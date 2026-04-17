Colombia

“No se puede meter a todos en la misma bolsa”: Valle revisará cobros del catastro rural

La Gobernación del Valle revisará el catastro en 25 municipios para diferenciar entre campesinos y grandes propietarios tras quejas por alzas

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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

La Gobernación del Valle del Cauca anunció que revisará los cobros del catastro en 25 municipios tras quejas de comunidades rurales. La medida busca corregir inconsistencias en la actualización catastral que habrían afectado a pequeños campesinos, según información obtenida por Blu Radio.

La gobernadora Dilian Francisca Toro cuestionó que el proceso no diferenció entre grandes propietarios y productores rurales. Además, advirtió que los incrementos en avalúos podrían generar impactos económicos desproporcionados en el campo, según información obtenida.

El ajuste pretende evitar que el catastro afecte la sostenibilidad de las economías rurales y la seguridad alimentaria. La revisión se centrará en aplicar criterios más equitativos.

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FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Revisión del catastro en municipios rurales

La Gobernación del Valle del Cauca confirmó que adelantará un proceso de revisión y corrección de las actualizaciones catastrales en 25 municipios del departamento.

La decisión se tomó luego de múltiples inconformidades expresadas por comunidades campesinas, que han manifestado preocupación por el incremento en los costos asociados al avalúo de sus predios.

Según las autoridades departamentales, el proceso de actualización no tuvo en cuenta las diferencias entre grandes extensiones de tierra y pequeñas unidades productivas, lo que generó impactos desiguales en el sector rural.

“El Catastro Multipropósito es importante, pero no estuvo bien aplicada la actualización… metió a todos en la misma bolsa”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro, citado por Blu Radio.

Este escenario ha generado la necesidad de ajustar los criterios aplicados para evitar afectaciones económicas en los campesinos.

Diferenciación entre campesinos y grandes propietarios

Uno de los principales objetivos de la revisión será establecer una diferenciación clara entre latifundistas y pequeños productores.

Vereda Coralina, en Moniquirá, escenario de la tragedia que acabó con la vida de Campo Elías Merchán Rodríguez - crédito red social Facebook
Uno de los principales objetivos de la revisión será establecer una diferenciación clara entre latifundistas y pequeños productores - crédito red social Facebook

La gobernadora explicó que los cobros deben tener en cuenta factores como el tamaño de la propiedad y el uso productivo de la tierra.

“Vamos a revisar el Catastro para que hagamos diferenciación entre los latifundistas y los campesinos que realmente se están viendo afectados…”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

El propósito es evitar que los pequeños agricultores enfrenten cargas tributarias que no correspondan a su capacidad económica, especialmente en un contexto donde muchos dependen de actividades agrícolas de subsistencia o de pequeña escala.

Además, la revisión busca garantizar mayor equidad en la aplicación del catastro multipropósito, ajustando los avalúos a las condiciones reales de cada predio.

Impacto en el campo y seguridad alimentaria

La administración departamental también advirtió que el incremento en los avalúos podría tener efectos negativos en la producción agrícola y en la estabilidad económica de las comunidades rurales.

El Valle del Cauca cuenta con una amplia diversidad productiva que incluye cultivos como café, frutas, aguacate, limón tahití y actividades ganaderas, además del sector azucarero.

En este contexto, un aumento desproporcionado en los costos asociados al catastro podría afectar la sostenibilidad de estas actividades.

La gobernadora enfatizó que el objetivo es mitigar el impacto del proceso y proteger a los productores que sostienen la economía rural del departamento.

Asimismo, la revisión del catastro se plantea como una medida para fortalecer la seguridad alimentaria, al evitar que los costos adicionales limiten la producción agrícola.

Con este proceso, las autoridades buscan ajustar la implementación del catastro multipropósito a las realidades del territorio, garantizando un equilibrio entre la actualización de la información catastral y la protección de los sectores más vulnerables del campo colombiano.

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