Tras la muerte del jugador de Millonarios Santiago Castrillón, Acolfutpro confirmó ayudas económicas para su familila: de qué se trata

El club Millonarios FC confirmó la muerte del joven futbolista Santiago Castrillón, quien había sufrido un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 el pasado sábado 21 de marzo - crédito Millonarios FC

La muerte de Santiago Castrillón, jugador sub-20 de Millonarios FC, durante un partido disputado en Bogotá el 21 de marzo de 2026, puso en evidencia los protocolos de atención médica de emergencia en el fútbol colombiano.

La noticia generó un sinfín de reacciones en las que se extendía la solidaridad de equipos y entidades a los familiares del joven, y entre ellas, se encuentra la de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

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"ACOLFUTPRO, en nombre de todos los futbolistas profesionales en Colombia, informa que su Consejo Directivo aprobó la activación del Fondo de Calamidad y Solidaridad para entregar una ayuda económica a los padres de Santiago Castrillón“, anunció la asociación.

La repentina caída de Castrillón durante el Torneo Nacional Sub-20 activó de inmediato la intervención del equipo médico, que lo atendió en el terreno de juego antes de trasladarlo a un hospital de alta complejidad en el norte de la ciudad. En ese centro, especialistas cardiovasculares asumieron el caso dada la gravedad del cuadro clínico presentado.

La crítica situación obligó a ingresar al joven jugador directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció bajo observación continua; sin embargo, no resistió. Millonarios FC confirmó que, pese a los esfuerzos médicos, el estado de Castrillón se mantuvo sin mejoría, falleciendo el domingo 22 de marzo, acompañado por familiares, compañeros y amigos.

Acolfutpro activó protocolos y entregará ayudas económicas a familia de Santiago Castrillón - crédito @acolfutpro/X

La asociación de futbolistas destacó que esta medida para apoyar a la familia trasciende la cuestión económica: “Más allá de ser una ayuda material, se trata de una expresión concreta de nuestra misión gremial, de estar presentes cuando más se requiere y de fortalecer el vínculo humano que nos une como colectivo“, comunicó Acolfutpro.

La reacción de Millonarios y el entorno futbolístico colombiano

A raíz de la muerte de Castrillón, Millonarios FC manifestó su dolor y solidaridad en un mensaje institucional difundido en sus redes sociales.

En palabras textuales del club, citadas por Blu Radio: “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto”. El equipo rindió homenaje al joven que vestía el dorsal número 10, refiriéndose a él como “nuestro compañero, nuestro amigo”, y destacó su carisma y pasión por el deporte con otro mensaje: “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”.

Como símbolo de luto, la entidad modificó temporalmente su escudo en redes sociales a blanco y negro, reflejando el duelo y la empatía con la familia de Castrillón. En paralelo, la conmoción se extendió hacia jugadores, entrenadores y espacios deportivos en los municipios donde se conocía la trayectoria del futbolista, quienes enviaron mensajes de solidaridad tanto a la familia como al club.

El estadio El Campín recibió a 11.601 hinchas, pero la mayoría no guardó silencio en el homenaje al joven futbolista fallecido - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Millonarios FC

El ‘influencer’ Iker Ruíz rindió homenaje a Santiago Castrillón

El homenaje del influencer Iker Ruíz a Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios fallecido tras un balonazo en Bogotá, movilizó una oleada de solidaridad entre aficionados y figuras del fútbol colombiano.

La noticia, generó impacto en el entorno deportivo por la trayectoria del jugador, que a sus 18 años ya había llamado la atención de clubes internacionales y había sido convocado al primer equipo del conjunto azul. Castrillón se desplomó durante un partido Sub-20 frente a Santa Fe, falleciendo esa noche en un hospital especializado tras no superar una descompensación cardíaca.

Iker Ruíz, influencer deportivo, publicó un video homenaje a Santiago Castrillón que conmocionó a seguidores y figuras del fútbol internacional - crédito @iker_ruizdb/Instagram

En el video difundido en redes sociales, Iker Ruíz, destacado creador de contenidos deportivos, subrayó la condición de Castrillón como una de las jóvenes promesas más relevantes del fútbol colombiano, señalando: “Tenía 18 años, el número diez en la espalda y el interés de clubes importantes como River Plate. Era una de las mayores promesas del fútbol colombiano. Lo habían llamado para el primer equipo de Millonarios y estaba a punto de debutar”.

La intervención de Ruíz multiplicó los mensajes de duelo y las manifestaciones de respeto hacia el deportista y su entorno.

Santiago Castrillón, nacido en Bucaramanga y formado en clubes como Guayos FC y Águilas, arribó a Millonarios en 2021 tras una carrera marcada por obstáculos económicos. Su familia relató a Noticias Caracol que el jugador accedía en ocasiones a botines prestados o de segunda mano por falta de recursos, una situación que involucró un esfuerzo compartido y constante.