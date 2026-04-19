Colombia

Gustavo Petro respondió a Sergio Fajardo por calificar de “irresponsable” sus declaraciones sobre fraude electoral: “No se equivoque”

Las declaraciones de Sergio Fajardo se dio por la entrevista que concedió el presidente colombiano a El País sobre las elecciones en Colombia

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Senador Gustavo Petro y exgobernador antioqueño Sergio Fajardo. Fotos: Colprensa.
Gustavo Petro respondió con un largo mensaje en su cuenta oficial de X - crédito Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que reconocerá el resultado de las próximas elecciones en Colombia, pero precisó que no reconocerá el fraude.

“En Colombia siempre ha habido fraude. No me estoy inventando la palabra. Fraude en la medida en que solo gobernaban los mismos”, indicó Gustavo Petro a El País.

Por estas declaraciones, el candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró en su cuenta oficial de X que, para el mandatario colombiano, la definición de fraude es la “derrota de su candidato”.

Sergio Fajardo - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo aseguró en su cuenta oficial de X que, para el mandatario colombiano, la definición de fraude es la “derrota de su candidato” - crédito @sergio_fajardo/X

“La definición de fraude para el presidente Gustavo Petro es la derrota de su candidato. Sus declaraciones son irresponsables y perpetúan la confrontación de la que se alimenta (sic)”, indicó Fajardo.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro le pidió al exgobernador de Antioquia no equivocarse, negando que la definición de fraude esté ligada a una derrota o triunfo: “Sergio no sé equivoque, mi definición de fraude no está ligada ni a la derrota ni al triunfo (sic)”, indicó Gustavo Petro.

El mandatario colombiano precisó que ha solicitado al registrador Hernán Penagos la entrega del código fuente y del escrutinio del conteo realizado por Thomas Greg and Sons. No obstante, señaló que ha recibido “insultos” del procurador Gregorio Eljach, entre otros.

Gustavo Petro en la IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona, España - crédito @infopresidencia/X
Gustavo Petro precisó que ha solicitado al registrador Hernán Penagos la entrega del código fuente y del escrutinio del conteo realizado por Thomas Greg and Sons - crédito @infopresidencia/X

“He pedido al registrador con tiempo suficiente que les entregué a ustedes y a nosotros el código fuente del conteo y escrutinio hecho por la firma de Thomas Greg and Sons, No recibí sino insultos del procurador, el lobby de Vega ex registrador que prolongó ese contrato, hoy presidente de la U y el silencio absoluto del actual registrador. Solo intentaron censurarme con magistrados (sic)“, expresó el jefe de Estado.

Gustavo Petro recordó la decisión del Consejo de Estado en 2018 sobre el software de Thomas Greg and Sons, que, según el jefe de Estado, “era vulnerable por dentro y por fuera”.

“La justicia en sala plena del Consejo de Estado en el año 2018, probó que el software de Thomas Greg de los hermanos Bautista, juzgados por estafa a bancos en EEUU, era vulnerable por dentro y por fuera y ordenaron un software propiedad del estado que hiciera los escrutinios y la justicia ha sido desacata hasta el momento (sic)”, indicó el mandatario.

El jefe de Estado cuestionó por qué el registrador Hernán Penagos no ha respondido a su solicitud del código fuente, con el fin de que expertos lo analicen y verifiquen si corresponde al que se utilizará en las elecciones del 31 de mayo de 2026.

“¿Porqué el registrador no nos entrega el código fuente del software para que sea auditado por expertos y permite que se revise y que se nos garantice a ustedes y nosotros que podamos verificar que es el mismo que opere el día de elecciones? (sic)“, aseveró.

Gustavo Petro afirmó que, mientras eso no ocurra, mantendrá su duda sobre un posible fraude electoral y sostuvo que esa es la exigencia que debe hacer como presidente de Colombia.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que, mientras eso no ocurra, mantendrá su duda sobre un posible fraude electoral y sostuvo que esa es la exigencia que debe hacer como presidente de Colombia - crédito @petrogustavo/X

“Mientras eso no pase mantengo mi duda, la exigencia que hago es del presidente de la república elegido por once millones y medio de votos para garantizar la transparencia electoral (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro finalizó su publicación en su cuenta oficial de X al afirmar que la principal medida contra cualquier fraude de software es la organización de testigos electorales.

“La contra a cualquier fraude de software es la organización de millones de testigos electorales preparados para impugnar mesas y miles de abogados de escrutinio preparados para la misma labor (sic)”, puntualizó el jefe de Estado.

Desde que inició la época electoral en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha sido muy crítico con el software electoral de Thomas Greg and Sons, denunciando supuesto fraude electoral.

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