Este fue el insólito penalti con el que la selección Colombia le ganó a Chile en el Sudamericano Sub17

Un penal convertido por Rafael Escorcia en el tiempo añadido de la primera mitad marcó la victoria de Colombia sobre Chile por 1-0 en la tercera jornada del Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay.

El encuentro tuvo su única emoción antes del descanso, cuando el árbitro sancionó un penal por una zancadilla del portero chileno, Vicente Villegas, sobre el delantero Julio Sinisterra. Escorcia ejecutó el tiro desde los once metros con un derechazo esquinado. Aunque Villegas adivinó la trayectoria, el remate fue inatajable. La acción llevó al conjunto colombiano al entretiempo con la ventaja mínima.

Esta jugada ha sido ampliamente comentada en redes sociales, luego de que el portero cometiera la infracción una vez terminada la jugada de riesgo y con el balón controlado. Cuando el delantero colombiano buscaba abandonar el área, mientras se ponía en juego el balón, Villegas le cruzo la pierna, provocando la caída del futbolista colombiano

La selección Colombia es segunda en su grupo, con un partido menos que la selección líder - crédito Conmebol

“Posiblemente el penal más boludo del año. Pasó en el Sudamericano Sub 17: Colombia 1-0 Chile” @Cristoffede

“ PENAL INSÓLITO. Vicente Villegas portero de Chile vs Colombia en el Sub-17, le hizo un insólito penal al delantero Julio Sinisterra , tenía el balón en sus manos (sigue en juego) y sin ningún motivo le atravesó la pierna, le hizo zancadilla y lo derribó. PENAL y ganó Colombia 1-0″ @Borda_analista

“Os traigo el penal más INNECESARIO que verás hoy y viene del Colombia-Chile sub17. Portero bloca balón, se levanta y patadita al rival. Incluso le sale tan mal, que el colombiano al ser derribado, le llega impactar con los tacos en la cara de manera fortuita” @MrAsubio

Tras la reanudación, Colombia dominó las acciones y generó varias opciones para ampliar la diferencia, pero se topó con una destacada actuación del guardameta chileno, que impidió el segundo gol en al menos dos claras oportunidades creadas, entre ellas un potente remate de Adrián Mosquera.