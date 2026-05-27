Capturado el hombre que asesinó a un ciudadano para robarle su patineta eléctrica en el norte de Bogotá: así fue el gigantesco operativo que dejó más de 70 detenidos

Dos de los casos que se buscan resolver con las capturas efectuadas son el crimen por el robo de una patineta eléctrica a un ciudadano de 59 años y un feminicidio - crédito Mebog

En rueda de prensa la mañana del miércoles 27 de mayo de 2026, en una sede de la Policía Metropolitana de Bogotá en el centro de la ciudad, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán entregó detalles de la captura de 73 personas, señaladas de estar vinculadas a varios homicidios cometidos durante hurtos.

El operativo fue resultado del trabajo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, tras labores de investigación criminal, inteligencia y patrullajes preventivos. Galán lo calificó como un “golpe significativo” contra redes delincuenciales que afectan la seguridad en la capital colombiana.

PUBLICIDAD

Los dos casos que marcaron las pesquisas: un crimen por robo de patineta eléctrica y un feminicidio

Entre los capturados sobresale un ciudadano venezolano, señalado por el delito de homicidio y hurto agravado en la localidad de Santa Fe. Según la investigación, el hoy detenido participó en el violento asalto a un ciudadano de 59 años que se movilizaba en patineta eléctrica en Usaquén el 30 de julio de 2025.

La víctima, identificada como Enrique Medina, fue abordada por tres personas armadas con armas cortopunzantes, quienes le robaron el vehículo y le causaron heridas mortales. De acuerdo con las autoridades, el implicado también habría cometido otros hurtos nocturnos en compañía de cómplices, seleccionando a sus víctimas y asaltándolas de manera violenta.

PUBLICIDAD

Enrique Medina fue asesinado en medio de un robo en Bogotá - crédito red social X

Además, en agosto de 2025, este mismo criminal hurtó una droguería en la misma localidad y acumula seis anotaciones judiciales por hurto.

Otro caso relevante es la captura de un hombre acusado de ser el autor material del asesinato de su pareja sentimental en Usaquén, el 25 de enero de 2026. El detenido habría intentado simular un suicidio para desviar la investigación, pero el trabajo técnico y científico permitió esclarecer el hecho y llevarlo ante la justicia.

PUBLICIDAD

La Policía también reportó la detención, en la localidad de Rafael Uribe (suroriente de Bogotá), de un ciudadano venezolano conocido como alias Papeles, incluido en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Cali por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Al delincuente que cayó en Bogotá se le acusa de asesinar a un extranjero en 2025 para quedarse con el dinero de la venta de estupefacientes y de ordenar luego el arrojo del cuerpo al río Cauca.

PUBLICIDAD

Los detalles de los operativos se conocieron en rueda de prensa el miércoles 27 de mayo de 2026 - crédito @PoliciaBogota/X

Por su parte, en el barrio Las Cruces, localidad de Santa Fe (centro capitalino), fue aprehendido un hombre que transportaba en una carreta el cadáver de una mujer, presuntamente involucrado en su homicidio.

Mientras que en Bosa (suroccidente de Bogotá), fue detenida una mujer extranjera tras asesinar con arma blanca a un hombre en medio de una riña entre vecinos.

PUBLICIDAD

Del total de detenidos, cuatro de los capturados fueron identificados como sicarios, mientras que otros implicados participaron en agresiones con armas cortopunzantes en riñas o hechos de intolerancia que terminaron en muerte.

Reducción del homicidio y decomiso de armas

Según el balance divulgado por parte del alcalde Galán junto al secretario de Seguridad, César Restrepo; y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, en lo corrido de 2026 Bogotá se ha logrado reducir el homicidio en un 7% respecto al mismo periodo de 2025, con 33 casos menos.

PUBLICIDAD

Además, la Policía ha incautado más de 645 armas de fuego y ha impuesto 92.434 comparendos por porte de armas blancas, en aplicación de la Ley 1801.

El alcalde Mayor Carlos Fernando Galán brindó detalles del operativo junto al secretario de Seguridad, César Restrepo; y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho - crédito Mebog

Al final, el comandante de la Mebog hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe aportando información que permita la individualización, identificación y judicialización de los actores delincuenciales que alteran la tranquilidad de la capital.

PUBLICIDAD

La colaboración puede realizarse a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 3143587212.