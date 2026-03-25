Revelan chats que tuvo presunta víctima de abuso sexual con jugador de Atlético Nacional: “Sea seria. Nadie la obligó a nada”

Nicolás Rodríguez fue separado del plantel hasta que se aclare su situación legal - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

La revelación de conversaciones entre la denunciante y Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético Nacional, ha dado nuevos detalles al caso de presunto abuso sexual que impacta al fútbol colombiano desde el 24 de marzo de 2026.

Los mensajes, conocidos y publicados por El Tiempo, aportan elementos inéditos sobre los hechos ocurridos la madrugada del 15 de marzo en Rionegro, Antioquia, y ofrecen material central para la investigación en curso.

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Los chats hacen parte del acervo probatorio que maneja la Fiscalía, describen un intercambio nocturno en el cual el jugador habría insistido reiteradamente para que la joven aceptara una propuesta de carácter sexual grupal. Posteriormente, la denunciante expresa su negativa y relata sentirse inconsciente tras las insistencias.

También figuran mensajes por Instagram de un amigo de Rodríguez, identificado como Juancho (@zarco0104), que buscan convencerla de no proseguir con la denuncia y “arreglar las cosas” de manera privada.

Relato de los hechos en donde se denuncia a Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual - crédito Captura de pantalla de La Titular

Las conversaciones, junto a exámenes médicos-psicológicos, constituyen la base de la acusación, según la defensa, y reflejan tanto la presión ejercida sobre la joven como la relevancia de la prueba digital.

La denuncia de la joven de 19 años se hizo pública, luego de que relatara haber sido víctima de presunto abuso sexual tras una reunión social con un grupo de hombres, incluido Nicolás Rodríguez, en una discoteca de Rionegro.

Como recoge Red+ Noticias, tras hablar con Francisco Bernate, abogado de la víctima, el relato judicial se apoya en un informe médico-legal que detalla cómo la joven fue llevada a un apartamento con la promesa de seguridad, pero allí terminó aislada, consumiendo alcohol y perdiendo el conocimiento.

Los chats entre la denunciante y Nicolás Rodríguez

Nicolás Rodríguez es el jugador de Atlético Nacional que fue denunciado por presunto abuso sexual - crédito Atlético Nacional

El Tiempo accedió a extractos de los mensajes cruzados por WhatsApp entre la denunciante y el futbolista durante la noche del 15 de marzo. En ellos, Rodríguez envía preguntas como “No te da?” y “Te hice una pregunta”, antes de proponer: “Nosotros 2 con usted”. Tras la negativa de la joven —“no”, “Porq no, yo no soy de eso”— el jugador insiste: “Cristian y yo. Con usted”. La joven vuelve a rechazar la invitación.

Conforme avanzan las conversaciones, la denunciante expresa su deseo de marcharse: “Váyase a dormir y yo resuelvo ent y m voy”. Rodríguez insiste en su propuesta y pregunta: “Y los dos?”. La joven reafirma su negativa.

La comunicación se interrumpe hasta pasadas las 6:00 a. m. del 16 de marzo, cuando el jugador, de manera insistente, intenta recontactarla: “¿Dónde está?”, “Qué le pasó”, “Hábleme”. Ella responde cortante: “No me hable. Ninguno. Nunca más” y “Malditos mk”.

Ese día, según detalla El Tiempo, es cuando se registra el cruce de mensajes en Instagram con Juancho (@zarco0104). El amigo del jugador busca mediar: “Cuéntame qué fue lo que sucedió que quiero que se hablen y arreglen las cosas de la mejor manera posible”. Frente a la negativa de la joven a dialogar, él insiste: “No quiero que vaya a escalar ni pasar a mayores lógicamente”.

Afectada, la denunciante responde: “Yo ya estaba muy tomada pero recuerdo las cosas, no se en qué momento el otro que ni recuerdo estaba encima de mí… Estaba inconsciente”. Ante la presión, aclara: “No me confundí, yo estaba inconsciente. No fue una confusión”. La defensa sostiene que estos mensajes evidencian un intento del entorno del jugador por evitar la judicialización y muestran la sensación de vulnerabilidad de la víctima.

Atlético Nacional aparta a Nicolás Rodríguez del plantel profesional

El club Verdolaga informó que Nicolás Rodríguez fue apartado del plantel profesional - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional anunció la separación temporal de Nicolás Rodríguez del plantel profesional tras una denuncia presentada el 19 de marzo de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación, hecho que mantiene al jugador bajo investigación en una causa vinculada a un presunto caso de abuso sexual. En un comunicado oficial difundido este martes, la institución expresó su solidaridad con la persona denunciante y resaltó que rechaza toda conducta que vulnere la dignidad e integridad humana.

La medida institucional incluye la activación de protocolos internos, informó el club, mientras se desarrolla la fase preliminar del proceso judicial, centrada en la recolección de pruebas y testimonios, de acuerdo con la misma fuente. La decisión de excluir al futbolista de toda actividad profesional se mantendrá vigente hasta que las autoridades esclarezcan los hechos.