Así se despidió Paloma Valencia del Congreso, no volverá al Senado: “El futuro se forja desde el hogar”

Paloma Valencia cerró ciclo legislativo, priorizando la vigilancia democrática y el apoyo a las familias - crédito @PalomaValenciaL/X

La exsenadora del Centro Democrático y excandidata presidencial Paloma Valencia cerró un ciclo de 12 años en el Congreso tras consolidar una trayectoria reconocida por su influencia y protagonismo en debates legislativos.

La exdirigente destacó en su balance la protección del campo colombiano, la defensa de la democracia y la vigilancia sobre el poder público, según describió en un mensaje reciente.

Desde su llegada al Senado de la República en 2014, impulsada por el proyecto político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Valencia se convirtió en referente de la bancada uribista. Su nombre se asoció a leyes orientadas al fortalecimiento del sector rural y la economía campesina.

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Entre las iniciativas promovidas sobresalen la Ley de la Panela y la Ley del Café, que, en palabras de la exsenadora, buscaron “proteger productos tradicionales del campo y el sustento de miles de familias”.

12 años de Paloma Valencia en el Senado, balance entre leyes rurales y control político - crédito @PalomaValenciaL/X

En materia empresarial, Paloma Valencia desarrolló la propuesta conocida como la escalera de la formalidad, dirigida a pequeños empresarios. Según explicó, la idea era ofrecer “una ruta de crecimiento viable para los emprendedores, sin cargas que impidan avanzar”.

Esta visión se amplió a los productores rurales con proyectos que facilitaron el acceso a créditos agropecuarios, convencida de que “las oportunidades reales para el campo empiezan con financiación directa”.

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El ámbito social y educativo también ocupó un lugar central en la agenda de la excongresista. Planteó el bono escolar como mecanismo para que niños en situación vulnerable accedieran a educación de calidad, independientemente de su origen. Además, promovió herramientas de acompañamiento a madres y familias, convencida de que “el futuro del país se forja desde el hogar”.

A lo largo de su gestión, Valencia se distinguió como una de las voces más visibles en el ejercicio del control político en el Congreso. Desde la Comisión Primera, lideró debates sobre temas considerados sensibles para la opinión pública.

Entre los puntos recurrentes de sus intervenciones estuvo el crecimiento de los grupos armados ilegales y el debilitamiento de la fuerza pública durante el actual gobierno. En este sentido, cuestionó los resultados de la política de paz total y advirtió sobre los riesgos de las negociaciones con organizaciones criminales.

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Paloma Valencia: 12 años de protagonismo en debates, reformas y protección del sector rural - crédito EFE

En otra línea de trabajo, Paloma Valencia denunció presuntas irregularidades y sobrecostos en el funcionamiento de Colpensiones, defendiendo los ahorros pensionales de millones de trabajadores.

En materia de salud, fue una de las primeras parlamentarias en advertir sobre los riesgos de la reforma al sistema y sugirió “fortalecer lo que funciona, no desmontar lo que sirve”.

El enfoque en justicia y memoria histórica también se reflejó en los debates sobre los acuerdos con las Farc, donde exigió “verdad y reparación para las víctimas”, así como responsabilidad frente a bienes y delitos como el reclutamiento de menores. Además, impulsó causas ligadas a la conmemoración de la lucha de las sufragistas y promovió la Ley de honores a Rafael Núñez, expresidente de Colombia, destacando su legado institucional.

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Durante la campaña por el “no” en el plebiscito de 2016, Valencia defendió la necesidad de que la paz se construyera con justicia. Más adelante, lideró una reforma para otorgar tratamiento diferenciado a los miembros de la fuerza pública dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), defendiendo el reconocimiento a quienes han servido al Estado.

En los últimos años de su carrera parlamentaria, la exsenadora mantuvo una postura de oposición basada en fundamentos jurídicos e institucionales. Demandó la reforma pensional por considerar que comprometía el futuro de millones de colombianos.

Paloma Valencia impulsó leyes clave para el sector agropecuario, lideró debates sobre seguridad y promovió reformas en beneficio de madres y familias colombianas - crédito Luisa González/REUTERS

Lideró la acción judicial que resultó en la eliminación del Ministerio de la Igualdad, al considerar que no respondía a las necesidades ciudadanas. Además, propuso detener una consulta popular que, según sus cálculos, “habría significado un enorme costo para el país”.

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Uno de los aspectos más resaltados por Paloma Valencia dentro y fuera del Congreso ha sido su disposición al debate y la construcción de consensos. “La política puede ejercerse con respeto”, sostuvo en diferentes escenarios, remarcando que incluso quienes disienten de sus posturas reconocen en ella a una interlocutora abierta al diálogo.

A través de programas como Estado Contigo, promovió recursos para acompañar la maternidad y fortalecer los núcleos familiares, convencida de que el desarrollo nacional inicia en cada hogar.

Por último, el balance de estos 12 años, según la propia Paloma Valencia, trasciende los números de proyectos radicados o leyes aprobadas.

“Se mide en vidas impactadas, productores protegidos, familias acompañadas e instituciones defendidas”, resumió en su mensaje de despedida. Para la excongresista, “las trayectorias verdaderas se construyen sirviendo”, y el paso por el Congreso representa un capítulo relevante en la historia política reciente de Colombia.

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