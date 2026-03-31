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Figura de República Democrática del Congo habló de su partido contra Jamaica en el repechaje al Mundial 2026: “Tenemos la responsabilidad de hacer algo grandioso”

Yoane Wissa, delantero de Newcastle United, reaparece tras una larga lesión para encabezar la ofensiva de la República Democrática del Congo frente a Jamaica, en el crucial repechaje por el boleto al Mundial 2026 en Guadalajara

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Yoane Wissa habló sobre el duelo ante Jamaica-crédito Henry Romero/REUTERS
Yoane Wissa habló sobre el duelo ante Jamaica-crédito Henry Romero/REUTERS

La mesa está servida: República Democrática del Congo y Jamaica jugarán a todo o nada un cupo para el Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En medio de los duelos que tendrán los repechajes intercontinentales (que completarán Bolivia e Irak a partir de las 10:00 p. m., hora de Colombia), la selección dirigida por el francés Séebastien Desabre buscará meter a los congoleños en una Copa del Mundo después de 50 años de ausencia (cuando hacían parte de Zaire).

Para ello contará con Yoane Wissa, una de sus principales armas en ataque, que ha crecido notablemente en los últimos tres años tras su paso del Brentford al Newcastle, hoy aspirante al título en la Premier League.

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El atacante del Newcastle se mostró feliz por su regreso a la selección nacional-crédito Henry Romero/REUTERS
El atacante del Newcastle se mostró feliz por su regreso a la selección nacional-crédito Henry Romero/REUTERS

En medio de la previa al partido ante Jamaica, el 30 de marzo de 2026, Wissa habló con los medios de comunicación que le consultaron acerca de su estado físico.

Además destacó que en el equipo existe una responsabilidad gigantesca de darle una alegría a los más de 115 millones de habitantes (según los datos de Worldometer) con los que cuenta el país ubicado en África Central.

“Me siento bien, sobre todo físicamente, porque he recuperado mi forma física. Ahora tengo confianza en mi cuerpo y también estoy feliz de estar de vuelta con mis compañeros, porque después de seis meses de ausencia, se nota. Tenemos la responsabilidad de lograr algo grande, así que nos estamos adaptando a la temperatura y a cualquier eventualidad. Por eso, estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de dar lo mejor de mí”, dijo.

El recuerdo de Yoane Wissa de su primer Mundial

También, en medio de la atención a los medios de comunicación, Wissa recordó la primera imagen que tiene de una Copa del Mundo.

“Es algo que no puedo imaginar, porque la última vez que jugamos la Copa del Mundo mi papá tenía cinco años. Así que sí, es algo increíble. Estamos listos para ello y esperamos que podamos lograr algo increíble mañana”, dijo.

Reconoció también que tener esta oportunidad de clasificar a una Copa del Mundo es algo que nunca se imagino en su carrera hasta el momento:

“Sí, por supuesto. Es algo increíble. Incluso para ti, como mexicano, la Copa del Mundo es algo increíble para ti. Para nosotros, solo jugando después de 52 años, no lo imaginaba”, dijo.

Además reconoció que dentro del plantel existe nerviosismo de cara a lo que será el duelo ante Jamaica, destacando la importancia de los jugadores experimentados a la hora de guiarlos:

“Es difícil de manejar, depende del jugador. No podemos mentir. Es bueno, hemos jugado con los chicos durante años. Algunos de ellos han tenido dificultades en el equipo nacional. Necesitamos tomar el peso de la presión, porque eso es muy importante. Pero tenemos un equipo de calidad muy bueno. Y espero que podamos tener más goles que ellos y ganar lo más rápido posible para poder jugar nuestro partido”, analizó.

Convocados de República Democrática del Congo para el duelo ante Jamaica

Lista de convocados de la República Democrática del Congo para el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026 - crédito X/@FecofaRdc
Lista de convocados de la República Democrática del Congo para el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026 - crédito X/@FecofaRdc

Porteros

  • Timothy Fayulu (FC Noah / Francia).
  • Lionel Mpasi-Nzau (Le Havre / Francia).
  • Matthieu Epolo (Standard de Lieja / Bélgica).

Defensas

  • Aaron Wan Bissaka (West Ham United / Inglaterra).
  • Jeremy Ngakia (Watford / Inglaterra).
  • Joris Kayembe (Genk / Bélgica).
  • Arthur Masuaku (RC Lens / Francia).
  • Steve Kapuadi (Widzew Lodz / Polonia).
  • Rocky Bushiri (Hibernian FC / Escocia).
  • Axel Tuanzebe (Burnley / Inglaterra).
  • Chancel Mbemba (Lille / Francia).
  • Dylan Batubinsika (Larissa / Grecia).

Volantes

  • Noah Sadiki (Sunderland / Inglaterra).
  • Samuel Moutoussamy (Atromitos / Grecia).
  • Edo Kayembe (Watford / Inglaterra).
  • Ngal’ayel Mukau (Lille / Francia).
  • Charles Pickel (Espanyol / España).
  • Nathanaël Mbuku (Montpellier / Francia).
  • Brian Cipenga (Castellón / España).
  • Grady Diangana (Elche / España).
  • Meshack Elia (Alanyaspor / Turquía).
  • Théo Bongonda (Spartak de Moscú / Rusia).

Delanteros

  • Fitson Mayele (Pyramids / Egipto).
  • Cédric Bakambu (Real Betis / España).
  • Simón Banza (Al Jazira / EAU).
  • Yoanne Wissa (Newcastle United / Inglaterra).

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