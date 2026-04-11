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El Bayern Múnich de Luis Díaz sería eliminado por el Real Madrid en Champions: esto dijo exjugador de ambos clubes

Según un recordado exfutbolista alemán, los bávaros perderían en el compromiso de vuelta en el Allianz Arena, el martes 14 de febrero, por los cuartos de final

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Luis Díaz viene de marcarle gol al Real Madrid, en el triunfo por 2-0 en el estadio Santiago Bernabéu, por la ida de los cuartos de Champions - crédito Ana Beltrán/REUTERS
Luis Díaz viene de marcarle gol al Real Madrid, en el triunfo por 2-0 en el estadio Santiago Bernabéu, por la ida de los cuartos de Champions - crédito Ana Beltrán/REUTERS

Bayern Múnich está ilusionado con dar un verdadero golpe de autoridad en la Champions League. Venció al Real Madrid por 2-1 en la ida de los cuartos de final, en el estadio Santiago Bernabéu y con anotación de Luis Díaz para abrir el marcador, quedando a un paso de las semifinales.

Sin embargo, un reconocido exjugador alemán aseguró que los bávaros no tendrían la manera de superar a los españoles, basado en su experiencia y la capacidad de los merengues de afrontar esta clase de series complicadas, por su jerarquía y saber jugar en el torneo europeo.

Todo se conocerá el martes 14 de abril en el Allianz Arena, donde el Bayern tendrá una oportunidad enorme de dejar en el camino al máximo ganador de la “orejona” y encaminarse al trofeo, que es el principal objetivo en la temporada junto con la Bundesliga y Copa de Alemania.

“Bayern empezó a replegarse”

El conjunto del colombiano Luis Díaz tuvo un resultado importante en la ida de los cuartos de final, al mostrar superioridad, contundencia y velocidad para evidenciar las falencias de los españoles, que se quedarían sin trofeos esta temporada ante el mal momento en LaLiga, si quedan eliminados de la Champions.

Para Toni Kroos, lo hecho por el Múnich no fue suficiente para dejar herido de muerte al Real Madrid. Resaltó que el cuadro alemán no aprovechó el momento para ampliar la ventaja y dejar prácticamente definida la llave en la capital ibérica, durante una charla en el pódcast Einfach mal luppen.

Toni Kroos jugó con Bayern Múnich y Real Madrid, en este último se volvió leyenda al ganar seis Champions - crédito OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS
Toni Kroos jugó con Bayern Múnich y Real Madrid, en este último se volvió leyenda al ganar seis Champions - crédito OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

“No me sorprendió lo que pasó en el partido, aunque el Bayern firmó una excelente actuación, pero lo que ocurrió después de ponerse 0-2 fue el aspecto más llamativo mentalmente. La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado, pero lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad”, dijo.

Kroos, que fue estrella en el Bayern y Real Madrid, aseguró que los bávaros bajaron la intensidad después de la segunda anotación y permitió que los madridistas reaccionaran en el compromiso, por eso es que se cerró con un marcador que, en su opinión, no da ventaja.

Bayern Múnich confía en el talento de jugadores como Luis Díaz para eliminar al Real Madrid en Champions - crédito Juanjo Martín/EFE
Bayern Múnich confía en el talento de jugadores como Luis Díaz para eliminar al Real Madrid en Champions - crédito Juanjo Martín/EFE

“En ese momento, el Bayern tenía el control total del partido y yo esperaba que siguiera dominando, o que incluso, ampliara la diferencia. Pensé que mantendría el control mediante la posesión o añadiría un tercer, cuarto y quizás incluso un quinto gol, pero ocurrió todo lo contrario”.

“El Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo”

El exvolante, que se retiró en 2024 tras la Eurocopa en Alemania, explicó que los dirigidos por Álvaro Arbeloa están más vivos que nunca, sobre todo en un certamen como la Champions League, pues la plantilla ha sabido afrontar esta clase de situaciones y ganar seis ediciones desde 2014.

Real Madrid es el máximo ganador en la historia de la Champions League con 15 trofeos - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Real Madrid es el máximo ganador en la historia de la Champions League con 15 trofeos - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

“En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles. En mi opinión, el Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo cuando los partidos se convierten en un caos ofensivo y en un ida y vuelta; es un estilo que adora”, mencionó.

Kroos terminó de decir en el pódcast que “esa es la razón por la que el Real Madrid estuvo cerca de empatar. El partido podría haber terminado 3-3, pero acabó 1-2. Desde mi punto de vista, el Bayern debió ser capaz de gestionar mejor el partido, ya sea manteniendo la ventaja de dos goles o aprovechando los espacios para marcar el 1-3 o el 1-4″.

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