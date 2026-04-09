Richard Ríos sería un fichaje de mucho peso para la Serie A de Italia: estos dos equipos lo buscarían

Richard Ríos ha tenido una buena temporada con Benfica y gran trabajo en la selección Colombia los últimos tres años - crédito Travis Register/Imagn Images

Richard Ríos es uno de los jugadores más importantes en la selección Colombia actualmente, con un crecimiento enorme en los últimos tres años que lo pasaron de ser estrella sorpresiva del Palmeiras de Brasil, a ser una figura en Benfica de Portugal con menos de un año de contrato.

El nivel del mediocampista cafetero lo tendría en la mira del fútbol italiano, debido a que dos equipos, al parecer, pelearían por su fichaje en el mercado de verano, después de la Copa del Mundo y son escuadras históricas en el continente, que lideran la Serie A y pelean por el título.

Casualmente, Ríos aumentaría su valor por el Mundial 2026, al que seguramente irá con el combinado nacional y le daría una plataforma especial para ser visto por las mejores instituciones del fútbol europeo, tal como se dio con la Copa América 2024 y el certamen de clubes de la FIFA en 2025.

“Su perfil resulta atractivo”

El periodista Gianluca Di Marzio, en su página web, reveló que Napoli es uno de los clubes que buscaría al mediocampista cafetero, pues estaría en la carpeta de posibilidades de la dirigencia para la temporada 2026/2027 por su talento en el campo de juego y liderazgo.

“El club italiano se ha fijado en Richard Ríos. El jugador de veinticinco años milita en el Benfica y es uno de los primeros nombres en la lista del director deportivo Giovanni Manna para reforzar el centro del campo”, fueron las palabras del comunicador en el medio digital.

Napoli, campeón de la Serie A en 2023 y 2025, tiene mucho interés en Richard Ríos para la próxima temporada - crédito Alessandro Garofalo/REUTERS

Di Marzio añadió que “el jugador nacido en el año 2000, que también interesaba a la Roma, resulta atractivo para el vigente campeón italiano. Por el momento, no hay ofertas oficiales, pero ya se están realizando contactos exploratorios de cara al mercado de fichajes de verano”.

Sin embargo, Calciomercato también señaló que Richard Ríos es una opción para el Inter de Milán, actual líder de la Serie A y cuyo precio estaría por los 30 millones de euros, tres millones más que lo que Benfica pagó al Palmeiras en julio de 2025 tras el Mundial de Clubes.

El Inter se metería en los planes de Napoli por conseguir a Richard Ríos y pagaría 30 millones de euros - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

“El Inter también ha mostrado interés en él, y su perfil resulta atractivo por su versatilidad: fuerza física y habilidad técnica, características consideradas ideales para reforzar el centro del campo”, mencionó el portal italiano, aunque sin confirmar si existen acercamientos.

Mourinho en la cuerda floja

El futuro de José Mourinho en el Benfica es incierto, pese a que el equipo suma 16 victorias y 8 empates en la Primeira Liga de Portugal y mantiene su invicto en la temporada, de acuerdo con información publicada por el diario AS. El técnico portugués, bajo contrato hasta 2027, cuenta con una cláusula que le permite salir del club sin penalización económica, lo que ha impulsado los rumores sobre su posible marcha.

A raíz de la eliminación en la UEFA Champions League y la caída en la Taça de Portugal, se incrementaron las dudas sobre la continuidad de Mourinho, que ha responsabilizado públicamente a algunos futbolistas por la falta de ambición y temperamento competitivo, según sus declaraciones recientes. El propio entrenador señaló tras resultados adversos que “hay jugadores que no tienen hambre ni carácter competitivo”.

José Mourinho no terminaría la temporada con el Benfica por los malos resultados y posibles conflictos internos - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La tensión se hizo visible tras el empate 1-1 ante Casa Pia, partido donde el colombiano Richard Ríos anotó para el rival y dejó al Benfica en la tercera plaza de la tabla, dificultando el acceso al liderato.

Por su parte, el presidente Rui Costa declaró a A Bola que la situación contractual de Mourinho “no es un problema inmediato”, aunque sus palabras no han podido detener las especulaciones sobre el futuro del entrenador.