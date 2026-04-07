Jhon Lucumí volvió a sonar para ser fichaje de un histórico equipo europeo: “Está moniteando la situación del jugador”

Jhon Lucumí tendría una nueva oportunidad en el mercado de fichajes para llegar a un equipo de mayor reconocimiento en Europa para 2026 - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Jhon Lucumí se ha destacado como uno de los defensores centrales de mejor rendimiento en la Serie A de Italia. Llegó en 2022 al Bologna, proveniente del Genk de Bélgica, y le permitió ser parte de la base de la selección Colombia para disputar en el Mundial 2026.

Ese crecimiento del cafetero le permitió sonar para uno de los clubes con mayor historia de Europa, al que es relacionado desde hace un tiempo y aparecería una oportunidad para su contratación, debido a que dicha institución también piensa en otro futbolista como refuerzo.

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Queda por saber cómo avanzarían las conversaciones con el Bologna, en caso de darse, pues los italianos quieren vender a Lucumí por un alto precio y así lo hicieron ver con las conversaciones con el Sunderland, que lo iba a comprar por una cifra cercana a los 30 millones de euros.

“Ha surgido el nombre de Jhon Lucumí”

En las últimas cuatro temporadas, el nombre del colombiano sonó con fuerza para llegar a otros clubes, pues sus campañas con el Bologna lo colocaron en el mercado con reconocimiento y cualidades que algunos equipos importantes necesitan en sus plantillas.

Según el medio español Mundo Deportivo el italiano Il Resto del Carlino, Jhon Lucumí volvió a sonar para el Barcelona, que en su intención de conseguir a Alessandro Bastoni, defensor del Inter, el cafetero es una opción que se considera con fuerza por las complicaciones con el italiano.

Jhon Lucumí estaría en la mira del Barcelona, que aún no negocia con Bologna su contratación - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

“El defensa del Inter daría un salto de calidad a una zaga culé, que se quedó algo ‘coja’ tras la salida de Iñigo Martínez el pasado mercado de verano y el italiano es la opción que más gusta para reforzar el equipo. Tal como adelantó MD en los últimos días, Bastoni tiene prisa por fichar por el club culé, pero su alto caché no pondrá fácil su traspaso y es por eso que el Barça podría tener alternativas en la recámara”, señaló.

El portal ibérico informó que “en este escenario ha surgido en las últimas horas el nombre de Jhon Lucumí, defensa internacional colombiano de 27 años que milita en el Bolonia”, añadiendo que “el Barça está monitorizando la situación del jugador cafetero, que saldría por un precio inferior al del propio Bastoni”.

FC Barcelona tiene como prioridad a Alessandro Bastoni, del Inter, pero también considera a Jhon Lucumí por precio y mayor facilidad - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

“Lucumí cuenta también con otras ‘novias’ de la Premier o Turquía, y su contrato acaba en 2027, convirtiéndolo en una gran oportunidad de mercado para algunos clubs, ya que todo indica que no tiene intención de renovar”, dijo el medio español, recordando que el colombiano tiene altas opciones de cambiar de club en el verano de 2026.

Mundial 2026, un gran escenario

Para nadie es un secreto que, cada cuatro años, llega una oportunidad enorme a todos los jugadores principales para demostrar su talento frente a los mejores del mundo, ya sea para cambiar de club o para entrar en la pelea de premios como The Best o el Balón de Oro.

Jhon Lucumí es una de las figuras de la selección Colombia en los últimos años - crédito JOAQUÍN SARMIENTO / AFP

La Copa Mundial de la FIFA es el escenario ideal para Jhon Lucumí, que desea salir del Bologna y el club quiere una venta importante, ya que le queda solo un año de contrato y es el momento ideal para sacar fruto de sus buenas presentaciones a lo largo de estos años en la Serie A.

Lucumí no pudo ser vendido tras la Copa América 2024, cuando fue finalista del certamen en Estados Unidos, pero tiene una nueva oportunidad con el certamen en Norteamérica para ser visto por escuadras de mayor nivel, recursos y plantillas llenas de figuras, para continuar con su crecimiento en su carrera deportiva.