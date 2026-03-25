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Cuánto tiempo estará Sergio Mosquera por fuera de Millonarios: delicada situación del defensor

El defensor central sufrió una dolencia muscular en el pecho durante el encuentro frente a Atlético Nacional, que generó preocupación antes de debutar en la Copa Sudamericana

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Sergio Mosquera
Sergio Mosquera venía siendo una de las figuras de Millonarios en la temporada 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios se encuentra en un gran momento en la Liga BetPlay, entrando al grupo de los ocho primeros equipos en la tabla con 20 puntos, en el sexto lugar, y viene de vencer a dos clubes de la parte alta como el líder Atlético Nacional y Once Caldas en Manizales, ambos por goleada de tres tantos de diferencia.

Sin embargo, los azules perderán a Sergio Mosquera por un buen tiempo, luego de conocerse la lesión que aqueja al defensor central desde el partido frente a los verdolagas en El Campín, donde debió retirarse en el primer tiempo por una dolencia en el costado.

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De esta manera, el técnico Fabián Bustos ajustará los planes que tenía para la Copa Sudamericana, pues quería rotar la plantilla en algunas posiciones para mantener el ritmo en la liga y afrontar de la mejor manera el certamen internacional, en el que enfrentará a Sao Paulo, Boston River y O’Higgins.

Sergio Mosquera, afuera de las canchas

Había mucha preocupación por la situación del defensor central, pues se fue quejándose de mucho dolor en ese partido frente a Nacional, equipo contra el que hacía un buen juego y debió ser reemplazado por Edgar Elizalde, para cerrar la goleada por 3-0 en la capital colombiana.

A través de un comunicado, publicado el 25 de marzo, “Millonarios informa que, después de los exámenes diagnósticos realizados al jugador Sergio Mosquera, se determinó que sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor”.

Sergio Mosquera
Sergio Mosquera sufrió una ruptura en el tendón del pectoral mayor, siendo sometido a una intervención y se pierde el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Como si fuera poco, el defensor central debió pasar por el quirófano: “Luego de los conceptos de los especialistas, se le realizó intervención quirúrgica para su reparación. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución”.

Sergio Mosquera quedaría afuera de Millonarios durante dos o tres meses, perdiéndose por completo el primer semestre de 2026, tanto la fase de grupos de la Copa Sudamericana, como lo que queda de la Liga BetPlay en el Todos contra Todos y posiblemente los playoffs.

Sergio Mosquera
Sergio Mosquera es una baja sensible de Millonarios para la Copa Sudamericana y lo que queda de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

La baja del central es muy delicada por su aporte al equipo, pues de los 14 partidos disputados en la temporada, el jugador apareció en 13 de ellos, 10 en condición de titular y nueve bajo el mando del técnico Fabián Bustos, que lo acomodó de la mejor manera en la línea de tres defensores al lado de Andrés Llinás y Jorge Arias.

El reemplazo en defensa

Por suerte para los azules y para el técnico Fabián Bustos, no tendrá muchos cambios en la parte defensiva porque tenía listo al reemplazo de Sergio Mosquera, que tampoco modificará la línea de cinco defensores que el argentino viene usando desde el primer partido dirigido.

Edgar Elizalde se convirtió en el central que mantiene a Millonarios en buen momento, llegó en enero de 2026 y empezó a tener minutos con el nuevo entrenador, pues bajo el mando de Hernán Torres nunca fue convocado porque se estaba adaptando a la altura y el equipo.

Edgar Elizalde
Edgar Elizalde lleva tres partidos con Millonarios, los últimos dos juegos como titular - crédito Millonarios FC

Previo a la lesión de Mosquera, el uruguayo solo disputó siete minutos frente a Llaneros, el 14 de febrero, y esperó un mes para volver a jugar, contra Atlético Nacional por Copa Sudamericana, pero su mejor presentación fue en la reciente goleada 4-1 ante Once Caldas, el 21 de marzo en Manizales, al hacer una asistencia a Rodrigo Contreras.

Además de eso, es probable que Alex Moreno Paz sea el nuevo defensor en las convocatorias de Bustos, para tener una variante en esa posición, aunque no fue convocado en el último compromiso porque se llevaron a Danovis Banguero y Samuel Martín.

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