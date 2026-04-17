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Estos son los sectores con los vecinos más escandalosos en Bogotá: hay más de 12.000 quejas por exceso de ruido

Bares, tráfico y vecinos concentran las denuncias, mientras crecen los efectos en la salud y el descanso de miles de ciudadanos

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Las actividades comerciales nocturnas y reuniones sociales prolongadas alteran el descanso y calidad de vida de los residentes en múltiples barrios bogotanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las actividades comerciales nocturnas y reuniones sociales prolongadas alteran el descanso y calidad de vida de los residentes en múltiples barrios bogotanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dormir con música ajena de fondo, conversar entre bocinas o cerrar la ventana para escapar del estruendo dejó de ser una escena aislada en Bogotá. Para miles de ciudadanos, el ruido ya se convirtió en parte fija de la rutina y en una fuente diaria de agotamiento.

Lo que antes parecía una simple molestia vecinal hoy aparece como uno de los reclamos urbanos más frecuentes. Entre 2025 y lo corrido de 2026, la plataforma Bogotá Te Escucha acumuló más de 12.000 reportes relacionados con exceso de ruido, una cifra que refleja hasta qué punto la capital convive con la contaminación sonora.

El tráfico vehicular y la venta informal generan más de 800 denuncias por ruido en Bogotá, agravando la saturación acústica en la capital - crédito Colprensa
El tráfico vehicular y la venta informal generan más de 800 denuncias por ruido en Bogotá, agravando la saturación acústica en la capital - crédito Colprensa

La bulla no se concentra en un solo punto. Se reparte por distintas localidades, atraviesa zonas residenciales y comerciales, y aparece tanto de día como en la madrugada. En algunos sectores, el problema se volvió persistente y ya impacta la calidad de vida de quienes viven allí.

Bosa encabeza el listado de localidades con más quejas, con 2.956 reportes. Le siguen Kennedy, con 750; Suba, con 705; Fontibón, con 442; y Engativá, con 437. En esas zonas, la mezcla de tráfico, establecimientos comerciales y alta densidad poblacional mantiene un ambiente cargado de ruido durante buena parte de la jornada.

La escena se repite en varios barrios: parlantes a alto volumen, buses y motos que no se detienen, locales abiertos hasta tarde y reuniones que se extienden más de la cuenta. Lo que para algunos es actividad cotidiana, para otros significa noches sin descanso. Los datos muestran que la principal fuente de molestias proviene de actividades comerciales. El 51% de las quejas está relacionado con bares, discotecas, gastrobares y tiendas. En números concretos, eso representa 6.444 reportes.

Después aparecen los conflictos entre vecinos. El 12% de las denuncias corresponde a ruido generado dentro de conjuntos o viviendas, especialmente por música en horas de la madrugada, fiestas o reuniones que alteran el descanso de otros residentes.

Una mujer duerme junto a una ventana con tráfico nocturno y ondas sonoras. Un corte anatómico del cuello revela el oído interno y una arteria con placas de colesterol.
La exposición prolongada a altos niveles de ruido provoca insomnio, estrés y problemas de concentración, según la Veeduría Distrital y testimonios ciudadanos recogidos por ActivosxElRuido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El tráfico también tiene un peso importante. Vehículos particulares, buses, motocicletas y camiones acumulan 812 casos registrados. A eso se suman las ventas informales que usan parlantes, bocinas, bafles o micrófonos en plena calle para atraer clientes.

La suma de todas esas fuentes crea una saturación sonora constante. No se trata solo de escuchar algo fuerte por unos minutos, sino de permanecer expuesto durante horas a sonidos simultáneos que dificultan descansar, concentrarse o simplemente estar en calma.

La Veeduría Distrital advirtió que las consecuencias ya superan la incomodidad momentánea. La exposición prolongada a altos niveles de ruido está relacionada con trastornos del sueño, estrés, irritabilidad, dificultades de concentración e incluso afectaciones auditivas. Los testimonios ciudadanos respaldan esa preocupación. Dentro del colectivo ActivosxElRuido, el 94% de sus integrantes aseguró tener problemas para dormir. Además, el 81% reportó estrés o irritabilidad y el 82% manifestó complicaciones para concentrarse en sus actividades diarias.

Las causas más comunes de los conflictos vecinales en Bogotá incluyen el no pago de arriendos, el exceso de ruido y el mal manejo de basuras - crédito Colprensa
A pesar de operativos y sanciones de la Secretaría de Gobierno y de Ambiente, la contaminación sonora mantiene un crecimiento sostenido en las quejas urbanas de Bogotá - crédito Colprensa

La veedora distrital, Adriana Herrera Beltrán, explicó por qué controlar este fenómeno no resulta sencillo. “es altamente controlable por quienes lo generan, lo cual dificulta no solo la precisión de las mediciones, sino también la posibilidad de tomar decisiones institucionales en tiempo real”.

En otras palabras, muchas fuentes de ruido aparecen y desaparecen rápidamente, un establecimiento baja el volumen cuando llega la autoridad, una fiesta termina antes de una inspección o un vendedor se traslada a otra cuadra. Esa dinámica complica las sanciones inmediatas.

Pese a ello, el Distrito adelanta operativos. Entre 2024 y 2025, la Secretaría Distrital de Gobierno impuso más de mil medidas correctivas, mientras la Secretaría de Ambiente abrió procesos sancionatorios, varios de ellos contra bares y discotecas. Sin embargo, las cifras indican que el problema sigue lejos de resolverse. Las quejas continúan creciendo y el ruido permanece como una de las tensiones más visibles de la vida urbana en la capital.

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