Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Junior de Barranquilla tendrá sus partidos de local en Copa Libertadores en el estadio Jaime Morón de Cartagena, empezando por el duelo frente a Palmeiras - crédito Junior FC

Junior de Barranquilla tuvo un debut agridulce en la Copa Sudamericana al empatar 1-1 con Palmeiras en la primera jornada del grupo F, en la que los brasileños se llevaron un punto en condición de visitante, luego de empezar perdiendo en Cartagena.

Sumado a eso, los tiburones sufrieron por los actos de violencia en la ciudad entre hinchas del club y del Real Cartagena, que dejaron como resultado una persona asesinada por ataque con arma blanca, además de un número no revelado de heridos.

Queda por saber si la Alcaldía de Cartagena sancionará a los involucrados en la situación, en especial a los simpatizantes rojiblancos, porque sería un golpe duro para la cuarta jornada de la Copa Libertadores, el 7 de mayo, cuando Junior vuelva a ser local en la capital de Bolívar contra Cerro Porteño.

“Empañan el espíritu deportivo”

A través de un comunicado, el cuadro barranquillero se pronunció por los desmanes de la noche del 8 de abril, cuando las aficiones de Real Cartagena y Junior se enfrentaron en algunas partes de la ciudad, después del compromiso por la Copa Libertadores en el estadio Jaime Morón.

“Junior F.C. S.A. lamenta y rechaza de manera enérgica los hechos de violencia ocurridos tras el partido frente a Palmeiras por la Conmebol Libertadores. Situaciones como las registradas no solo ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, sino que empañan el espíritu deportivo que debe prevalecer en cada competencia”.

Comunicado del Junior de Barranquilla por los hechos de violencia tras el partido ante Palmeiras en Cartagena - crédito Junior FC

El conjunto Tiburón añadió que, “como institución, reiteramos que nada justifica las agresiones ni cualquier manifestación que promueva el odio o la confrontación”, asegurando que cooperarán con las autoridades para reforzar las medidas para los próximos compromisos.

“Invitamos a las aficiones de Barranquilla y Cartagena, así como a todos los seguidores del fútbol en la región Caribe, a fortalecer los lazos que históricamente nos han unido y a demostrar que el deporte es un punto de encuentro, no de división”, fue el llamado de los rojiblancos.

El estadio Jaime Morón recibió de la mejor manera a Palmeiras y Junior por la Copa Libertadores - crédito Luisa González/REUTERS

En el comunicado, Junior concluyó que debe prevalecer el espíritu deportivo en todo momento: “El fútbol es una fiesta para compartir, nunca un escenario para la violencia. Unidos podemos garantizar que la pasión por nuestros colores se exprese siempre de forma positiva y ejemplar”.

“Estupidez humana”

En su cuenta de X, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también lanzó duras palabras por lo que pasó con la pelea de los aficionados: “Antes del Junior- Palmeiras, leía por acá en X cómo muchos reflexionaban y se preguntaban dónde radicaba ese odio entre las “hinchadas” de dos ciudades costeras y hermanas".

“‘Estupidez humana’, dije. ‘Una tiradera sin sentido y estéril que no conduce a nada’, concluí en ese primer párrafo. Pero cuando esa tensión pasa a las calles en forma de odio y violencia, no se trata para nada de una rivalidad deportiva que se dirime en la cancha, es delincuencia y terrorismo porque esos que ayer (8 de abril) generaron desmanes y hechos de violencia en algunos puntos de Cartagena con la excusa de un partido de fútbol no son hinchas, son criminales y deben ser tratados y asumidos como tal”, añadió.

El alcalde de Cartagena rechazó los actos de violencia entre barras bravas por partido de Junior - crédito @dumek_turbay/X

El mandatario lamentó la muerte de Gabriel Acosta, el hincha de Junior asesinado “a manos de criminales que dicen ser hinchas. La Policía está tras su búsqueda desde anoche y ofrece recompensa por quien dé información sobre el paradero de estos delincuentes. No descansaremos hasta capturarlos”.

“Por último y no menos importante, hay que dejar claro que estas situaciones extradeportivas, lamentables e indeseadas, de ninguna manera ponen en riesgo ni esta ni ninguna actividad de carácter masivo planeada en la ciudad”, señaló Turbay.

El alcalde de Cartagena aseguró que su despacho, “en conjunto con nuestra fuerza pública y demás agencias de seguridad del Estado, siempre ha estado 100% lista y preparada para garantizar la tranquilidad y seguridad de todos. Haremos balance con rigor, corregiremos lo que haya a lugar, ajustaremos y nos prepararemos para el próximo encuentro copero en mayo”.