Colombia

Capturado en Medellín sería importante capo panameño del narcotráfico: era buscado por la Interpol por liderar una estructura criminal desde el puerto de Colón

El señalado cabecilla coordinaba envíos mediante carga comercial en una terminal marítima panameña, con logística consolidada e infiltración presunta en instalaciones estratégicas

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La justicia de Panamá requería a González Pomares por delitos contra la seguridad colectiva, reunión y conspiración, y tráfico de drogas -crédito Dijín

La detención de Ismael Abdiel González Pomares, ciudadano panameño buscado por narcotráfico, marcó un nuevo episodio en la lucha contra las redes criminales que operan entre Panamá y Colombia.

La operación policial se llevó a cabo en el barrio Laureles de Medellín, donde agentes de la Policía Nacional lograron localizar y arrestar a González Pomares, quien era considerado uno de los líderes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

La captura fue posible gracias a la colaboración entre las autoridades de ambos países y el apoyo de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

Desde Panamá, la justicia había solicitado una notificación roja de Interpol para su búsqueda y captura, lo que permitió coordinar el procedimiento con la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación en Colombia.

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Ismael Abdiel González Pomares tenía una notificación roja de Interpol solicitada por la justicia de Panamá - crpedito Dijin
Ismael Abdiel González Pomares tenía una notificación roja de Interpol solicitada por la justicia de Panamá - crpedito Dijin

Acusaciones y modus operandi de la organización

De acuerdo con los reportes de inteligencia compartidos por los organismos de seguridad de Panamá y Colombia, González Pomares encabezaba una sofisticada red que operaba en el Puerto de Balboa. Esta terminal marítima, considerada estratégica para el comercio regional, se habría convertido en un punto clave para la contaminación de contenedores comerciales con sustancias ilícitas.

Las autoridades han identificado que la estructura criminal empleaba métodos sofisticados para introducir drogas en los contenedores, aprovechando el alto volumen de mercancías que circula por la terminal panameña.

Según los cargos presentados, se le responsabiliza de delitos contra la seguridad colectiva, reunión y conspiración, además del tráfico de drogas.

El hecho relevante es que, tras la detención, el ciudadano panameño quedó a disposición de la Fiscalía colombiana para que se inicien los trámites de extradición hacia su país de origen. La coordinación internacional fue fundamental para la localización del sospechoso y su entrega a la justicia panameña.

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Según las autoridades, el billar donde fue detenido el sujeto es propiedad del hoy capturado - crédito archivo Colprensa
La Policía Nacional de Colombia capturó en Laureles, Medellín, a Ismael Abdiel González Pomares, un ciudadano panameño buscado por narcotráfico - crédito archivo Colprensa

La aprehensión de González Pomares resultó de un operativo conjunto entre la DIJIN de Colombia, Interpol Panamá y el Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta acción conjunta evidencia el alcance transnacional de la investigación y la importancia de la cooperación entre agencias de distintos países.

La detención de González Pomares responde a la necesidad de fortalecer la seguridad portuaria y combatir las redes de narcotráfico que utilizan los grandes puertos del continente para mover estupefacientes fuera de la región.

Otro Neerlandés fue capturado en Medellín: él hombre que viajaba en un bus era requerido mediante circular roja de Interpol por narcotráfico

Un operativo coordinado en la Terminal del Norte de Medellín culminó con la detención de un ciudadano neerlandés, requerido por las autoridades de Países Bajos por delitos de narcotráfico. El hombre, de 50 años, fue localizado cuando se desplazaba en un autobús de la empresa Expreso Brasilia en la ruta Barranquilla–Medellín.

La intervención se activó tras una alerta generada por los sistemas de información de Migración Colombia, que permitió al Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia–Chocó actuar de inmediato. Al confirmar la vigencia de la circular roja de Interpol, los oficiales procedieron según los protocolos establecidos y aseguraron al extranjero, cuya situación migratoria en Colombia era irregular.

El ciudadano extranjero se encontraba en situación migratoria irregular en Colombia - crédito Migración Colombia
El ciudadano extranjero se encontraba en situación migratoria irregular en Colombia - crédito Migración Colombia

En Medellín, el ciudadano neerlandés buscado por narcotráfico fue interceptado durante un control migratorio. Las autoridades, tras confirmar el requerimiento internacional, lo pusieron a disposición de las instancias judiciales competentes para iniciar el proceso de extradición o el trámite judicial correspondiente. El procedimiento se desarrolló conforme a los acuerdos de cooperación internacional que mantiene Colombia.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que el Grupo de Verificación Migratoria de la región ha contribuido a identificar y entregar a la justicia a extranjeros solicitados por otros países, incluyendo México, Países Bajos y Curazao.

Según la funcionaria, “este equipo ha logrado detectar y poner a disposición de las autoridades ciudadanos extranjeros requeridos por la justicia de diferentes países”.

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