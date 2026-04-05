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Linda Caicedo marcó golazo con Real Madrid en España y se alista para ‘rugir’ con la selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol

La delantera vallecaucana, considerada la estrella de la Tricolor que compite en el torneo sudamericano, liderará al equipo dirigido por Ángelo Marsiglia con miras a los encuentros frente a sus similares de a Venezuela, Chile y Argentina

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La delantera vallecaucana anotó el primero de los dos tantos de la victoria 'Merengue' ante el Madrid F.C. (0-2), en la previa de su arribo a la convocatoria de la selección Colombia - crédito @LigaF_oficial/X

En un momento individual destacado en su carrera futbolística, la delantera Linda Caicedo sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas de la Liga Femenina de España, al anotar en la jornada del domingo 5 de abril de 2026 un gol determinante en la victoria del Real Madrid sobre el Madrid FC (0-2). Anotación con el que prolongó su seguidilla de goles en su presencia en la ‘Casa Blanca’, pese a que sufrió un duro golpe en la Uefa Champions League femenina.

El encuentro, correspondiente a la fecha 25 de la competición ibérica, se disputó en el estadio Fernando Torres y concluyó 0-2 a favor del equipo blanco. La actuación de la jugadora caleña fue clave para que el conjunto dirigido por Pau Quesada mantuviera la segunda posición de la tabla, con un total de 59 unidades, y afianzara su campaña en la temporada, por detrás del F.C. Barcelona, que no solo domina a nivel local, sino en la escena continental.

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La delantera Linda Caicedo es una de las jugadoras más destacadas de la convocatoria de la selección Colombia para el triple encuentro en la Liga de Naciones - crédito REUTERS
La delantera Linda Caicedo es una de las jugadoras más destacadas de la convocatoria de la selección Colombia para el triple encuentro en la Liga de Naciones - crédito REUTERS

La intervención de Caicedo resultó fundamental en el desarrollo del derbi madrileño. La atacante, que se ha dado el lujo de disputar torneos como la Copa del Mundo de la FIFA en todas sus categorías, abrió el marcador en el minuto 48, luego de una rápida incursión por el costado izquierdo. Tras asociarse en una pared corta con Athenea del Castillo, recibió el balón en profundidad y definió con precisión ante la salida de la arquera rival, para sumar una nueva conquista.

Su anotación permitió al equipo madrileño tomar la ventaja y controlar el ritmo del partido en un escenario de alta exigencia. A nivel personal, representa la cuarta de la talentosa jugadora en 20 partidos disputados en la presente edición de la Liga Femenina de España. A lo que se suman los dos recientes anotados con la divisa “Merengue” en la ‘Champions’, pese al abultado 12-2 en el marcador global ante el Barcelona, en los cuartos de final del torneo europeo.

El cuadro merengue cuenta con la estrella colombiana, como líder futbolística para competir en la Liga Femenina y la Champions League Femenina - crédito @realmadridfem / X
El cuadro madrileño cuenta con la estrella colombiana como líder para competir en la Liga Femenina en España - crédito @realmadridfem/X

Así llegará Linda Caicedo a la convocatoria de la selección Colombia para la Liga de Naciones

La futbolista ha mantenido regularidad en el onceno titular y ha sido una de las jugadoras más influyentes en la ofensiva del equipo madridista durante los últimos meses. La victoria ante el Madrid FC permitió al Real Madrid ampliar a cuatro unidades la diferencia sobre la Real Sociedad, tercer elenco de la clasificación, y mantenerse a 10 de las “culés”, punteras con 69 puntos; y aunque el título parece escaparse, lo claro es que la futbolista llega con rodaje internacional.

La jugadora que ha pasado por clubes como América y Deportivo Cali en el fútbol profesional colombiano, ha recibido atención de medios especializados en el balompié femenino, en lo que ya es su cuarta temporada, pues desde 2022 hace parte de uno de los clubes más mediáticos del planeta. Su capacidad de adaptación, sumada a los aportes ofensivos en partidos de alta exigencia, la ubican como una de las principales referencias de este elenco ibérico.

Linda Caicedo tuvo un exigente 2025, que incluyó el subcampeonato en la Copa América femenina, en Ecuador - crédito Cristina Vega/REUTERS
Linda Caicedo tuvo un exigente 2025, que incluyó el subcampeonato en la Copa América femenina, en Ecuador - crédito Cristina Vega/REUTERS

Tras su participación en el derbi madrileño, Caicedo emprendió viaje a Colombia para integrarse a la concentración de la selección femenina en Cali. El combinado nacional se prepara para disputar tres encuentros de la Liga de Naciones de la Conmebol, frente a Venezuela, Chile y Argentina; siendo los dos primeros encuentros en condición de local en la capital vallecaucana, el 10 y 14 de abril, y posteriormente de visita frente a las “Albicelestes”, el domingo 19 de abril.

En este certamen la Tricolor marcha en la cuarta casilla, con siete unidades en tres cotejos, a uno de la escuadra puntera, Venezuela, que tiene ocho en cuatro presentaciones, a la que espera sacarle ventaja en un duelo por el liderado de la liga. También será clave sumar ante australes y gauchas, pues son las que también integran ese lote con siete puntos, en un inicio movido para Marsigla y sus orientadas, que vienen de descansar en la fecha de diciembre de 2025.

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