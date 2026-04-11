St. Pauli vs. Bayern Múnich EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre St. Pauli y Bayern Múnich por la fecha 29 de la Bundesliga.
La temporada 2025-2026 poco a poco llega a su fin, y en el campeonato alemán, Bayern Múnich quiere asegurar su título 35 en la historia lo más pronto posible.
10 de abril de 2026
Augsburgo 2-2 Hoffenheim
11 de abril de 2026
Wolfsburgo vs. Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach
Heidenheim vs. FC Unión Berlín
12 de abril de 2026
Colonia vs. Werder Bremen
Stuttgart vs. Hamburgo
Mainz 05 vs. Friburgo
El partido se jugará el 11 de abril de 2026 en el estadio Millerntor de Hamburgo a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación Disney Plus en su plan Premium.
El árbitro del encuentro será Tobías Stieler.
El 5 de abril de 2026, St. Pauli empató como visitante ante Unión Berlín en el Stadion An der Alten Försterei.
St. Pauli se adelantó en el marcador gracias a la anotación del volante francés Mathias Pereira Lage al 25 de partido, pero el gol del atacante serbio Andrej Ilić al 52 dejó en tablas el resultado final para ambos equipos.
Por su parte, el 7 de abril de 2026, Bayern Múnich venció por 2-1 al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.
Luis Díaz anotó al minuto 41 del partido en el estadio Santiago Bernabéu, y el inglés Harry Kane aumentó la ventaja para el equipo dirigido por Vincent Kompany.
Real Madrid descontó en el partido gracias al gol del delantero francés Kylian Mbappé al minuto 74.
En lo que se refiere al campeonato alemán, el 4 de abril de 2026, Bayern Múnich remontó un partido clave ante Friburgo en el estadio Europa Park por 3-2.