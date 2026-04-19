Bayern Múnich campeón de la Bundesliga: Luis Díaz es el tercer colombiano campeón en Alemania con los bávaros

Luis Díaz celebra junto a Nicholas Jackson el tercer gol de la goleada del Bayern Múnich contra VfB Stuttgart - crédito Michaela Stache/REUTERS

Luis Díaz ya sabe lo que es ser campeón en tres de las cinco ligas más importantes del fútbol europeo. El atacante de la selección Colombia fue protagonista en la goleada 4-1 aportando dos asistencias, en el segundo y tercer gol, antes de ser sustituido para el inicio del segundo tiempo.

Lucho ya había sido campéon de la Supercopa de Alemania y se convirtió en el tercer colombiano que levanta el título de Liga con el Bayern Múnich tras lo conseguido por Adolfo Valencia y James Rodríguez. En Liga, Gustavo Puerta también fue campeón, en la temporada 2023-2024 con el Bayer Leverkusen.

Estos son los colombianos campeones de la Bundesliga con Bayern Múnich

El colombiano Adolfo Valencia hizo parte del Bayern Múnich entrenado por Franz Beckenbauer - crédito Kicker y Bayern Múnich

Luis Díaz se convirtió en el tercer futbolista colombiano en ser campeón de la Bundesliga de Alemania con el Bayern Múnich. El primero en lograr un título fue Adolfo ‘Tren’ Valencia, uno de los históricos jugadores de la selección Colombia, anotador de uno de los goles en el 5-0 a Argentina en 1993 y de los primeros en llegar al fútbol europeo.

En el ciclo que lo llevó de Buenaventura a Múnich, Valencia se convirtió en uno de los pocos jugadores colombianos en ser entrenados por Beckenbauer. Su transferencia en 1993 implicó un traspaso de 2.5 millones de euros, cifra significativa para la época y para el balompié colombiano. Durante su única temporada en el club bávaro, el delantero acumuló 34 partidos disputados y 13 goles anotados en la Bundesliga. El equipo se proclamó campeón de la liga alemana con Valencia como una de las piezas ofensivas.

La llegada de Valencia al Bayern Múnich estuvo acompañada por el respaldo inmediato de Beckenbauer. El entrenador, consciente del estilo del colombiano en Santa Fe, le aconsejó directamente: “Juega como jugabas en Santa Fe”, relató Valencia a Caracol Radio.

En ese año, los goles del ‘Tren’ resultaron determinantes frente a equipos como Freiburg, Stuttgart, Hamburgo, K’lautern, Duisburg, Werder Bremen, Wattenscheid 09 y Kolonia, contra los que consiguió incluso varios dobletes. Más allá de la barrera idiomática, ya que Valencia no hablaba alemán y necesitó de una traductora, la relación con Beckenbauer fue personal y estratégica. “Franz fue uno de los mejores de mi carrera porque me comprendía”, afirmó Valencia.

James Rodríguez celebró un triplete ante el Mainz 05 en la Bundesliga - crédito Michael Dalder/REUTERS

El otro campeón colombiano de Bundesliga con Bayern Múnich fue James Rodríguez, que cerró su etapa en el FC Bayern München tras dos temporadas en las que, además de levantar el trofeo de la Bundesliga en dos ocasiones consecutivas, fue protagonista de momentos determinantes y consolidó su vínculo con la afición y la cultura bávara.

Durante su estadía, Rodríguez fue titular en 16 victorias en la Bundesliga 2017/18 y su presencia resultó estadísticamente decisiva: el equipo promedió 2,5 puntos por partido cuando formó parte del once inicial.

Cada gol del colombiano en liga se tradujo en triunfo para el Bayern, mostrando su impacto directo en el rendimiento colectivo durante ese periodo.

James Rodríguez estuvo dos temporada en el Bayern Múnich, donde fue uno de los jugadores más importantes - crédito REUTERS/Michael Dalder

La llegada del mediocampista se produjo el 12 de julio de 2017. Rodríguez expresó entonces su motivación: “Es una nueva cultura, un nuevo club, una nueva vida, pero vengo con muchas ganas, con muchos sueños y ojalá podamos hacer cosas buenas aquí”.

Su debut oficial en Bundesliga, tras superar una lesión, se produjo en la Fecha 3 de la temporada 2017/18, en un duelo ante el TSG 1899 Hoffenheim en el que ingresó como sustituto de Thomas Müller. Apenas en su segundo partido en el torneo, marcó su primer gol ante el FC Schalke 04 y sumó una asistencia, recibiendo elogios unánimes por su actuación.

La contribución de James resultó significativa en el logro de títulos para el Bayern München. Durante las dos campañas que disputó, el colombiano aportó siete goles y tres asistencias en cada una de las temporadas, formando una asociación destacada en el mediocampo con jugadores como Javi Martínez y Thiago Alcántara. El 7 de abril de 2018, fue determinante en la victoria 1-4 sobre el FC Augsburg que aseguró el título liguero para el conjunto bávaro marcando uno de los goles.