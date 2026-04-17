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Director del FBI, Kash Patel, se reunió con la fiscal de Colombia Luz Adriana Camargo: de qué hablaron

El funcionario norteamericano destacó la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y el trabajo conjunto para desarticular redes criminales transnacionales

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Imagen oficial del encuentro de la fiscal colombiana con el director del FBI Kash Patel, compartida por el funcionario en su cuenta de X - crédito @FBIDirectorKash/X
Imagen oficial del encuentro de la fiscal colombiana con el director del FBI Kash Patel, compartida por el funcionario en su cuenta de X - crédito @FBIDirectorKash/X

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se reunión en Estados Unidos con el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, como muestra de la participación de Colombia en la cooperación multilateralpara combatir el crimen organizado transnacional.

A través de su cuenta de X, el funcionario estadounidense calificó la reunión como “un gran encuentro”, y aseguró que estuvieron presentes otros socios colombianos, parte de la alianza entre ambos países para desarticular redes criminales, en especial a través de la Task Force Vulcan, una unidad especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos creada en 2019 y enfocada en la lucha contra la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Reunión del director del IBF con fiscal Luz Adriana Camargo - crédito @FBIDirectorKash/X
Reunión del director del IBF con fiscal Luz Adriana Camargo - crédito @FBIDirectorKash/X

Esta fuerza combina recursos del FBI, la DEA, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y fiscales federales para investigar y capturar líderes de varias organizaciones criminales en el continente.

“Nuestra colaboración sigue ayudando al @FBI a garantizar la seguridad de los estadounidenses, a desarticular las redes delictivas que operan en Colombia y aquí en nuestro país, y a adelantarnos juntos a las cambiantes amenazas que surgen en todo el mundo”, destacó Patel en el mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

La reunión reforzaría el trabajo conjunto en materia de seguridad y justicia, y se suma a otros encuentros de la fiscal Camargo con altos funcionarios estadounidenses, como el sostenido en enero con el director de la DEA, Terrance C. Terry Cole, y el ex encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, se ha reunido con altos funcionarios norteamericanos - crédito Luisa González/Reuters
La fiscal General, Luz Adriana Camargo, se ha reunido con altos funcionarios norteamericanos - crédito Luisa González/Reuters

Los comentarios se salieron de control: “una fiscal de bolsillo”

Sin embargo, dicha reunión pareció no gustarles a los internautas colombianos que la emprendieron contra la fiscal y se dirigieron al funcionario norteamericano para emitir señalamientos en contra de Camargo. Incluso, le pidieron que la sancionara.

“Cuidado; es una aliada corrupta de Gustavo Petro. Está colaborando con la estrategia Paz Total, una tapadera para una alianza del crimen organizado de izquierdas”; “¡Tiene que sancionarla; está liberando a delincuentes y suspendiendo órdenes de extradición!“; ”Esperaba que Marco (Rubio) estuviera presente en esa conversación, porque por aquí la conocen como la ‘fiscal de bolsillo’ de Petro (una fiscal general comprada) por no haber investigado nunca ninguna de las conexiones de Petro con los cárteles de la droga ni cómo estos financiaron su campaña. Es una corrupta“, se leyó en la sección de comentarios.

Comentarios contra la fiscal Luz Adriana Camargo en las redes del director del FBI Kash Patel - @FBIDirectorKash/X
Comentarios contra la fiscal Luz Adriana Camargo en las redes del director del FBI Kash Patel - @FBIDirectorKash/X

“¡Por el amor de Dios! Es una marioneta de Petro; tienes que dar por hecho que todo lo que te ha dicho es mentira. Además, no va a cumplir ninguno de los compromisos que te ha prometido. No tiene la más mínima intención de detener a ninguno de los secuaces narcoterroristas de Petro"; “Esa mujer es ABSOLUTAMENTE... INÚTIL. Libera a delincuentes, colabora con el gobierno corrupto y narcotraficante…Es una vergüenza para Colombia y para el pueblo colombiano", también se leyó.

Anulan orden de captura contra la fiscal Luz Adriana Camargo

Desde la Corte Suprema de Guatemala se anuló el lunes 13 de abril de 2026 las órdenes de captura que, desde mayo de 2023, pesaban sobre Iván Velásquez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y sobre la fiscal Luz Adriana Camargo, luego de estimar que la sala de apelaciones actuó por fuera de sus competencias al emitir dichas órdenes.

Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo
El exministro de Defensa y la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, eran buscados por la justicia de Guatemala, al parecer relacionados por el escándalo de Odebrecht - crédito @mindefensa/X - @fiscaliacol/X

Esta resolución constituyó el primer reconocimiento formal por parte del máximo tribunal guatemalteco sobre las irregularidades que han enfrentado los operadores judiciales involucrados en investigaciones anticorrupción, en medio de un clima marcado por denuncias de persecución liderada por la fiscal general Consuelo Porras.

El tribunal advirtió que la Sala Tercera de Apelaciones debía limitarse a decidir si la jueza de primera instancia continuaba al frente del proceso, en lugar de ordenar la detención de personas que no estaban sujetas a tales medidas. Esta irregularidad fue calificada de “ilegal” en la propia resolución judicial

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