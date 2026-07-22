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Carlos Antonio Vélez cuestionó a James Rodríguez por aparecer en el ranking de los más lentos del Mundial 2026: “Recién lo están descubriendo”

El comentarista se refirió al ranking que se dio a conocer sobre los kilómetros recorridos por algunos jugadores, y en el cual el capitán Tricolor fue uno de los protagonistas

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El periodista Carlos Antonio Vélez reiteró sus críticas hacia el rendimiento físico de James tras la publicación del ranking-crédito Jesús Aviles/Infobae
El periodista Carlos Antonio Vélez reiteró sus críticas hacia el rendimiento físico de James tras la publicación del ranking-crédito Jesús Aviles/Infobae

El mediocampista de la selección Colombia, James Rodríguez, apareció como protagonista en un ranking elaborado tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 que lo ubicó como el jugador más lento del torneo.

La publicación de los datos reavivó las discusiones sobre el presente deportivo del capitán, en especial tras las recientes declaraciones del comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien reiteró sus críticas sobre el rendimiento físico del futbolista.

En la estadística publicada se conoció que James Rodríguez tuvo una velocidad promedio de 23,1 kilómetros por hora ante Suiza, y de 23.5 kilómetros frente a Ghana, siendo superado por el austriaco David Alaba y el qatarí Assim Mabido.

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Vélez cuestionó el comentario de Falcao García sobre el desarrollo y crecimiento del FPC-crédito Mariano Vimos/Colprensa
Vélez cuestionó el comentario de Falcao García sobre el desarrollo y crecimiento del FPC-crédito Mariano Vimos/Colprensa

A raíz de esta polémica, el 22 de julio de 2026 en su espacio de opinión de Palabras mayores, de Win Sports, Vélez expresó durante su intervención sobre las estadísticas que se dieron a conocer por parte de la FIFA:

“Es el ranking de los jugadores más lentos de la Copa del Mundo. En ese ranking, en los cinco primeros lugares, tres veces aparece James Rodríguez: contra Suiza, contra Ghana y contra Congo. Y digo que no me voy a referir al tema ahondando porque este ha sido uno de mis caballos de batalla durante muchos años. Recién algunos lo están descubriendo. Bienvenidos. Pero sobre su movilidad en el campo, sobre su velocidad, sobre su aporte físico, vengo hablando desde el año 2014, incluso en la mejor época suya. Por lo tanto, no necesito decir nada más. Si alguien necesita una prueba más, ese es su problema. Lo que se dijo, dicho está”, dijo.

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Cómo se recopilaron los datos para determinar la velocidad de los futbolistas en el Mundial 2026

El capitán de la Selección Colombia disputó los cinco encuentros del Mundial a pesar de las dudas sobre su condición física-crédito FIFA @renanoguma/X
El capitán de la selección Colombia disputó los cinco encuentros del Mundial a pesar de las dudas sobre su condición física-crédito FIFA @renanoguma/X

La obtención de estos datos es posible gracias a la tecnología utilizada en el fútbol profesional. Hoy en día, la velocidad de los jugadores se determina a través de una combinación de sensores colocados en el cuerpo, sistemas GPS, acelerómetros y cámaras de visión artificial que se encuentran en los estadios.

Los futbolistas llevan bajo su camiseta dispositivos que registran de forma continua su ubicación en el campo y cada variación en el ritmo de carrera. A la vez, cámaras especializadas monitorean todos sus movimientos usando inteligencia artificial y reconocimiento óptico, lo que permite identificar la posición de las articulaciones y calcular indicadores como velocidad máxima, aceleración, distancia recorrida y esfuerzos de alta intensidad.

Posteriormente, los algoritmos procesan toda esa información en tiempo real para generar métricas oficiales utilizadas tanto por los equipos como por los organizadores del torneo.

  • James Rodríguez (contra Suiza): 23,1 km/h.
  • James Rodríguez (contra Ghana): 23,5 km/h.
  • David Alaba (contra Argelia): 23,7 km/h.
  • James Rodríguez (contra República Democrática del Congo): 24,2 km/h.
  • Assim Madibo (contra Suiza): 24,8 km/h.

La crítica de Carlos Antonio Vélez a los posibles partidos de la selección Colombia en la fecha FIFA

La selección Colombia volverá a jugar en septiembre-crédito AMY KONTRAS/EFE
La selección Colombia volverá a jugar en septiembre-crédito AMY KONTRAS/EFE

Por otra parte, el comentarista se refirió a la posibilidad de que la selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre juegue ante México y Perú, partidos que se disputarían en Estados Unidos:

“Seguiremos jugando con los mismos: los centroamericanos, los asiáticos, algún africano y, de pronto, todos rivales ganables para seguir incrementando el porcentaje de resultados positivos de nuestra selección en partidos amistosos y para que el técnico se respalde con ese porcentaje. Como no le tengo que pedir permiso a nadie, he incrementado el número de jugadores en mi lista de futuros”, dijo.

Y añadió: “De todas maneras, en esta lista hay jugadores con edad importante, pero que no han sido tenidos en cuenta y que nos podrían aportar, sobre todo para el próximo evento, la Copa América. Me imagino que tendríamos que salir a ganarla, porque si en la última quedamos segundos, ahora hay que superarlo, aprovechando varias circunstancias”, reflexionó.

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