Tras lo ocurrido en el acto de despedida del equipo cafetero en el aeropuerto de Catam, en Bogotá, y pasado el mediodía del jueves 4 de junio de 2026, las redes sociales ‘estallaron’ por cuenta de esta acción, que generó división entre los aficionados a la Tricolor y al mediocampista que jugará la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá con el dorsal número 10.

La situación habría sido tal que el periodista César Augusto Londoño señaló mediante un mensaje desde su cuenta de X, la mañana del viernes 5 de junio, que el futbolista y su entorno más cercano habrían recibido amenazas por lo que pasó en la ceremonia.

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El evento marcó la partida del equipo cafetero a San Diego (California, EE. UU.), ciudad sede del último amistoso ante Jordania, y previo a su debut en el Mundial 2026 en el grupo K, y que será el miércoles 17 de junio en el estadio Azteca (Ciudad de México) ante Uzbekistán.

“Increíble lo que pasa en Colombia. Amenazaron a James Rodríguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó”, inicia la publicación por parte del comunicador, y añadió que “no se puede politizar la selección”.

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Una fuente le señaló al periodista Cesar Augusto Londoño las presuntas amenazas a James Rodríguez y su familia - crédito @cesaralo/X

“Que la camiseta, que la mala cara de los jugadores, que la mano. A Antonella le encanta el fútbol, ha asistido a entrenamientos de Colombia, ha compartido con el cuerpo técnico, la selección la ha recibido como se merece. ¿Pero amenazas? No hay derecho”, puntualizó Londoño al final de su mensaje.

Por el momento, Rodríguez, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ni la Presidencia de la República han emitido comunicados sobre dichas amenazas que señaló el periodista.

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Por este motivo, Nicolás Alcocer Petro, hijo de la primera dama Verónica Alcocer, salió en defensa de la adolescente y respondió en sus redes sociales con una fotografía de años atrás en la que aparece su hermana junto a James Rodríguez cuando era niña.

“Sigue siendo la misma niña... solo queriendo una foto con su ídolo desde que tenía 6 años... y que el primer gol que gritó en su vida fue el suyo contra Uruguay. Se respetan las posiciones de todos, pero ese no es el ejemplo que hay que dar fuera de la cancha”, escribió Alcocer en una historia de Instagram.

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Nicolás Alcocer Petro habló sobre el polémico gesto que tuvo James Rodríguez con su hermana Antonella Petro - crédito @nicolas.alcocerpetro/Instagram

La admiración de Antonella Petro por James Rodríguez viene desde el Mundial de 2014

La fotografía compartida por su hermano remite a la actuación de James Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014, en especial al recuerdo del gol contra Uruguay en el estadio Maracaná en octavos de final (y recordado como uno de los goles más bonitos del certamen por su calidad técnica), un momento que, según el mensaje de Alcocer, marcó la primera celebración futbolera de su hermana.

Esa admiración se mantiene y sigue influyendo en el deseo de Antonella Petro de convertirse en futbolista profesional.

Antonella Petro participa en procesos de formación y sigue de cerca a Millonarios

La atención sobre el episodio aumentó también por el vínculo que Antonella Petro mantiene desde hace varios años con este deporte. Y es que el balompié ocupa un lugar central en la vida cotidiana de la adolescente, tanto como aficionada y practicante activa.

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Todo lo anterior tiene un equipo en común: Millonarios. Además de compartir en varias ocasiones publicaciones en sus redes sociales desde las tribunas del estadio El Campín, la pasión por el equipo bogotano va más allá de la hinchada.

Fotografías compartidas en diferentes momentos muestran a Antonella vistiendo la camiseta azul y participando en actividades relacionadas con el equipo bogotano - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Antonella hace parte de la Escuela de Fútbol Cafam Millonarios, y allí continúa su desarrollo deportivo por medio de entrenamientos y competencias con la meta de avanzar a niveles superiores dentro de la institución.

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En sus redes sociales también se suelen observar fotografías en las que luce la camiseta azul en actividades y eventos relacionados con el fútbol, como torneos de inferiores.