Cédrick Bakambu, figura de la selección de la RD del Congo, envió sentido mensaje a sus compatriotas afectados por la guerra: “El comienzo de una nueva era”

Cédric Bakambu acumula 67 partidos jugados con la República Democrática del Congo, en donde ha marcado 21 goles - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

La selección nacional de la República Democrática del Congo ha obtenido su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras superar a Jamaica por 1-0 en el repechaje internacional, un logro que rompe una sequía de más de cinco décadas y simboliza un nuevo comienzo para el fútbol congoleño.

Cédric Bakambu, delantero del Real Betis y figura de los Leopardos, hizo público un mensaje en el que destaca que este retorno al máximo escenario mundial no es solo un episodio deportivo, sino la semilla de una nueva era, llamando a la unidad nacional y a la modernización de las infraestructuras deportivas. La selección congoleña no participaba en un Mundial desde 1974, lo que convierte esta clasificación en un hito histórico para el deporte nacional.

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Bakambu, con 34 años y una amplia trayectoria internacional, utilizó sus redes sociales para expresar tanto su satisfacción como su sentido de responsabilidad ante el contexto que vive su país.

Su mensaje se dirigió especialmente a aquellos que sufren en el este del territorio congoleño, zona afectada por guerras y conflictos continuos durante demasiados años. El atacante subrayó que cada avance logrado por el equipo tiene un significado que trasciende el fútbol y representa “un paso hacia la esperanza para todo el pueblo congoleño”.

Cédric Bakambu es uno de los capitanes de la República Democrática del Congo - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

El regreso de la República Democrática del Congo al Mundial después de 52 años implica no solo una meta alcanzada, sino la apertura de una oportunidad colectiva. En su mensaje, Bakambu insistió en que la gesta deportiva debe ser el inicio de un proceso que permita al país “reunirse, comprometerse, modernizar la infraestructura deportiva y respaldar a la juventud”.

El delantero incitó a convertir el éxito de los Leopardos en motor de transformación social, subrayando que el impulso generado por la clasificación puede traducirse en inversiones que beneficien tanto al fútbol local como a la formación de nuevas generaciones.

La clasificación de la selección congoleña para la Copa Mundial de la FIFA 2026 trasciende la simple euforia futbolística. El punto culminante lo describió el propio Cédric Bakambu al afirmar: “Que esta clasificación no sea la culminación de una simple aventura deportiva, sino el comienzo de una nueva era. Es una oportunidad para que todos nos unamos, nos comprometamos, modernicemos nuestra infraestructura deportiva, apoyemos a nuestra juventud y promovamos el deporte en la República Democrática del Congo. El futuro comienza hoy".

Este es el mensaje completo de Cédric Bakambu tras la clasificación al Mundial 2026

Cedric Bakambu y Chancel Mbemba son algunos de los jugadores importantes en clubes de Europa que permanecen en su país celebrando la clasificación al Mundial 2026 - crédito Federación Congoleña de Fútbol

“Queridos hermanos y hermanas congoleños, me llena de gratitud y orgullo anunciar que nuestra selección nacional se ha clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Comparto este sueño con todos ustedes. Juntos, hagamos oír la voz del Congo en el escenario mundial.

Sin embargo, no olvido el dolor y el sufrimiento padecidos por el este de nuestro país, asolado por guerras y conflictos durante demasiados años. Cada esfuerzo que hacemos en el campo, cada momento de sacrificio, es también por ellos. Llevamos sus esperanzas con nosotros, y cada paso hacia la Copa del Mundo es un paso hacia la esperanza para todo el pueblo congoleño.

Que esta clasificación no sea la culminación de una simple aventura deportiva, sino el comienzo de una nueva era. Es una oportunidad para que todos nos unamos, nos comprometamos, modernicemos nuestra infraestructura deportiva, apoyemos a nuestra juventud y promovamos el deporte en la República Democrática del Congo. El futuro comienza hoy".

La ONU atribuye a grupos armados el 70 % de las violaciones de DDHH en la República Democrática del Congo

Una casa dañada es vista tras un ataque con drones en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo. Varias personas murieron en el ataque con drones, atribuido al ejército congoleño, según Lawrence Kanyuka, portavoz del movimiento Alianza Fleuve Congo/M23 - crédito EFE

La República Democrática del Congo se mantiene como uno de los escenarios más graves para los derechos humanos a nivel mundial. Según un informe divulgado por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU (Ocdhnu), el 70 % de las violaciones documentadas en el país durante enero fueron perpetradas por grupos armados, una proporción que revela la magnitud y persistencia de la inseguridad, agravada tanto por los actores rebeldes como por la implicación de fuerzas estatales congoleñas. La persistente violencia genera barreras para la denuncia y el acceso a asistencia, lo que, advierte el organismo, impide reflejar el alcance real del fenómeno.

De acuerdo con el registro difundido el 6 de abril, la Ocdhnu documentó un total de 439 abusos de derechos humanos en enero de 2026, cifra que representa una reducción del 27 % en comparación con diciembre.

El descenso, sin embargo, no implica necesariamente una mejoría sostenible en el país centroafricano. La Ocdhnu atribuye parte de la disminución de denuncias a la creciente inseguridad y el limitado acceso de las víctimas a canales de ayuda humanitaria.

De los abusos identificados, el 97 % se concentraron en el este del país, específicamente en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, donde el conflicto armado perpetuado por más de un centenar de grupos rebeldes y por el propio Ejército ha sido persistente desde 1998, a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).