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Emiliana Arango remontó en su debut en la Copa Colsanitas y aseguró su lugar en la segunda ronda

La antioqueña superó a la argentina Maria Lourdes Carlé, sobreponiéndose a un flojo primer parcial en la cancha principal del Club El Country

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La antioqueña venció en tres parciales a la argentina Maria Lourdes Carlé, reponiéndose de un mal inicio de partido - crédito @equipocolsanitas/Instagram

La segunda jornada de la Copa Colsanitas Colsubsidio 2026 vio el debut de Emiliana Arango, número 106 del ranking WTA en la cancha central del Club El Country de Bogotá. Su contrincante fue la argentina María Lourdes Carlé, ubicada en el puesto 177.

La raqueta colombiana afrontó este debut como la oportunidad de reponerse de un inicio de 2026 negativo, luego de no lograr la clasificación al cuadro principal del abierto de Australia (compitió en dobles con la francesa Elsa Jacquemot llegando hasta segunda ronda), sumando repetidas eliminaciones en primera ronda que incluyeron su paso por el Indian Wells y el Masters de Miami.

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Arango intentó quebrar el saque de su rival en el inicio del partido, pero Carlé tuvo más acierto y le impuso su ritmo, quebrando el saque de la antioqueña en el segundo juego. Pese a sus intentos para forzarla a ir a la red con dejadas y pelotas dirigidas a las esquinas, la argentina resistió y se mostró igual de efectiva con su juego de fondo que en las oportunidades en las que debió subir a la red para liquidar.

Eso sí, Carlé acumuló seis doble faltas en el primer parcial debido a su intención de colocar la pelota en el límite en el momento en que tenía el servicio, lo que le dio algunas oportunidades a Arango para recuperarse. En el cuarto juego la colombiana dio síntomas de mejoría llegando a concretar un ace, pero no bastó para dar la vuelta a la historia. La argentina quebró nuevamente el saque de Arango forzando a esta a dar un golpe a la red, con lo que el primer parcial terminó con ventaja para Carlé por 1-6 luego de 45 minutos.

El segundo parcial vio a una Arango más determinada y agresiva. No solo se hizo evidente una mejoría en su servicio, sino que quebró el saque de Carlé en dos oportunidades. La argentina comenzó a cometer errores más recurrentes en sus tiros, algo que la colombiana fue aprovechando para montarse en el partido.

- crédito @equipocolsanitas/Instagram
Emiliana Arango mostró una notable mejoría en el segundo parcial, logrando quebrar el saque de Carlé en dos ocasiones y ganando por 6-2 - crédito @equipocolsanitas/Instagram

Arango se llevó el segundo parcial por 6-2, arropada por el público y con la sensación de que podía seguir de largo.

En el parcial definitivo la dinámica se mantuvo. Carlé buscó volver a meterse en partido en el partido con servicios y un juego de fondo basado en la fuerza, pero Arango supo responder con precisión y rápidamente rompió el saque de la argentina. La colombiana decidió el parcial con un 6-0 inapelable, dando por finalizado el partido luego de dos horas.

“Me siento muy feliz (...) Creo que en el primer set no estaba jugando mal, los games estaban apretados. Pero fui jugando un punto a la vez”, comentó Arango en declaraciones postpartido, agradeciendo al público.

- crédito @equipocolsanitas/Instagram
El apoyo del público fue clave para que Arango recuperara la confianza y dominara el tercer set, que finalizó 6-0 a su favor - crédito @equipocolsanitas/Instagram

Tras obtener su primera victoria del año en sencillos, Arango volverá a jugar el próximo miércoles 1 de abril midiéndose ante la española Guiomar Maristany, actual 178 del ranking WTA que dio la sorpresa al batir a una de las cabeza de serie, la británica Francesca Jones.

A primera hora, la campeona defensora de la Copa Colsanitas, Camila Osorio, superó a Carolina Dolehide en tres parciales, y se enfrentará a la argentina Jazmin Ortenzi, ubicada en el puesto 206 del ranking WTA.

Cabe recordar que una vez ambas tenistas culminen su participación en la Copa Colsanitas, se quedarán unas semanas más en Colombia, debido a que figura entre las elegidas para afrontar los duelos correspondientes al Grupo I de la Zona Americana en la Billie Jean King Cup. A las dos principales raquetas del país se sumara la pareja de dobles compuesta por Yuliana Lizarazo (ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en la modalidad de dobles mixtos) y María Paulina Pérez.

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