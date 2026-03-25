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Así podrá ver en Colombia los partidos del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: Italia, Dinamarca y Polonia buscan su cupo

Quedan seis cupos para conocer los 48 participantes de la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá

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La Copa Mundial de la
La Copa Mundial de la FIFA ya se encuentra en México a la espera del partido inaugural entre México y Sudáfrica - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La batalla por los últimos cupos al Mundial 2026 entra en su etapa decisiva entre el jueves 26 y el martes 31 de marzo de 2026, cuando se disputarán partidos clave de repesca en diversas ciudades de Europa. Seis plazas están en juego para el torneo de fútbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los partidos de repechaje que definen los últimos clasificados al Mundial 2026 se celebrarán del 26 al 31 de marzo en ocho ciudades europeas y dos mexicanas, Monterrey y Guadalajara. En total, 22 equipos de distintos continentes lucharán por seis cupos a través de semifinales y finales a partido único, y los encuentros podrán verse mediante las transmisiones establecidas en cada país sede.

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En Colombia, los partidos del repechaje de la UEFA serán transmitidos a través de ESPN y su plataforma de streaming Disney +.

Estos son los partidos y
Estos son los partidos y los cruces del repechaje de la Uefa para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

La repesca europea divide a dieciséis selecciones en cuatro rutas independientes, cada una con semifinales y una final a partido único. Este sistema distribuirá plazas con encuentros en Estambul, Bratislava, Cardiff, Bérgamo, Praga, Copenhague, Valencia y Varsovia.

Participan los doce equipos que finalizaron segundos en los grupos de la fase previa más los cuatro mejores ganadores de grupo de la UEFA Nations League que no obtuvieron clasificación directa. El sorteo determinó la localía y en caso de empate, se jugará tiempo extra y penales.

Italia recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo y, si avanza, enfrentará como visitante al ganador entre Gales y Bosnia y Herzegovina. Ucrania ejercerá la localía en Valencia debido al conflicto con Rusia. Otras series se desarrollarán en las ciudades mencionadas, todas bajo el formato de partido único.

Los ganadores de cada emparejamiento de repesca serán ubicados en los grupos aún incompletos del Mundial: el A (México, Sudáfrica, Corea del Sur), el B (Canadá, Catar, Suiza), el D (Paraguay, Estados Unidos, Australia) y el F (Países Bajos, Japón, Túnez). La localía de Ucrania en Valencia es una consecuencia directa del conflicto con Rusia.

El repechaje internacional y sus ciudades sede en México

Así quedaron los partidos para
Así quedaron los partidos para el Torneo de Repechaje Mundial 2026, divididos en dos cuadros - crédito FIFA

El repechaje internacional incluye semifinales y finales, todas a partido único, que se celebrarán en Monterrey y Guadalajara. Bolivia se enfrentará a Surinam en Monterrey, y en Guadalajara, Nueva Caledonia jugará contra Jamaica. Los vencedores de estos cruces pasarán a la final, en la que esperan Irak y República Democrática del Congo, que accedieron a esa instancia por su posición en el ránking FIFA.

El ganador entre Irak y quien avance entre Bolivia y Surinam obtendrá el cupo restante para el Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega. Mientras que se imponga en la semifinal entre República Democrática del Congo y el ganador entre Nueva Caledonia y Jamaica ingresará al Grupo K, junto con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Todos los duelos se disputan a partido único, con tiempo suplementario y penales si fuera necesario. Estos partidos en Colombia se podrán ver a través de Win Sports, Win Play, DSports y DGO.

Cuáles son los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

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