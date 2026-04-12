Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga

Luis Díaz ha marcado 15 goles en la temporada 2025-2026 de la Bundesliga - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El Bayern Múnich consolidó un nuevo capítulo en la historia de la Bundesliga al superar la marca de goles anotados en una sola temporada, registro que perduró por cincuenta y tres años en el fútbol alemán.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany alcanzó los 105 tantos, situándose a escasa distancia de asegurar de manera anticipada el título de liga faltando cinco fechas para el cierre de la temporada y avanzando con firmeza en la Champions League, en donde tiene ventaja en la serie de cuartos de final ante el Real Madrid.

La escalada goleadora que culminó con la obtención de este récord se selló en el estadio Millerntor de Hamburgo, donde el Bayern derrotó 5 a 0 al FC St. Pauli el sábado 11 de abril. Este resultado amplió la diferencia en la tabla con respecto al Borussia Dortmund a 12 puntos, cuando restan 18 unidades en disputa. El equipo bávaro podría consagrarse campeón de Alemania en las próximas dos fechas, dependiendo de los resultados de su perseguidor.

Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise son los tres máximos goleadores de Bayern Múnich en la Bundesliga - crédito Bayern Múnich

La importancia del colombiano Luis Díaz en la campaña récord del Bayern Múnich es uno de los datos diferenciales de la temporada. El jugador colombiano más importante del momento suma 15 goles en Bundesliga, posicionándose como el segundo máximo anotador del equipo detrás de Harry Kane, que ha marcado 31 goles en el torneo.

Junto a la estrella francesa, Michael Olise (12 goles), el tridente ofensivo conformado por Kane, Díaz y Olise ha aportado 58 de los 105 goles del club, más del 56% del total.

La secuencia que permitió quebrar el histórico registro comenzó con un tanto de Jamal Musiala —asistencia de Konrad Laimer— antes de los diez minutos de juego. Luego, en la segunda mitad, la superioridad visitante se tradujo en goles de Leon Goretzka y Michael Olise, quienes ampliaron la ventaja en apenas tres minutos tras el descanso.

El Bayern Múnich mantiene viva la posibilidad del triplete en la temporada 2025-2026 - crédito Ana Beltran/REUTERS

Con el marcador 3 a 0, Olise dejó el campo para dar ingreso a Luis Díaz en el minuto 58. Siete minutos después, Nicolás Jackson estableció el 4 por 0. El resultado definitivo lo selló Raphaël Guerreiro en el minuto 90, antes de que el equipo se enfocara en la inminente cita europea.

El motivo para dejar en el banco a Díaz Marulanda, habitual titular y uno de los jugadores con más minutos en el plantel, fue la proximidad del segundo partido de los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid. Kompany optó por reservar a parte de sus figuras principales, entre ellas el delantero Harry Kane, mientras que Michael Olise sí fue incluido desde el arranque.

El entrenador Vincent Kompany había anticipado la posibilidad de una rotación para este encuentro, priorizando la preparación de su equipo de cara al próximo compromiso continental en el Allianz Arena.

Luis Díaz celebra con Nicholas Jackson el gol que significó el 4-0 contra St. Pauli en la Bundesliga - crédito Fabian Bimmer/REUTERS

El récord anterior databa de la temporada 1971/1972, cuando el Bayern liderado por Gerd Müller, Franz Beckenbauer y Uli Hoeneß anotó 101 goles bajo la dirección de Udo Lattek. Equipos posteriores, como el Bayern de Hansi Flick, habían estado cerca (97 goles), pero el umbral de los 101 parecía inalcanzable hasta esta campaña.

La página institucional del Bayern destacó la producción individual de Luis Díaz no solo en la Bundesliga, sino en torneos locales y continentales. El colombiano acumula 23 goles y 18 asistencias en 41 partidos oficiales disputados en la temporada. El guajiro cuenta con la anotación que es considerada la mejor de la temporada, cuando contra Unión Berlín rescató un balón de la línea de meta y con un ángulo muy complicado anotó.

El Bayern Múnich retomará la actividad el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, cuando dispute el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League tras obtener una victoria por 2 a 1 como visitante contra Real Madrid.