Estas serían las sanciones de la FIFA a la República Democrática del Congo por no liberar a sus jugadores: el presidente del país los retuvo para celebrar

La República Democrática del Congo había clasificado una única vez a la Copa Mundial de la FIFA, en Alemania 1974 - crédito Arsene Mpiana/REUTERS

La Federación Congoleña de Fútbol enfrenta un proceso disciplinario tras impedir que varios de sus jugadores internacionales regresaran a sus clubes europeos luego de la clasificación histórica al Mundial 2026. La entidad mantuvo a los futbolistas en República Democrática del Congo para asistir a celebraciones organizadas por el presidente Félix Tshisekedi, situación que generó reclamos formales de clubes franceses y españoles y la intervención de la FIFA.

La FIFA puede imponer diversas sanciones a la Federación Congoleña de Fútbol si se confirma que incumplió la obligación de liberar a los jugadores tras partidos internacionales. Según el anexo 1 del Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA, es posible aplicar una multa, reducir el periodo de liberación en futuras convocatorias en dos o cinco días, según el caso, o prohibir la convocatoria de los futbolistas afectados para competiciones internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conflicto comenzó cuando la Federación Congoleña de Fútbol retuvo a los futbolistas tras el partido de clasificación para el Mundial. La normativa de la FIFA establece que la federación debe garantizar la liberación de los jugadores a más tardar 48 horas después del último encuentro. Sin embargo, jugadores como Chancel Mbemba (Lille) y Arthur Masuaku (Lens) no pudieron reincorporarse a sus clubes.

Cedric Bakambu y Chancel Mbemba son algunos de los jugadores importantes en clubes de Europa que permanecen en su país celebrando la clasificación al Mundial 2026 - crédito Federación Congoleña de Fútbol

Una situación similar vivieron Cédric Bakambu (Real Betis), Leandro Bikél (Espanyol) y Yannick Bolasie Dianagana (Elche), que no regresaron a España en los plazos previstos y ya acumulan partidos oficiales ausentes.

Estas reglas buscan proteger a los clubes que pagan los salarios de los futbolistas y evitar que los intereses nacionales prevalezcan sobre los compromisos asumidos con las entidades dueñas de los derechos de los futbolistas. El estatuto incluso indica que clubes y selecciones podrían acordar un periodo de liberación más largo, aunque no fue el caso entre la Federación Congoleña de Fútbol y los equipos europeos en donde juegan los seleccionados.

Las celebraciones incluyeron la entrega de vehículos Jeep, sumas de dinero y parcelas de terreno a jugadores y cuerpo técnico, tal como anunció el presidente Félix Tshisekedi.

Los reclamos de los clubes europeos por la ausencia de los jugadores de la República Democrática del Congo

Miles de congoleños salieron a las calles a recibir a su selección y festejar la histórica clasificación al Mundial 2026 - crédito Arsene Mpiana/REUTERS

La decisión de la Federación Congoleña de Fútbol provocó malestar en los principales clubes europeos afectados. Olivier Létang, presidente del Lille, declaró: “La Federación Congoleña de Fútbol ha decidido unilateralmente bloquear a los jugadores hasta el lunes, a pesar de que el reglamento de la FIFA es claro. El jugador debería haber estado en Lille el jueves por la tarde”.

West Ham prepara una demanda ante la FIFA por la retención de Aaron Wan-Bissaka en la República Democrática del Congo tras la clasificación de la selección africana al Mundial 2026. El club inglés busca compensación económica por los perjuicios sufridos, luego de que el defensor no pudo disputar el encuentro de cuartos de final de la FA Cup frente al Leeds United.

Los jugadores de la República Democrática del Congo recibieron un carro y un lote de tierra de manos del presidente Félix Tshisekedi - crédito Arsene Mpiana/REUTERS

En España, Real Betis, Espanyol y Elche presentaron una queja conjunta ante LaLiga. Los clubes reclamaron una respuesta contundente y acusaron a la federación africana de incumplir las normas internacionales. El entrenador del Espanyol, Manolo González, expresó su frustración antes de un partido contra Betis: “La selección congoleña no autorizó a Bikél a volver tras la clasificación... Nunca he vivido esto. Es una situación que escapa a mi control”.

La gravedad del caso ha generado preocupación entre clubes europeos, que advierten sobre el riesgo de que esta práctica se repita y se multipliquen los conflictos entre selecciones nacionales y equipos. La FIFA ya recibió la denuncia formal y el procedimiento disciplinario podría establecer un precedente relevante.