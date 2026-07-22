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Ecopetrol toma decisiones de emergencia para garantizar el suministro de gas en el Caribe: de qué se trata

La petrolera estatal precisó que la decisión se enmarca en las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y las recomendaciones del Consejo Nacional de Operación de Gas

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Los contratos atenderán a generadoras térmicas y a distribuidoras de gas natural que abastecen el sector residencial y el gas natural vehicular - crédito Luisa González/Reuters
Los contratos atenderán a generadoras térmicas y a distribuidoras de gas natural que abastecen el sector residencial y el gas natural vehicular - crédito Luisa González/Reuters

Ecopetrol puso a disposición del mercado 81 Giga BTU por día (GBTUD, por sus siglas en inglés) de gas natural para cubrir el mantenimiento programado de la infraestructura de regasificación de SPEC LNG entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026. Se trata de una ventana en la que el Ministerio de Minas y Energía había advertido riesgos para el suministro eléctrico en el área Caribe 2 por restricciones de abastecimiento a plantas térmicas.

La alerta oficial estaba ligada a la situación financiera de Air-e: de acuerdo con el ministerio, la empresa de energía eléctrica, que distribuye y comercializa el servicio en la costa Caribe ―principalmente en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira― y que fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), acumulaba una deuda superior a $1,7 billones, con un aumento mensual de más de $100.000.000.000. Ese saldo pendiente afectaba la negociación de las cantidades de gas requeridas por las plantas térmicas de la zona.

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La petrolera estatal precisó que la decisión se enmarca en las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y las recomendaciones del Consejo Nacional de Operación de Gas - crédito Ecopetrol
La petrolera estatal precisó que la decisión se enmarca en las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y las recomendaciones del Consejo Nacional de Operación de Gas - crédito Ecopetrol

La respuesta de Ecopetrol consistió en habilitar ese volumen mediante nueve Contratos de Suministro de Contingencia, comercializados entre el 8 y el 15 de julio de 2026. Esos contratos atenderán a generadoras térmicas y a distribuidoras de gas natural que abastecen el sector residencial y el gas natural vehicular.

La compañía explicó que la medida responde a los llamados del Gobierno nacional para cubrir la demanda durante el mantenimiento de la terminal de regasificación de Cartagena, Bolívar. También indicó que la disponibilidad del gas durante los cinco días previstos fue posible por una combinación de sustitución estratégica de combustibles, optimización operativa en sus plantas y coordinación interna para asegurar el recurso, junto con los demás combustibles y materias primas necesarios.

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El gas adicional busca sostener el sistema durante cinco días de mantenimiento

El Gobierno inició un esquema de administración ordenada del gas natural con el fin de optimizar su utilización hasta que el abastecimiento se estabilice
El gas adicional busca sostener el sistema durante cinco días de mantenimiento- crédito Southern Iowa

El anuncio apunta de manera directa a una necesidad concreta: mantener la confiabilidad del sistema energético nacional para los sectores que dependen del gas durante la parada programada. Ecopetrol precisó que la decisión se enmarca en las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y las recomendaciones del Consejo Nacional de Operación de Gas.

Álvaro Casanova, gerente de Gas y GLP de Ecopetrol, dijo que la empresa ha participado en mesas de trabajo institucionales de preparación para el mantenimiento, con coordinación entre los actores del sector para mitigar impactos. El directivo añadió que la medida contribuye a la continuidad del abastecimiento y muestra la capacidad de la compañía para anticiparse a coyunturas del sistema y responder a las necesidades del país y del mercado de gas natural.

El punto central es que el volumen adicional se orientó a los segmentos más sensibles durante la contingencia: las plantas térmicas y las distribuidoras que sostienen el consumo residencial y el gas natural vehicular. Esa cobertura busca evitar que la interrupción temporal en la infraestructura de regasificación se traduzca en una caída del suministro energético en la región afectada.

El ministerio pidió priorizar pagos para evitar restricciones a las térmicas del Caribe 2

El ministerio pidió priorizar pagos para evitar restricciones a las térmicas del Caribe - crédito Valentyn Ogirenko/Reuters
El ministerio pidió priorizar pagos para evitar restricciones a las térmicas del Caribe - crédito Valentyn Ogirenko/Reuters

El antecedente inmediato del anuncio fue un oficio radicado el 11 de julio de 2025 por el Ministerio de Minas y Energía ante la Superservicios. En ese documento, la cartera advirtió que el abastecimiento de gas para las plantas térmicas del área Caribe 2 enfrentaba limitaciones por la falta de certeza sobre el pago que debía hacer Air-e por la energía que esas plantas generan.

Según el ministerio, que hasta hace poco fue liderado por Edwin Palma, la distribuidora no ha cancelado en su totalidad esos pagos. Esa situación llevó a la cartera a pedir a la Superintendencia y a Air-e que priorizaran el pago de la generación de las tres plantas térmicas, así como de cualquier otra que aportara energía al área Caribe 2, con el fin de garantizar un abastecimiento seguro durante el mantenimiento.

El oficio también advirtió una consecuencia concreta si esa prioridad no se atiende: sería necesario coordinar una limitación en las cantidades de gas disponibles para esas plantas. Esa restricción, según el documento, reduciría el suministro eléctrico en la región.

Además, el ministerio solicitó a Superservicios reportar de manera oportuna cualquier indisponibilidad en el parque térmico durante esos días y verificar que las plantas y los demás elementos del Sistema Interconectado Nacional estén listos para atender la demanda del Caribe 2.

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