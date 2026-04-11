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St. Pauli vs. Bayern Múnich EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El cuadro bávaro vuelve a la acción en el campeonato local, y con la posibilidad de que la figura de la selección Colombia sume minutos

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Luis Díaz celebrando el 2-1 ante su rival de turno en el estadio Allianz Arena-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz celebrando el 2-1 ante su rival de turno en el estadio Allianz Arena-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre St. Pauli y Bayern Múnich por la fecha 29 de la Bundesliga.

12:15 hsHoy

St. Pauli vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 29 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” buscarán continuar su camino positivo para la conquista del título 35 del campeonato alemán, tras la gran victoria que consiguieron en Madrid

Luis Díaz quiere continuar su camino al segundo título con el más grande de Alemania-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz quiere continuar su camino al segundo título con el más grande de Alemania-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La temporada 2025-2026 poco a poco llega a su fin, y en el campeonato alemán, Bayern Múnich quiere asegurar su título 35 en la historia lo más pronto posible.

Leer la nota completa
12:01 hsHoy

Así va la fecha 29 de la Bundesliga

10 de abril de 2026

Augsburgo 2-2 Hoffenheim

  • Estadio: WWK Arena de Augsburgo Capacidad: 30,662
  • Árbitro: Daniel Schlager
  • Goles: Alexis Claude-Maurice al minuto 11 y Michael Gregoritsch al 14 para Augsburgo, Robin Hranáč y Bazoumana Touré al 42 empataron para Hoffenhei,
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

11 de abril de 2026

Wolfsburgo vs. Eintracht Frankfurt

  • Estadio: Volkswagen de Wolfsburgo - Capacidad: 30,000
  • Árbitro: Timo Gerach
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund - Capacidad: 81,359
  • Árbitro: Deniz Aytekin
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Red Bull Arena de Wals-Siezenheim - Leipzig - Capacidad: 31,895
  • Árbitro: Sascha Stegemann
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Heidenheim vs. FC Unión Berlín

  • Estadio: Voith-Arena de Heidenheim - Capacidad: 15,000
  • Árbitro: Christian Dingert
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Transmisión de TV:  Disney Plus Premium

12 de abril de 2026

Colonia vs. Werder Bremen

  • Estadio: RheinEnergieStadion de Colonia
  • Árbitro: Tobias Reichel
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Hamburgo

  • Estadio: MHP Arena - Capacidad: 60,469
  • Árbitro: Sven Jablonski
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Mainz 05 vs. Friburgo

  • Estadio: Mewa Arena de Maguncia - Capacidad: 34,034
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Hora: 1:30 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
11:56 hsHoy

Los bávaros retoman su camino al título 35 de la historia

El momento del gol de Luis Díaz ante St. Pauli por la Bundesliga-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
El momento del gol de Luis Díaz ante St. Pauli por la Bundesliga-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 11 de abril de 2026 en el estadio Millerntor de Hamburgo a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación Disney Plus en su plan Premium.

El árbitro del encuentro será Tobías Stieler.

El 5 de abril de 2026, St. Pauli empató como visitante ante Unión Berlín en el Stadion An der Alten Försterei.

St. Pauli se adelantó en el marcador gracias a la anotación del volante francés Mathias Pereira Lage al 25 de partido, pero el gol del atacante serbio Andrej Ilić al 52 dejó en tablas el resultado final para ambos equipos.

Por su parte, el 7 de abril de 2026, Bayern Múnich venció por 2-1 al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Luis Díaz anotó al minuto 41 del partido en el estadio Santiago Bernabéu, y el inglés Harry Kane aumentó la ventaja para el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Real Madrid descontó en el partido gracias al gol del delantero francés Kylian Mbappé al minuto 74.

En lo que se refiere al campeonato alemán, el 4 de abril de 2026, Bayern Múnich remontó un partido clave ante Friburgo en el estadio Europa Park por 3-2.

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