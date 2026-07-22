Colombia

Padre de Gabriel Esteban González, el niño de 4 años asesinado en un hotel de Melgar, grabó video sobre el crimen: los nuevos detalles del caso

En el pódcast ‘Conducta Delictiva’, Consuelo Rodríguez, madre del pequeño, contó que halló dos grabaciones dejadas por su expareja, donde la culpaba por sus decisiones y anunciaba que mataría al niño y se suicidaría

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Gabriel Enrique González Cubillos, el hombre que mató a su hijo de 5 años en un hotel de Melgar
El caso de Gabriel Esteban González volvió a escena con el relato de Consuelo Rodríguez sobre una memoria USB que dejó su expareja antes del crimen en Melgar - crédito Facebook

El caso de Gabriel Esteban González, víctima de un homicidio a manos de su propio padre en un hotel de Melgar en 2022, aún resuena con fuerza en la memoria colectiva. Cuatro años después, Consuelo Rodríguez, madre del menor, compartió detalles inéditos sobre las angustiosas horas previas y posteriores al crimen, revelando el contenido de una memoria USB que habría sido clave para entender la magnitud del plan perpetrado por su expareja.

Según el relato de Rodríguez en el pódcast Conducta Delictiva, la noche en que su expareja recogió a Gabriel Esteban para cumplir con el régimen de visitas, le dejó una instrucción precisa: debía buscar una memoria USB oculta en el baño de su vivienda.

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“Él dejó el mensaje, dijo, ‘Encima del muro del baño te dejé una USB’. Yo fui al baño, la busqué, cogí la USB y puse en el computador y ahí fue donde yo me enteré”, señaló la mujer.

Al revisar el contenido, encontró dos videos. El primero mostraba imágenes de ambos; el segundo, en cambio, contenía una declaración en la que el hombre responsabilizaba a Consuelo Rodríguez por las decisiones que afirmaba haber tomado y anticipaba su intención de atentar contra la vida del niño antes de quitarse la suya.

La madre aseguró desconocer la existencia de estas grabaciones y expresó que habrían sido realizadas sin su consentimiento, días antes del crimen.

Luego de ver los videos, la familia de Consuelo acudió de inmediato ante las autoridades con la esperanza de localizar al menor. La madre recordó el momento en que la Policía intentó ingresar a la vivienda del padre.

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“Esa noche que él me envió eso, nosotros le mandamos policía y el señor decía, ‘Señora, estamos que tumbamos la puerta y no, nadie abre, nadie abre’”, comentó la madre al pódcast.

En el proceso de búsqueda, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que el padre realizó con Gabriel Esteban desde el barrio Castilla, en Bogotá, hasta Melgar, Tolima. El seguimiento al teléfono móvil permitió ubicar el dispositivo en la ciudad donde finalmente se halló el cuerpo del menor.

Mensaje a las cuatro de la madrugada y hallazgo del menor

La madrugada siguiente trajo consigo un mensaje escalofriante. Consuelo Rodríguez relató que a las cuatro de la mañana su celular recibió la foto de Gabriel Esteban, acompañada de un texto en el que el padre aseguraba que el niño no había sufrido.

Sin embargo, la madre rechazó esa afirmación, señalando que la evidencia forense contradecía el mensaje del asesino del menor de cuatro años.

“Y también decía pues que no sufrió, pero mentira... la mandíbula y todavía dice que no sufrió”, señaló la mujer.

El menor fue encontrado sin vida en un hotel de Melgar. La investigación determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. El padre, Gabriel Enrique González Cubillos, fue capturado poco después, inicialmente por intentar sobornar a un policía y posteriormente procesado por el homicidio agravado de su propio hijo.

El proceso penal culminó con una condena de 45 años de prisión para el responsable. Mientras cumplía su pena en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, el hombre falleció tras permanecer hospitalizado por una intoxicación, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La tragedia de Gabriel Esteban generó un intenso debate social y derivó en la creación de la Ley Gabriel Esteban, orientada a fortalecer la protección de los menores en situaciones de violencia intrafamiliar y custodias conflictivas.

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