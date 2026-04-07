La publicación de Marino Hinestroza con la que le estaría respondiendo a su entrenador en Vasco da Gama: “Que nadie te haga dudar”

Marino Hinestroza sigue sin brillar con Vasco da Gama en el fútbol brasileño, a una semana de iniciar la Copa Sudamericana - crédito Vasco da Gama

La polémica por los comentarios del entrenador del Vasco da Gama Renato Gaúcho sobre la adaptación de los futbolistas colombianos ha puesto en el centro a Marino Hinestroza. Tras la derrota frente a Botafogo, el técnico criticó abiertamente el proceso de integración de sus jugadores extranjeros, lo que generó una reacción inmediata del jugador colombiano.

Marino Hinestroza respondió de forma indirecta a las críticas. Publicó en su cuenta de Instagram una imagen dominando el balón junto a una consigna motivacional destinada a reafirmar su confianza. Este gesto se interpretó como una manifestación de seguridad frente al cuestionamiento público de la dirección técnica.

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Post en Instagram de Marino Hinestroza tras las críticas de Renato Gaucho - crédito Instagram

El futbolista no nombró directamente a Renato Gaúcho, pero su publicación fue vista como una respuesta firme a las dudas sobre su adaptación. El futbolista, de 23 años, llegó al club hace cuatro meses, después de ser fichado como una prioridad por petición de un entrenador anterior, Fernando Diniz.

El traspaso de Marino Hinestroza representó una inversión de más de USD 5 millones por parte del club brasileño, pero hasta el momento no ha marcado goles en los diez partidos oficiales que ha disputado, seis en el Brasileirao y cuatro en el Campeonato Paulista.

El próximo partido del Vasco da Gama será ante Barracas Central en la Copa Sudamericana. El entrenador, que no viajó, dispuso que este partido será disputado por los jugadores suplentes, por lo que Marino Hinestroza podría sumar minutos.

Las críticas de Renato Gaúcho sobre la adaptación de los futbolistas colombianos

Renato Gaucho asumió como entrenador del Vasco da Gama, luego de la salida de Fernando Dínez, que llevó a Marino Hinestroza - crédito REUTERS/Rodolfo Buhrer

Renato Gaúcho reiteró ante la prensa que el “proceso de adaptación” de los jugadores colombianos requiere más tiempo del habitual. El entrenador resaltó las “diferencias tácticas” entre el fútbol de Brasil y el de países como Colombia y Ecuador, señalando que estas condicionan el rendimiento de los refuerzos extranjeros.

El técnico subrayó: “Cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo; no puedo corregirlos al cien por ciento de la noche a la mañana”. Además, explicó que su experiencia en clubes como Grêmio le lleva a aprobar la contratación de jugadores extranjeros solo después de haber comprobado su ajuste al ritmo de juego local.

Gaúcho expresó que el calendario riguroso del fútbol brasileño limita su capacidad para trabajar sobre los detalles individuales y advirtió que, mientras continúa ese proceso, los errores persistirán en el campo.

Reinaldo Rueda defendió a los futbolistas colombianos tras las críticas del entrenador de Vasco da Gama

Reinaldo Rueda tuvo un exitoso paso por Flamengo de Brasil como entrenador - crédito REUTERS/Mayela Lopez

En medio del debate, Reinaldo Rueda, exentrenador de la selección colombiana, matizó las afirmaciones del técnico del Vasco da Gama durante una entrevista con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, Rueda defendió la “receptividad” y “inteligencia táctica” de los futbolistas colombianos, argumentando que la adaptación depende tanto de la actitud del jugador como del entorno que encuentra al llegar a un nuevo club.

El entrenador colombiano recordó ejemplos históricos de integración exitosa en Brasil, como Aristizábal, Faustino Asprilla y Freddy Rincón, así como el papel actual de Jhon Arias. Subrayó que no es correcto generalizar las dificultades de adaptación y citó el caso de Vinícius Júnior, quien necesitó tiempo para afianzarse en el Real Madrid pese al apoyo recibido.

Rueda afirmó que los desafíos de adaptación no son exclusivos de los jugadores colombianos y resaltó que la presión sobre los futbolistas varía según los contextos tanto en Sudamérica como en Europa. Insistió en que los resultados deportivos no deberían ser motivo para emitir juicios absolutistas sobre la capacidad de integración de los futbolistas extranjeros.

Para Marino Hinestroza, la determinación expresada en redes sociales fue una forma de reafirmar sus convicciones y su disposición a asumir el reto de consolidarse en el fútbol brasileño, demostrando fortaleza frente a las críticas y confianza en su propio talento.