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Hora y dónde ver Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano Sub17: buscan cupo a la Copa Mundial de la FIFA

La Tricolor está segunda en su grupo con cuatro puntos y una victoria podría ponerle un pie en la fase final del torneo que se disputa en Paraguay

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La selección Colombia es segunda en su grupo, con un partido menos que la selección líder - crédito Conmebol
La selección Colombia es segunda en su grupo, con un partido menos que la selección líder - crédito Conmebol

La selección Sub-17 de Colombia se enfrenta este jueves 9 de abril a Uruguay en un partido clave que podría garantizar su pase al hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub17, con la mira puesta en el Mundial de la categoría que este año se celebrará en Catar. El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Carfem de Ypané, en Paraguay, representa la cuarta jornada del Grupo A, una instancia decisiva para las aspiraciones de ambos equipos.

Uruguay llega al partido ocupando la tercera posición del Grupo A, con tan solo dos puntos obtenidos tras tres jornadas, producto de sus empates 1-1 ante Chile y Paraguay y una derrota 2-1 frente a Ecuador. Por su parte, la selección colombiana, dirigida por Freddy Hurtado, marcha segunda en la tabla de posiciones con cuatro puntos: debutó con un empate 0-0 ante Ecuador y mostró una mejoría notable al vencer 1-0 a Chile en su siguiente presentación.

Así fue el penalti que le dio la victoria a Colombia frente a Chile en el Sudamericano Sub17 - crédito DSports

El triunfo sobre Chile se cimentó en un penalti ejecutado por José Rafael Escorcia tras una falta cometida por el portero chileno Vicente Villegas justo antes del descanso. En palabras del entrenador Hurtado al medio colombiano: “Nos había costado un poco el debut. Se había visto poco de lo que nosotros hacemos. Ahora ya en este partido soltamos un poco y pudimos hacer mucho de lo que trabajamos. Yo creo que la figura del partido fue el portero de ellos, que atajó varios balones de gol”. Este análisis contextualiza el avance del equipo, que tras un inicio titubeante logró controlar el juego y mejorar su funcionamiento, aunque sin ampliar la ventaja.

El partido está programado para las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y será transmitido en vivo por Gol Caracol HD2, RCN Fútbol HD2, Ditu, App RCN, DSports y DGO. El escenario, el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino de Ypané (Carfem), es el espacio donde ambas selecciones se disputan la posibilidad de seguir avanzando hacia la fase final y asegurar un lugar entre los representantes sudamericanos en la Copa Mundial Sub-17 en Catar.

Finalizada la jornada entre Colombia y Uruguay, Chile —último con un punto— enfrentará a Paraguay, penúltimo con una unidad, a las 6:00 p. m. (hora de Colombia). Esta combinación de resultados podría modificar el panorama clasificatorio del Grupo A, haciendo de cada partido una instancia determinante.

El propio Freddy Hurtado valoró el rendimiento de la selección “Lo más importante es que el funcionamiento nos gustó”, reflejando el optimismo previo al enfrentamiento con el equipo uruguayo.

Así van las tablas de posiciones del Sudamericano Sub17

La Selección Colombia va en busca de uno de los cupos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito Conmebol
La Selección Colombia va en busca de uno de los cupos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito Conmebol

Grupo A

  1. Ecuador: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  2. Colombia: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Uruguay: 2 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  4. Paraguay: 1 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  5. Chile: 1 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

Grupo B

  1. Brasil: 6 puntos / +8 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Argentina: 6 puntos / +4 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Bolivia: 4 puntos / -3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  4. Venezuela: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  5. Perú: 0 puntos / -8 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

Estos son los convocados a la selección Colombia para el Sudamericano Sub17

La selección Colombia empató sin goles ante Ecuador en su primer partido del campeonato - crédito Conmebol
La selección Colombia empató sin goles ante Ecuador en su primer partido del campeonato - crédito Conmebol
  • Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
  • Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca 
  • Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín 
  • Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali 
  • Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza 
  • Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil 
  • John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira 
  • Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional 
  • Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional 
  • José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
  • Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo 
  • Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil 
  • Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
  • Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios 
  • Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
  • Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
  • Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp 
  • Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar 
  • Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C 
  • Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C 
  • Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)
  • Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif 
  • Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C 

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