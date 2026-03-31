FIFA anunció que abrirá la última ventana para comprar boletas de los partidos del Mundial 2026: así puede participar desde Colombia

Colombia es uno de los 10 países con mayor cantidad de solicitudes de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Luisa González/Reuters y FIFA

La última oportunidad para acceder a las entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se abre el 1 de abril. La nueva fase de comercialización permitirá a los aficionados de todo el mundo adquirir localidades por orden de solicitud, hasta agotar existencias, según lo anunció la FIFA.

Esta etapa estará abierta de manera ininterrumpida hasta el final del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá durante junio y julio. La edición de este año apunta a superar la marca histórica de 3.5 millones de asistentes impuesta en el Mundial de 1994, alimentada por cifras de demanda sin precedentes.

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Durante la fase de selección aleatoria, que culminó el 27 de febrero, se registraron más de 500 millones de solicitudes por parte de la afición, y se vendieron más de un millón de boletos, informó la FIFA en su sitio oficial fifa.com. Este fenómeno confirma el impacto del incremento a 48 selecciones: será la Copa Mundial con mayor cantidad de partidos y, probablemente, la de mayor asistencia en la historia del torneo.

El tercer ciclo de venta de entradas será abierto el 11 de diciembre de 2025 - crédito FIFA/Reuters

La etapa que inicia el 1 de abril se diferencia de las anteriores por el mecanismo de asignación: las entradas se otorgarán de manera instantánea por orden de llegada a los que completen el proceso de compra en la plataforma oficial FIFA.com/tickets. Los usuarios podrán visualizar en tiempo real las categorías disponibles, elegir asientos específicos mediante un mapa interactivo o activar la función de “Reservar el mejor asiento”, efectuar el pago y recibir confirmación inmediata. Este método elimina el esquema de selección aleatoria aplicado previamente.

La FIFA ha reiterado que la plataforma será actualizada de forma periódica durante toda la fase, permitiendo que nuevos boletos puedan liberarse a medida que avanzan las operaciones.

Desde el 2 de abril, el Mercado oficial de Intercambio y Reventa se habilita para permitir a los titulares que no puedan asistir vender sus boletos en un entorno regulado y seguro. Esta función, disponible en FIFA.com/tickets, buscará neutralizar los riesgos de fraude y garantizar que toda transacción sea válida conforme a la normativa de cada país anfitrión.

Los partidos de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

Fecha 1 - 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2 - 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3 - 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

Cuándo se conocerá la lista de convocados de la selección Colombia al Mundial 2026

La selección Colombia concentró por una semana en el que sería el último ciclo preparatorio antes de conocer la lista definitiva de convocados al Mundial - crédito FCF

La cantidad de futbolistas convocables quedó establecida en “un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores” y exige que al menos tres puestos sean cubiertos por arqueros, según el reglamento detallado por la FIFA en su comunicación oficial.

Junto a estos deportistas, la delegación podrá contar con “hasta 27 miembros del cuerpo técnico”, todo ello dentro de la denominada “lista definitiva” que debe ser enviada con firma institucional dentro del plazo estipulado. Este dato administrativo constituye una de las novedades más relevantes para el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, quien evalúa a los futbolistas en la serie de amistosos previos a la cita mundialista.

La fecha tope para que las selecciones participantes, incluido Colombia, remitan la nómina definitiva quedó fijada en el 30 de mayo de 2026. Solo podrán ser seleccionados aquellos nombres que previamente hayan integrado la lista provisional, cuyo rango abarca entre 35 y 55 futbolistas. Aquellos que no resulten elegidos pasarán a constituir una reserva disponible para eventuales reemplazos en caso de lesión o enfermedad grave, siempre bajo aprobación expresa de la FIFA, según detalló el reglamento