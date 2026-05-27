Colombia

Capturado el hombre que asesinó a un ciudadano para robarle su patineta eléctrica en el norte de Bogotá: así fue el gigantesco operativo que dejó más de 70 detenidos

La víctima del crimen fue un hombre de 59 años identificado como Enrique Medina

Guardar
Google icon
Dos de los casos que se buscan resolver con las capturas efectuadas son el crimen por el robo de una patineta eléctrica a un ciudadano de 59 años y un feminicidio - crédito Mebog

En rueda de prensa la mañana del miércoles 27 de mayo de 2026, en una sede de la Policía Metropolitana de Bogotá en el centro de la ciudad, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán entregó detalles de la captura de 73 personas, señaladas de estar vinculadas a varios homicidios cometidos durante hurtos.

El operativo fue resultado del trabajo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, tras labores de investigación criminal, inteligencia y patrullajes preventivos. Galán lo calificó como un “golpe significativo” contra redes delincuenciales que afectan la seguridad en la capital colombiana.

PUBLICIDAD

Los dos casos que marcaron las pesquisas: un crimen por robo de patineta eléctrica y un feminicidio

Entre los capturados sobresale un ciudadano venezolano, señalado por el delito de homicidio y hurto agravado en la localidad de Santa Fe. Según la investigación, el hoy detenido participó en el violento asalto a un ciudadano de 59 años que se movilizaba en patineta eléctrica en Usaquén el 30 de julio de 2025.

La víctima, identificada como Enrique Medina, fue abordada por tres personas armadas con armas cortopunzantes, quienes le robaron el vehículo y le causaron heridas mortales. De acuerdo con las autoridades, el implicado también habría cometido otros hurtos nocturnos en compañía de cómplices, seleccionando a sus víctimas y asaltándolas de manera violenta.

PUBLICIDAD

Fue asesinado en medio de un robo en Bogotá - crédito redes sociales/X
Enrique Medina fue asesinado en medio de un robo en Bogotá - crédito red social X

Además, en agosto de 2025, este mismo criminal hurtó una droguería en la misma localidad y acumula seis anotaciones judiciales por hurto.

Otro caso relevante es la captura de un hombre acusado de ser el autor material del asesinato de su pareja sentimental en Usaquén, el 25 de enero de 2026. El detenido habría intentado simular un suicidio para desviar la investigación, pero el trabajo técnico y científico permitió esclarecer el hecho y llevarlo ante la justicia.

La Policía también reportó la detención, en la localidad de Rafael Uribe (suroriente de Bogotá), de un ciudadano venezolano conocido como alias Papeles, incluido en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Cali por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Al delincuente que cayó en Bogotá se le acusa de asesinar a un extranjero en 2025 para quedarse con el dinero de la venta de estupefacientes y de ordenar luego el arrojo del cuerpo al río Cauca.

Los detalles de los operativos se conocieron en rueda de prensa el miércoles 27 de mayo de 2026 - crédito @PoliciaBogota/X
Los detalles de los operativos se conocieron en rueda de prensa el miércoles 27 de mayo de 2026 - crédito @PoliciaBogota/X

Por su parte, en el barrio Las Cruces, localidad de Santa Fe (centro capitalino), fue aprehendido un hombre que transportaba en una carreta el cadáver de una mujer, presuntamente involucrado en su homicidio.

Mientras que en Bosa (suroccidente de Bogotá), fue detenida una mujer extranjera tras asesinar con arma blanca a un hombre en medio de una riña entre vecinos.

Del total de detenidos, cuatro de los capturados fueron identificados como sicarios, mientras que otros implicados participaron en agresiones con armas cortopunzantes en riñas o hechos de intolerancia que terminaron en muerte.

Reducción del homicidio y decomiso de armas

Según el balance divulgado por parte del alcalde Galán junto al secretario de Seguridad, César Restrepo; y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, en lo corrido de 2026 Bogotá se ha logrado reducir el homicidio en un 7% respecto al mismo periodo de 2025, con 33 casos menos.

