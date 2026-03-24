Se conoció el posible reemplazo del DT Didier Deschamps antes del amistoso contra Colombia por fecha FIFA: Zinedine Zidane sería el candidato principal

En la previa al partido ante Colombia por la fecha FIFA, la prensa francesa apunta a que el exvolante Zinedine Zidane sería el gran elegido para reemplazar a Didier Deschamps en la dirección técnica después de la Copa del Mundo de 2026-crédito Hannah Mckay/REUTERS

A una semana del partido entre Colombia y Francia por la fecha FIFA en Washington, Estados Unidos, programado para el 31 de marzo de 2026, la selección francesa de fútbol vive momentos de incertidumbre con respecto al nuevo entrenador que tomará las riendas en los próximos dos años del dos veces campeón del mundo.

Por esta razón, el fin de semana del 21 al 23 de marzo de 2026, se conoció desde la prensa francesa que Philippe Diallo, presidente de la Federación de Fútbol de dicho país, ya estaría pensando en el reemplazo para el técnico Didier Deschamps, y todos los nombres apuntarían al exjugador del Real Madrid Zinedine Zidane.

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Philippe Diallo habló sobre la posible llegada de un nuevo técnico a la selección de Francia-crédito Benoit Tessier/REUTERS

En entrevista con el periodista Baptiste Desprez del diario Le Figaro, el 23 de marzo de 2026, Philipe Diallo declaró sobre que ya conocía datos sobre el posible sucesor de Didier Deschamps en el banquillo de la selección Colombia.

“Conozco su nombre. Se necesita un perfil que cumpla muchos requisitos, y que también cuente con el apoyo de los franceses, ya que la selección francesa de fútbol es el equipo de los franceses”, explicó.

Por otra parte, la prensa francesa también habla sobre una posible llegada de Zidane al banquillo de la selección de Francia. En este caso, el 23 de marzo de 2026 en el programa Rothen S’Enflamme del medio RMC Sports se debatió sobre la llegada del exjugador del Real Madrid.

“Todos coinciden en que será Zidane. ¿Qué se supone que debe hacer? Debería coger el teléfono y llamar a Zinédine Zidane. Debería preguntarle: ‘Zizou, ¿quieres venir?’ ‘Sí’. Vale, de acuerdo, hecho está. Pero lo anunciaremos, se lo prometí a Didier Deschamps, después del Mundial”, dijo.