Colombia es uno de los países con peor rendimiento en el inicio de la fase de grupos en Libertadores y Sudamericana

América de Cali y Millonarios fueron los equipos colombianos que debutaron en fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, ambos sin ganar - crédito América de Cali / O'Higgins

Dio inicio la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que, por decisión de la Conmebol, los dos certámenes se cruzaron en los mismos días, con partidos a diferentes horas para que el público pueda disfrutar de ambas competencias.

Colombia tiene a seis equipos en las dos competiciones, cuatro en el principal campeonato del continente y los restantes en “La Gran Conquista”, siendo uno de los países con la mayor cantidad de representantes, por detrás de las potencias de Brasil y Argentina.

Sin embargo, de nada le sirvió al fútbol cafetero contar con tantos conjuntos porque inició de la peor manera la ronda principal de la Libertadores y de la Sudamericana, pese a la expectativa de los aficionados y algunas de estas escuadras enfrentaron a rivales que no parecían tan fuertes.

Mal rendimiento en Libertadores y Sudamericana

Los clubes colombianos generaron mucha expectativa antes del inicio de las fases de grupos, debido a que dos de ellos llegaron de las fases previas de la Libertadores y uno eliminó a nada menos que Atlético Nacional en la Sudamericana, en la que aparecía como favorito a ser protagonista y se quedó en ronda de clasificación.

Después de la primera fecha, Colombia quedó como el noveno de los 10 países de la Conmebol en rendimiento de la Libertadores y Sudamericana, debido a que ninguno de sus seis representantes reportó una victoria en el debut, lo que causó sorpresa entre los hinchas.

Estudiantes logró un punto ante Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la Copa Libertadores - crédito Estudiantes LP

Para empezar, cinco clubes igualaron en sus encuentros, con Medellín, Santa Fe y América de Cali con el marcador 1-1, mientras que Tolima empató sin goles y Millonarios fue el único que sufrió una derrota, a manos de O’Higgins en Chile por 2-0 en “La Gran Conquista”.

De esta manera, Colombia obtuvo un rendimiento del 27% en la fecha 1 de la Libertadores y Sudamericana, sumando cinco puntos, cuatro goles a favor y seis en contra, por encima solamente de Bolivia, que apenas sumó una unidad entre sus cuatro representantes.

O'Higgins superó a Millonarios por 2-0 en el inicio de la fase de grupos en la Copa Sudamericana - crédito O'Higgins

Por otro lado, la sorpresa la dio nada menos que Venezuela, considerada una liga débil en el continente, pero brilló en la jornada inaugural con 11 unidades con sus cinco clubes, invicta y por delante de otra novedad como Ecuador, con ocho puntos de sus cinco escuadras.

Se viene la segunda fecha

Las fases de grupos no paran y en los próximos días arrancará la segunda jornada en las dos competiciones de la Conmebol, que acelera para terminar la instancia a finales de mayo, debido al inicio de la Copa Mundial de la FIFA y algunos clubes prestarán jugadores a sus selecciones.

Los partidos más atractivos se verán en la Libertadores, uno de ellos será en el estadio Neo Química Arena, donde Corinthians recibirá a Santa Fe por el grupo E, que es liderado por los brasileños con tres unidades y los cardenales en el tercer puesto con una unidad, al igual que Peñarol.

Santa Fe viene de empatar 1-1 ante Peñarol en El Campín por la Copa Libertadores - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El otro juego destacado será en Río de Janeiro, donde el campeón defensor Flamengo se verá con el Independiente Medellín en el estadio Maracaná, uno de los escenarios más importantes del fútbol internacional, para pelear por el liderato de la zona F.

Próximos partidos

14 de abril

Cerro Porteño vs. Junior (Copa Libertadores): 5 p. m.

Nacional de Uruguay vs. Tolima (Copa Libertadores): 5 p. m.

15 de abril

Corinthians vs. Santa Fe (Copa Libertadores): 7:30 p. m.

América vs. Alianza Atlético (Copa Sudamericana): 9 p. m.

Millonarios vs. Boston River (Copa Sudamericana): 9 p. m.

16 de abril

Flamengo vs. Medellín (Copa Libertadores): 7:30 p. m.