Además, la Policía ha incautado más de 645 armas de fuego y ha impuesto 92.434 comparendos por porte de armas blancas, en aplicación de la Ley 1801.

El alcalde Mayor Carlos Fernando Galán brindó detalles del operativo junto al secretario de Seguridad, César Restrepo; y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho - crédito Mebog
El alcalde Mayor Carlos Fernando Galán brindó detalles del operativo junto al secretario de Seguridad, César Restrepo; y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho - crédito Mebog

Al final, el comandante de la Mebog hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe aportando información que permita la individualización, identificación y judicialización de los actores delincuenciales que alteran la tranquilidad de la capital.

La colaboración puede realizarse a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 3143587212.

Temas Relacionados

Capturas BogotáHomicidioHurtoCuerpo embolsadoInseguridad en BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturaron en Colombia a Haibo Zhang, alias Chokan, por liderar una red internacional de lavado de activos a gran escala

El operativo expuso cómo funcionaban acuerdos clandestinos, criptomonedas y una red con vínculos en Asia, Norteamérica y el Caribe

Capturaron en Colombia a Haibo Zhang, alias Chokan, por liderar una red internacional de lavado de activos a gran escala

Giro de Italia Etapa 17 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

La última semana de la primera gran vuelta del ciclismo tendrá a los dos colombianos en la búsqueda de su primera victoria de la temporada 2026 en este tipo de carreras

Giro de Italia Etapa 17 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Una aeronave no tripulada habría desaparecido en Cauca mientras realizaba labores de inteligencia: autoridades ya adelantan la investigación

Se trata de un sistema tipo ART (Aeronave Remotamente Tripulada) usado por la Fuerza Aeroespacial para misiones ISR: inteligencia, vigilancia y reconocimiento, empleadas en operaciones contra grupos armados ilegales, narcotráfico y control territorial

Una aeronave no tripulada habría desaparecido en Cauca mientras realizaba labores de inteligencia: autoridades ya adelantan la investigación

Nuevos detalles del atentado contra el Batallón Cartagena, en Riohacha: habló el secretario de Gobierno de La Guajira

La explosión en la base militar desató pánico en las familias del sector y obligó a implementar medidas urgentes para garantizar seguridad en colegios y viviendas cercanas

Nuevos detalles del atentado contra el Batallón Cartagena, en Riohacha: habló el secretario de Gobierno de La Guajira

En videos quedaron grabados los daños al batallón en La Guajira tras ataque del ELN con explosivos: dormitorios y baños quedaron destruidos

La acción violenta atribuida a esa guerrilla generó destrucciones en instalaciones militares y alrededores habitados por civiles, según reportes oficiales, mientras las autoridades intensifican labores para descartar la presencia de más artefactos peligrosos

En videos quedaron grabados los daños al batallón en La Guajira tras ataque del ELN con explosivos: dormitorios y baños quedaron destruidos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Shakira, Sofía Vergara y Paulina Vega lideran el ‘ranking’ de las 25 colombianas más bellas

Shakira, Sofía Vergara y Paulina Vega lideran el ‘ranking’ de las 25 colombianas más bellas

Aida Victoria Merlano cuestionó al candidato presidencial Santiago Botero en un en vivo: “Tu forma de gobierno es irrealizable”

Martin Garrix sumó nuevo concierto en Colombia para 2026: conozca fecha, lugar y precios

Luly Bossa confesó lo duro que fue criar con ausencia paterna y todas las ‘espinas’ que tuvo en su vida: “Cristo me mantuvo cuerda”

Myke Towers anunció su regreso a Bogotá con su espectáculo ‘Trap Kings’: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

Giro de Italia Etapa 17 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Estos son los jugadores de la selección Colombia que portarán el parche de debutante en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con ‘Mane’ Díaz y al ritmo de salsa, así celebró el Betis la convocatoria de Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández a la selección Colombia

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano - EN VIVO: siga aquí a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en la final de la Uefa Conference League