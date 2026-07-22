Colombia

Gustavo Petro afirmó que su gobierno expandió el capitalismo con más empresas y salarios reales más altos: "Hay que leer teoría económica"

El mandatario resaltó su postura sobre herramientas fiscales para el desarrollo nacional, evitando precisar indicadores y defendiendo el papel de la teoría económica en el debate público

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El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en una publicación en X que su gobierno impulsó la expansión del capitalismo en el país, respaldado, según él, por el mayor número de empresas creadas en la historia nacional y un incremento en los salarios reales.

El mandatario colombiano vinculó estos resultados con políticas económicas orientadas a fortalecer la inversión y el empleo.

“En este gobierno se alcanzó el mayor número de empresas formadas de la historia de Colombia, expandí el capitalismo en el país porque lo primero que hay que derrotar es la premodernidad: las grandes haciendas de tierra fértil sin producir alimentos para Colombia y la humanidad (sic)”, indicó el jefe de Estado.

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Gustavo Petro, aseguró en una publicación en X que su gobierno impulsó la expansión del capitalismo en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE
Gustavo Petro, aseguró en una publicación en X que su gobierno impulsó la expansión del capitalismo en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

En su mensaje, Petro argumentó que la entrega de mayores dividendos a los propietarios de las empresas reduce la inversión, debido a que el dinero destinado a dividendos deja de operar como capital productivo y se convierte en atesoramiento.

Defendió el impuesto a los dividendos como un estímulo para el crecimiento económico, la generación de empleo y la expansión del capitalismo, enfatizando que este modelo debe orientarse hacia los intereses de la sociedad.

“Entre más dividendos entregue una empresa a sus propietarios, menos inversión habrá en Colombia. El dinero se transforma de capital en atesoramiento. Un impuesto a dividendos estimula más el crecimiento económico y por tanto el empleo y la expansión del capitalismo que debe ser regulado hacia los fines de la sociedad (sic)”, expresó Petro.

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El presidente sostuvo que el incremento de salarios y la estabilidad laboral elevan la demanda agregada, lo que se traduce en un aumento de ventas y mayores ganancias para empresas de todos los tamaños. Afirmó que estos factores han contribuido al crecimiento del número de empresas en Colombia y a la expansión del capitalismo, superando estructuras tradicionales como las grandes haciendas improductivas.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó la idea de que el aumento de salarios necesariamente disminuye las ganancias empresariales - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro rechazó la idea de que el aumento de salarios necesariamente disminuye las ganancias empresariales. Invitó a los pequeños y medianos empresarios a revisar la teoría económica, y cuestionó la difusión de ideas que, según él, distorsionan la relación entre salarios, productividad y utilidades.

El mandatario también señaló que los incrementos salariales benefician tanto al sector formal como al informal, pues impulsan la demanda y fortalecen el tejido empresarial.

“Quien les contó que si los salarios suben bajan sus ganancias, pequeños y medianos empresarios hay que leer teoría económica de verdad y no ideologías de estafadores que vuelven presidentes. Las ganancias aumentan si aumenta la producción o la productividad con más educación de los trabajadores o menores máquinas y, necesariamente, con más ventas (sic)”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Tener más ventas para la economía colombiana significa que la gente gane más y he aquí la gran confusión empresarial, entre más ganen los trabajadores que como sabemos ya irradian a toda la economía informal el crecimiento de ingresos y más aumenta la demanda agregada es decir más aumentan las ventas y más ganan los empresarios pequeños , medianos y grandes y por eso hay más empresas en Colombia (sic).

En su mensaje final, instó a los empresarios a informarse sobre economía y evitar dejarse influenciar por discursos que considera engañosos.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro instó a los empresarios a informarse sobre economía y evitar dejarse influenciar por discursos que considera engañosos - crédito @petrogustavo/X

“Por favor empresarios no se dejen engañar de los estafadores de profesión. Un empresario se hace mejor si sabe buena economía (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se debe a la propuesta del Gobierno en aumentar los dividendos para las personas naturales en la reforma tributaria.

La propuesta fue radicada el 20 de julio de 2026 y busca recaudar $21,9 billones en 2027 para cerrar el desequilibrio fiscal que, según el Ministerio de Hacienda, se agravó porque más del 90% del presupuesto nacional está comprometido en gastos que la ley no permite recortar.

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